时光网讯
由二十世纪福斯电影公司出品，韦斯·波尔
执导，迪伦·奥布莱恩
、托马斯·桑斯特
、卡雅·斯考达里奥
、李起弘
、罗莎·萨拉扎尔
等原班人马主演的好莱坞科幻动作惊悚片《移动迷宫3：死亡解药》
将于明年1月26日登陆中国内地影院。日前，影片又曝光一款剧情版“前情回顾”长图，带领观众回顾《移动迷宫》
系列电影的前世今生，同时也梳理出影片主角托马斯、纽特、米诺、特蕾莎等人的相识始末。
《移动迷宫》
改编自美国小说家詹姆斯·达什纳同名畅销小说，从第一部林间斗士在迷宫中的生死逃亡，到第二部众主角与感染了闪焰症的丧尸激战交锋，新鲜的剧情设定在全球圈粉无数。《移动迷宫3：死亡解药》
是《移动迷宫》
系列的最终章，迷宫已至尽头，事实真相近在眼前，主角们也需要直面自己的命运。
《移动迷宫》
系列前两部分别于2013年、2015年上映。故事背景设定在地球被太阳闪焰影响后的末世之下，因闪焰症爆发，病毒肆虐让感染者变成丧尸，人类世界面临毁灭危机。WCKD组织（末日杀阵实验部）为了研究解药，对闪焰症免疫的新生代进行实验，他们被清除记忆投入迷宫，其中包括自愿请缨的托马斯，他与特蕾莎一起相继进入迷宫，而后遇见了抗敌路上的好基友米诺和纽特。
当WCKD的阴谋被发现，托马斯识破鬼火兽的秘密，战胜鬼火兽并带领一群伙伴成功逃出迷宫，进入了焦土世界，结识了末世难民营的豪尔赫与布兰达。《移动迷宫3》
的故事承接前作，小分队遭到特蕾莎叛变，WCKD军队重创反抗军，并抓走了米诺。岌岌可危的情境下，托马斯决心找到WCKD总部，救回搭档米诺，揭开WCKD人类实验计划的真相，新的末世战争一触即发。
编辑：黑仔