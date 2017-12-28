时光网讯
12月28日，2017腾讯娱乐白皮书正式发布，杨幂
、吴刚
、王源
、马丽
、杜江
嗯哼父子、毛不易出席活动，并各自代表明星、电视、电影、综艺、音乐等领域领取年度荣誉。博纳影业总裁于冬
、金盾影视中心主任李学政
、浙江卫视节目中心副主任吴彤、心喜文化创始人袁涛、腾讯网总编辑李方作为颁奖嘉宾亮相，他们对这一年的影视、综艺、音乐行业进行了独特的分析解读。
电影篇：今年总票房或超550亿《战狼2》领跑
“双十亿票房女王”马丽 计划每年一部喜剧
2016年博纳总裁于冬
认为中国电影进入了一个“中场休息”阶段，过去几年的突飞猛进的增速放缓，“拐点说”不绝于耳，因此2017年的中国电影市场饱受巨大压力。
在于冬看来，今年电影市场最大的成功当属《战狼2》
，其57亿票房标志着中国电影的重大改变，现实题材将再一次受到重视：“这不仅仅是主旋律电影的成功，它是电影人开始用电影的独特的艺术形式、艺术魅力讲述当代中国故事。《战狼2》
带动了国产电影的绝地反击，使得今年国产片票房上扬，目前内地总票房已经达到543亿，超过去年近100亿。”
于冬透露，“2017年中美电影谅解备忘录即将到期，明年引进片市场是否会更加放开，现在还在谈判中。现在中国电影票房取得了举世瞩目的成就，这使得中国在与美方谈判时更具话语权，给了中国电影人更大的自信与好莱坞竞争。未来十年中国电影跟美国电影这两个并驾齐驱的电影市场将会产生怎样的化学变化?这里面有合作，有包容，有共赢。这是中国电影这一代电影人的机会与幸运。”
今年的电影年度之星属于通过《羞羞的铁拳》
和《夏洛特烦恼》
跻身“双十亿票房女王”的马丽
。马丽今天一身西装亮相十分干练，她表示这个奖对她很重要：“我是一个话剧演员，演了差不多几千场的话剧，从话剧舞台到电影，我觉得我很幸运。不一样的是展现的平台不一样，一样的是作为一个演员给大家带来快乐，希望接下来每一年都有一部好的喜剧电影送给大家。”
明星篇：杨幂自嘲无惧人设崩塌
赵丽颖鹿晗最挣钱 王俊凯热度旺
过去一年“人设”成了娱乐圈热词，人设崩塌或崛起的故事从年初上演到年末。获得腾讯娱乐白皮书年度之星的杨幂
，对于人设也有自己的看法：“我的人设是什么?我想了一下，都没什么好词儿，我是全世界最不缺黑历史的女明星。我的人设，都已经崩塌得不能再崩塌”，杨幂直言：“人设崩塌如我，都能开开心心站在这里分享黑历史。希望大家能感受到这份正能量。祝大家在这片游乐场里，玩得开心。”
在当天发布的2017年男星、女星网络热度榜单反差巨大。男星方面，90后小鲜肉继续领跑，王俊凯的热度指数占据榜首，成绩远远甩开一众80后男星，热度足顶“胡歌+李易峰+陈晓”三人，王源紧随其后，鹿晗则成第三；女星方面，杨幂影视、综艺、时尚全面开花，登顶冠军，赵丽颖与范冰冰则分居亚军、季军宝座。
类似的情况在明星商业价值排行榜单中亦有体现。男星方面鹿晗、吴亦凡领跑90后鲜肉，分居冠亚军，杨洋的商业价值指数居第三。女星方面，凭借《楚乔传》
再烧一把火的赵丽颖勇夺榜首，Angelababy与杨幂也都打进前三名。
此外，在当天的活动上，“电视剧年度之星”由吴刚获得，“综艺年度之星”由杜江和儿子嗯哼获得，“音乐年度之星”由毛不易获得，“年度影响力之星”由王源获得。
编辑：隐饮