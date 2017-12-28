12月28日《芳华》累计综合票房破10亿，这也是冯小刚导演第一部票房破10亿的电影，在2017年的国产片年度榜单中，《芳华》跃升至第六位。周五将有四部国产新片同时上映，贺岁档打得火热！

编辑：隐饮

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