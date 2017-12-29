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《复仇者联盟3》新剧照锤哥倒在手术台

"海王""新变种人"等发新剧照 2018佳片不断

2017-12-29 08:14:43 来源：Mtime时光网

漫威宇宙卡司明年新片多！
（本文来自影视生活第一站 时光网）   

　　时光网讯 2017即将画上句点，展望2018，佳作不断。今日，一大批即将在明年上映的影片齐齐亮相，发布了新剧照。

　　《复仇者联盟3：无限战争》今日曝光了一张新剧照，雷神、浣熊和螳螂女亮相。“锤哥”满脸是血，躺在床上不省人事​​​​；而螳螂妹似乎在查看他的伤势。


锤哥在“复联3”中疑似受重伤

　　《神奇动物在哪里：格林德沃之罪》新剧照中， ​​​​​​​​埃迪·雷德梅恩饰演的纽特、凯瑟琳·沃特斯顿、裘德·洛饰演的邓布利多、约翰尼·德普饰演的格林德沃悉数现身。影片将于2018年11月16日北美开画。

　　“蛋蛋”塔伦·艾格顿主演的《罗宾汉：起源》再发新剧照。本片由图·巴瑟赫斯特(英剧《黑镜》)执导，卡司还包括杰米·福克斯詹米·多南本·门德尔森等。影片围绕罗宾汉十字军东征归来后的故事展开。“小李”莱奥纳多·迪卡普里奥任制片之一。 ​影片将于明年9月21日北美上映。

小雀斑

　　“花生”马丁·弗里曼联手安迪·尼曼乔治·麦凯惊悚新作《鬼故事》首曝极清剧照和片场照。该片根据英国同名经典舞台剧改编，讲述古德曼教授是一位心理治疗师，从不相信鬼怪之说，但受到失踪15年好友的请求，开始调查三位被鬼附体的人，而这三个人都有非常吓人、怪异恐怖、无法解释的故事，让他对原有信念产生了怀疑。

　　时隔一年，“E大”亚历山大·斯卡斯加德联手“蚁人”保罗·路德贾斯汀·塞洛克斯主演、《魔兽》导演邓肯·琼斯执导新作《静音》终于曝光新剧照了。故事设定在未来的柏林，“E大”扮演的一个静音酒吧的酒保，他留在柏林是为了寻找失去的爱人。就在深入寻找之际，遇到了保罗·路德扮演的美国医生，保罗也成为了唯一的线索，但他却不知道保罗是敌是友，该找他帮忙还是应对他远离三分……

　　西尔莎·罗南联手“小丑女”玛歌特·罗比乔·阿尔文主演新作《玛丽女王》首曝极清剧照。罗南扮演的苏格兰女王玛丽·斯图亚特率先亮相。本片聚焦苏格兰女王玛丽·斯图亚特和英格兰女王伊丽莎白（玛格特·罗比扮演）的历史家族恩怨。乔·阿尔文扮演伊丽莎白女王的宠臣罗伯特·达德利。

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   编辑：黑仔

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关键词： 复仇者联盟 雷神
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