时光网讯
由郭帆
导演的科幻冒险动作电影《流浪地球》
近日曝光了一支30秒先导概念短片，让苦等多时的影迷得到了一丝宽慰：太阳即将毁灭，人类即将踏上征程，对丧失家园的恐惧和对陌生未来的期待，都将随着“流浪地球”计划开启。
《流浪地球》
讲述了在不久的未来，太阳即将毁灭，太阳系已不再适合人类生存。面对绝境，人类开启“流浪地球”计划，倾尽资源在地球表面建造了巨大的推进器，希望将地球推出太阳系，寻找新的星系家园。概念片中，落满灰尘的报纸和老照片、废弃的录音机和电话、充满杂乱电波声的新闻播报都在诉说着“昔日家园今安在”的伤怀，一首《送别》也为整个片子增添了几分哀情。
概念片中，一个发着蓝光、造型奇特的机械模型十分引人注目，这就是“流浪地球”计划中的主角——行星发动机。据原著描述，行星发动机的直径多达几十公里，难以想象的庞大全貌让人充满好奇。出现在模型周边的大量手稿、图纸等，昭示出这些遍布全球的发动机相当重要。
为解决中国科幻电影在科学设想和世界观构建方面相对薄弱的问题，导演郭帆专门邀请了四位中科院科学家一同探讨，并最终建立了一套严谨的世界观。仅行星发动机这一项，就有严格的数量规范，宽高比、推力、燃料和分布地域也是经过缜密的推敲，原著中占据很大笔墨的“冰原”、“地下城”等场景也都将在片中实景还原。拍摄前的2000张概念图和5000多张分镜，是由300人的概念美术团队历时15个月精心打造。
《流浪地球》
摒弃了美国大片中的“太空探险片”套路，基于中国语境，在片中渗透了中国人特有的安土重迁与恋家的核心情感，坚持“带着地球去流浪”。这种情感也为本片注入了一个中式的灵魂。影片由中国电影股份有限公司、北京文化和万达影视传媒有限公司出品，北京文化和郭帆导演工作室联合承制。
《流浪地球》工作照