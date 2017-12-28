葛优对电影节表现了殷切的期望：“我就是希望和别的电影节办的不一样，不能徒有虚名，一定要办的有样。”

时光网讯 12月28日，“第三届五大洲国际电影节”暨“首届中国国际电影节”启动新闻发布会在北京电影学院举行，这也意味着这两大电影节正式拉开序幕。









活动当日正是电影诞生日，中影股份有限公司总经理江平在发布会上动情地回忆了几位已故的中国电影人，“电影人的生命交给了银幕，留下了爱，中国电影就是在这种生死交替中，走到了今天。”





中国电影表演学会会长葛优对电影节表现了殷切的期望：“我就是希望和别的电影节办的不一样，不能徒有虚名，一定要办的有样。”





发布会上，张晓敏主席介绍：“五大洲国际电影节”的前身是“加拿大国际电影节”，是目前世界上最大的，也是唯一的多元文化电影节，最高奖项为“金美洲豹奖”，此前已成功举办两届。第三届为“纪念版”，之所以更名为“五大洲国际电影节”，灵感来自于奥运会，就是要把这种多元化的电影精神传递下去。“首届中国国际电影节”将依托五大洲国际电影节这个多元文化大平台，每年争取在全球展映十五部到三十部中国电影精品。中国国际电影节的举办，对于全球范围内的文化交流，影视科技的提升，对中国悠久历史文化的再现都是一件非常有意义的事情。





张晓敏详细介绍了“五大洲国际电影节”、“五大洲国际青年电影节”、“首届中国国际电影节”三大电影节的奖项设置：五大洲国际电影节只评选2000年之后世界上最伟大的五部电影，评选出一位世界级电影大师，以及一位特别贡献奖。五大洲国际青年电影节只评选2000年之后世界上最伟大的五部与青年题材有关的电影，评选出一位世界级与青春电影有关的大师，以及一位特别贡献奖。首届中国国际电影节只评选2000年之后中国历史上最伟大的电影，和一位世界级与中国电影有关的大师，以及一位特别贡献奖。

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