腾讯娱乐白皮书盘点2017年娱乐圈成绩单，今年中国电影顶住压力奋起直追，总票房或超550亿，《战狼2》成最大赢家。明星中杨幂现场自嘲无惧人设崩塌，赵丽颖鹿晗最挣钱，王俊凯热度最旺。





电影篇：今年总票房或超550亿《战狼2》领跑

“双十亿票房女王”马丽 计划每年一部喜剧













于冬透露，“2017年中美电影谅解备忘录即将到期，明年引进片市场是否会更加放开，现在还在谈判中。现在中国电影票房取得了举世瞩目的成就，这使得中国在与美方谈判时更具话语权，给了中国电影人更大的自信与好莱坞竞争。未来十年中国电影跟美国电影这两个并驾齐驱的电影市场将会产生怎样的化学变化?这里面有合作，有包容，有共赢。这是中国电影这一代电影人的机会与幸运。”









明星篇：杨幂自嘲无惧人设崩塌

赵丽颖鹿晗最挣钱 王俊凯热度旺









在当天发布的2017年男星、女星网络热度榜单反差巨大。男星方面，90后小鲜肉继续领跑，王俊凯的热度指数占据榜首，成绩远远甩开一众80后男星，热度足顶“胡歌+李易峰+陈晓”三人，王源紧随其后，鹿晗则成第三；女星方面，杨幂影视、综艺、时尚全面开花，登顶冠军，赵丽颖与范冰冰则分居亚军、季军宝座。









此外，在当天的活动上，“电视剧年度之星”由吴刚获得，“综艺年度之星”由杜江和儿子嗯哼获得，“音乐年度之星”由毛不易获得，“年度影响力之星”由王源获得。

编辑：隐饮