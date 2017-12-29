（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯 2017即将画上句点，展望2018，佳作不断。今日，一大批即将在明年上映的影片齐齐亮相，发布了新剧照。
《复仇者联盟3：无限战争》
今日曝光了一张新剧照，雷神、浣熊和螳螂女亮相。“锤哥”满脸是血，躺在床上不省人事；而螳螂妹似乎在查看他的伤势。
锤哥在“复联3”中疑似受重伤
“花生”马丁·弗里曼联手安迪·尼曼
、乔治·麦凯
惊悚新作《鬼故事》
首曝极清剧照和片场照。该片根据英国同名经典舞台剧改编，讲述古德曼教授是一位心理治疗师，从不相信鬼怪之说，但受到失踪15年好友的请求，开始调查三位被鬼附体的人，而这三个人都有非常吓人、怪异恐怖、无法解释的故事，让他对原有信念产生了怀疑。
时隔一年，“E大”亚历山大·斯卡斯加德
联手“蚁人”保罗·路德
、贾斯汀·塞洛克斯
主演、《魔兽》
导演邓肯·琼斯
执导新作《静音》
终于曝光新剧照了。故事设定在未来的柏林，“E大”扮演的一个静音酒吧的酒保，他留在柏林是为了寻找失去的爱人。就在深入寻找之际，遇到了保罗·路德扮演的美国医生，保罗也成为了唯一的线索，但他却不知道保罗是敌是友，该找他帮忙还是应对他远离三分……
西尔莎·罗南
联手“小丑女”玛歌特·罗比
、乔·阿尔文
主演新作《玛丽女王》
首曝极清剧照。罗南扮演的苏格兰女王玛丽·斯图亚特率先亮相。本片聚焦苏格兰女王玛丽·斯图亚特和英格兰女王伊丽莎白（玛格特·罗比扮演）的历史家族恩怨。乔·阿尔文扮演伊丽莎白女王的宠臣罗伯特·达德利。
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编辑：黑仔