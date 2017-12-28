网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

中国国际电影节评选最伟大电影

葛优等业内人士助阵：一定要办得有样

2017-12-28 20:52:37 来源：Mtime时光网

葛优对电影节表现了殷切的期望：“我就是希望和别的电影节办的不一样，不能徒有虚名，一定要办的有样。”
      时光网讯 12月28日，“第三届五大洲国际电影节”暨“首届中国国际电影节”启动新闻发布会在北京电影学院举行，这也意味着这两大电影节正式拉开序幕。

      五大洲国际电影节执委会主席张晓敏，中影股份有限公司总经理江平，中国电影表演学会会长葛优，艾美奖创始人之一、前副主席乔治·克雷克尔等出席了发布会。

      活动当日正是电影诞生日，中影股份有限公司总经理江平在发布会上动情地回忆了几位已故的中国电影人，“电影人的生命交给了银幕，留下了爱，中国电影就是在这种生死交替中，走到了今天。”

      中国电影表演学会会长葛优对电影节表现了殷切的期望：“我就是希望和别的电影节办的不一样，不能徒有虚名，一定要办的有样。”

      发布会上，张晓敏主席介绍：“五大洲国际电影节”的前身是“加拿大国际电影节”，是目前世界上最大的，也是唯一的多元文化电影节，最高奖项为“金美洲豹奖”，此前已成功举办两届。第三届为“纪念版”，之所以更名为“五大洲国际电影节”，灵感来自于奥运会，就是要把这种多元化的电影精神传递下去。“首届中国国际电影节”将依托五大洲国际电影节这个多元文化大平台，每年争取在全球展映十五部到三十部中国电影精品。中国国际电影节的举办，对于全球范围内的文化交流，影视科技的提升，对中国悠久历史文化的再现都是一件非常有意义的事情。

      张晓敏详细介绍了“五大洲国际电影节”、“五大洲国际青年电影节”、“首届中国国际电影节”三大电影节的奖项设置：五大洲国际电影节只评选2000年之后世界上最伟大的五部电影，评选出一位世界级电影大师，以及一位特别贡献奖。五大洲国际青年电影节只评选2000年之后世界上最伟大的五部与青年题材有关的电影，评选出一位世界级与青春电影有关的大师，以及一位特别贡献奖。首届中国国际电影节只评选2000年之后中国历史上最伟大的电影，和一位世界级与中国电影有关的大师，以及一位特别贡献奖。

   编辑：EN

关键词： 中国国际电影节 五大洲国际电影节 张晓敏 葛优
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

葛优

葛优

You Ge

职业：演员
张晓敏

张晓敏

Xiaomin Zhang

职业：演员 | 导演 | 编剧

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

95后女优已成霓虹银幕主力军！

新世代日本女星大盘点

今天，时光君就为大家盘点日本演艺界那些颜值爆表、气质..
2

2018年国产片我们看什么？

20部重点华语电影精选前瞻

2018年近了，一大波华语新片正在向你招手。片单很长，一..
3

2017烂番茄20大烂片“正联”入榜

“变5”“木乃伊”跻身前十 续集烂片频现

20
烂番茄显示的今年最烂的20部影片，《攻壳机动队》《正义..
4

时光网海外记者2017年Top 20美国电影

榜单第一名可能会让你有点小惊讶

时光网跑得快的西方记者，献上他们评选出的“2017年度北..
5

IMDb公布2017年影视好评榜单TOP10

商业电影最受观众青睐 电视剧集风格多样

20
单纯以评分来排名，果然还是普通观众以人数占了上风。

查看更多