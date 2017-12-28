网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

冯小刚《芳华》累计破10亿大关

《妖铃铃》等四新片上映 贺岁档打得火热！

2017-12-28 23:05:26 来源：Mtime时光网

12月28日《芳华》累计综合票房破10亿，这也是冯小刚导演第一部票房破10亿的电影，在2017年的国产片年度榜单中，《芳华》跃升至第六位。周五将有四部国产新片同时上映，贺岁档打得火热！


       （本文来自影视生活第一站 时光网）    

       时光网讯 根据Mtime Pro 初步统计，12月28日周四大盘报收9481万；《芳华》3510万，累计10亿；《妖猫传》2451万，累计3.66亿；《机器之血》1370万，累计2.78亿；《心理罪之城市之光》1075万，累计2.04亿；《寻梦环游记》338万，累计11.13亿。

       周四市场大盘环比下跌8%，全国单日综合票房跌至亿元以下。《芳华》累计综合票房破10亿，这也是冯小刚导演第一部票房破10亿的电影，在2017年的国产片年度榜单中，《芳华》跃升至第六位，排在它前面的分别是《战狼2》《羞羞的铁拳》《功夫瑜伽》《西游伏妖篇》《乘风破浪》

       周五12月29日将有四部国产新片同时上映，直接占据八成的排片空间，贺岁档打得火热！其中吴君如导演的《妖铃铃》刘亦菲主演的《二代妖精之今生有幸》首日排片占比分别达23.2%和22.6%，基本上打成了平手。《前任3：再见前任》《解忧杂货店》也分别得到18.8%和16.3%排片，分列三、四位。《芳华》能否再度抗住新片的冲击，再创票房新高，我们拭目以待。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 每日票房 芳华 妖铃铃 二代妖精之今生有幸 前任3
关注时光网微信

相关电影/影人

芳华

芳华 (2017)

7.7

导演：冯小刚

主演：黄轩 苗苗

妖铃铃

妖铃铃 (2017)

0.0

导演：吴君如

主演：吴君如 沈腾

二代妖精之今生有幸

二代妖精之今生有幸 (2017)

0.0

导演：肖洋

主演：冯绍峰 刘亦菲

前任3：再见前任

前任3：再见前任 (2017)

0.0

导演：田羽生

主演：韩庚 郑恺

解忧杂货店

解忧杂货店 (2017)

-1.0

导演：广木隆一

主演：山田凉介 西田敏行

显示更多∨

相关文章

会员评论 (8)

发表

本周热读

1

95后女优已成霓虹银幕主力军！

新世代日本女星大盘点

今天，时光君就为大家盘点日本演艺界那些颜值爆表、气质..
2

2018年国产片我们看什么？

20部重点华语电影精选前瞻

2018年近了，一大波华语新片正在向你招手。片单很长，一..
3

2017烂番茄20大烂片“正联”入榜

“变5”“木乃伊”跻身前十 续集烂片频现

20
烂番茄显示的今年最烂的20部影片，《攻壳机动队》《正义..
4

时光网海外记者2017年Top 20美国电影

榜单第一名可能会让你有点小惊讶

时光网跑得快的西方记者，献上他们评选出的“2017年度北..
5

IMDb公布2017年影视好评榜单TOP10

商业电影最受观众青睐 电视剧集风格多样

20
单纯以评分来排名，果然还是普通观众以人数占了上风。

查看更多