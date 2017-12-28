2017-12-28 23:05:26 来源：Mtime时光网
编辑：隐饮
导演：冯小刚
主演：黄轩 苗苗
导演：吴君如
主演：吴君如 沈腾
导演：肖洋
主演：冯绍峰 刘亦菲
导演：田羽生
主演：韩庚 郑恺
导演：广木隆一
主演：山田凉介 西田敏行
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澄湖金少
1分钟前
芳华的票房空间不大了。本周解忧的卖相最好排片却不如前任这种大烂片，这个系列还能拍下去也是个奇迹。希望这次观众能联手把这个系列终结
澈爷
6小时前
超过《乘风破浪》才算文艺片票房新高（应该时间问题），总的来说《乘风破浪》也算文艺片，就是国内文艺片剧情片定位比较乱，媒体动不动新定位一部影片为破记录文艺片（包括时光）。
mohanazh
8小时前
令越战老兵怒发冲冠的别有用心的浅薄电影，居然堂而皇之的受到保护，在年终岁末一而再再而三的受捧，多少汉奸在其中叫嚣啊！
锦夏-纪年7小时前
你不服啊 实名举报啊
DC啦啦啦7小时前
呵呵 ，别智障了
9763668616小时前
面对现实吧。红太阳的领导下。没毛病
M_15030222295235039664小时前
电影又不是主打越战，不懂你高潮个啥
奶茶白兰地4分钟前
没看过电影吧？
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