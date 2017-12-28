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《捉妖记2》梁朝伟遇从影以来最大挑战

首次挑战CG电影 无实物表演演到“精神分裂”

2017-12-28 22:25:06 来源：Mtime时光网

《捉妖记2》特辑中，梁朝伟说的最多的两个字便是“难演”，因为妖的形象需要后期合成，他和妖又有大量的对手戏，拍摄过程中，梁朝伟大部分时间只能对着空气演戏，无实物表演让他连呼“头疼”。

　　时光网讯  《捉妖记2》今日曝光了一支梁朝伟特辑，塑造过无数经典角色的梁朝伟时隔15年再次接演古装喜剧角色，这也是他首次挑战CG特效电影。特辑中，梁朝伟说的最多的两个字便是“难演”，因为妖的形象需要后期制作合成，他和妖又有大量的对手戏，拍摄过程中，梁朝伟大部分时间只能对着空气演戏，无实物表演让他连呼“头疼”。


　　对于首次挑战无实物表演的梁朝伟，摆在他面前的有两大难题。首先是为了避免干扰后期制作中妖的形象，梁朝伟被要求表演时不能去“碰”对手，他也坦言拍摄初期因此“被搞到崩溃”。除此之外，他碰到的另一难题便是，拍摄时面对空气难以想象对方的反应。为此梁朝伟都会在开拍前一晚，为妖们构思表情，再根据它们的表情来决定动作，每天反复如此，也难怪梁朝伟自嘲“自己好像精神分裂”。



　　作为剧组一众演员的前辈，梁朝伟敬业负责的态度也是赢得了其他同仁的认可。井柏然对梁朝伟在片场的专注心生敬意，李宇春透露梁朝伟在开机前便已进入角色状态，导演许诚毅更是化身梁朝伟“迷弟”，常常因看得太过投入忘记喊“CUT”。而在戏外，梁朝伟平易近人、幽默风趣的性格也是赢得了大家的赞誉，而他亦表示《捉妖记2》的拍摄过程非常开心。

　　历数梁朝伟塑造过的经典角色，多半是玉树临风的正面人物，在特辑中，梁朝伟也坦言自己原本想饰演的是更帅气的天师，没想到在《捉妖记2》中却要饰演一个喜欢骗人的赌徒。对此，导演许诚毅透露了自己的“私心”，屠四谷这个角色很难拿捏，有很多令人讨厌的缺点，也有他的可爱之处，只有梁朝伟这样的演技担当，才能把这个复杂的角色诠释。特辑中，当梁朝伟严肃地用粤语说出“靓仔就是被人虾（欺负）”，喜剧效果满分。



　　在特辑中，梁朝伟有半数的镜头都在跑。据梁朝伟介绍，因为欠债不还加上常常出千被识破，片中屠四谷有很多的逃跑镜头。他坦言，《捉妖记2》中的动作戏难度颇大，屠四谷这一角色的服装沉重，在开跑之前便令他感到压力；而在拍摄过程中，他需要在清水镇的各个角落负重跑、跳、滚，极为消耗体力。而在屋顶逃跑的戏份中，为了更好的动作效果，梁朝伟主动拒绝了加威亚的保护措施，其敬业精神也赢得了本片武术指导谷垣健治“一流”的评价。

   编辑：hello王小羊

关键词： 捉妖记2 梁朝伟 特辑
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