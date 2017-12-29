导演郭帆专门邀请了四位中科院科学家一同探讨，并最终建立了一套严谨的世界观。





导演肩扛拍摄 概念片中，一个发着蓝光、造型奇特的机械模型十分引人注目，这就是“流浪地球”计划中的主角——行星发动机。据原著描述，行星发动机的直径多达几十公里，难以想象的庞大全貌让人充满好奇。出现在模型周边的大量手稿、图纸等，昭示出这些遍布全球的发动机相当重要。





为解决中国科幻电影在科学设想和世界观构建方面相对薄弱的问题，导演郭帆专门邀请了四位中科院科学家一同探讨，并最终建立了一套严谨的世界观。仅行星发动机这一项，就有严格的数量规范，宽高比、推力、燃料和分布地域也是经过缜密的推敲，原著中占据很大笔墨的“冰原”、“地下城”等场景也都将在片中实景还原。拍摄前的2000张概念图和5000多张分镜，是由300人的概念美术团队历时15个月精心打造。









《流浪地球》工作照











