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《移动迷宫3》曝前情回顾长图

跑男团探寻迷宫最终谜底 终极一战即将打响

2017-12-29 09:57:12 来源：Mtime时光网

《移动迷宫3：死亡解药》将于明年1月26日登陆中国内地影院。影片今日发布一款剧情版“前情回顾”长图，带领观众回顾《移动迷宫》系列电影的前世今生
　　时光网讯 由二十世纪福斯电影公司出品，韦斯·波尔执导，迪伦·奥布莱恩托马斯·桑斯特卡雅·斯考达里奥李起弘罗莎·萨拉扎尔等原班人马主演的好莱坞科幻动作惊悚片《移动迷宫3：死亡解药》将于明年1月26日登陆中国内地影院。日前，影片又曝光一款剧情版“前情回顾”长图，带领观众回顾《移动迷宫》系列电影的前世今生，同时也梳理出影片主角托马斯、纽特、米诺、特蕾莎等人的相识始末。

“移动迷宫”前情特辑

　　《移动迷宫》改编自美国小说家詹姆斯·达什纳同名畅销小说，从第一部林间斗士在迷宫中的生死逃亡，到第二部众主角与感染了闪焰症的丧尸激战交锋，新鲜的剧情设定在全球圈粉无数。《移动迷宫3：死亡解药》《移动迷宫》系列的最终章，迷宫已至尽头，事实真相近在眼前，主角们也需要直面自己的命运。
 
　　《移动迷宫》系列前两部分别于2013年、2015年上映。故事背景设定在地球被太阳闪焰影响后的末世之下，因闪焰症爆发，病毒肆虐让感染者变成丧尸，人类世界面临毁灭危机。WCKD组织（末日杀阵实验部）为了研究解药，对闪焰症免疫的新生代进行实验，他们被清除记忆投入迷宫，其中包括自愿请缨的托马斯，他与特蕾莎一起相继进入迷宫，而后遇见了抗敌路上的好基友米诺和纽特。
 

《移动迷宫３》中文版终极预告　

　　当WCKD的阴谋被发现，托马斯识破鬼火兽的秘密，战胜鬼火兽并带领一群伙伴成功逃出迷宫，进入了焦土世界，结识了末世难民营的豪尔赫与布兰达。《移动迷宫3》的故事承接前作，小分队遭到特蕾莎叛变，WCKD军队重创反抗军，并抓走了米诺。岌岌可危的情境下，托马斯决心找到WCKD总部，救回搭档米诺，揭开WCKD人类实验计划的真相，新的末世战争一触即发。
 
　　除了原班核心角色之外，本片的绿叶阵容也是堪称豪华，《权力的游戏》“小指头” 艾丹·吉伦《绝命毒师》“炸鸡毒枭” 吉安卡洛·埃斯珀西多《副校长》 沃特·戈金斯《纸牌屋》女星派翠西娅·克拉克森都将有亮眼表现。 

   编辑：黑仔

关键词： 移动迷宫3 死亡解药 剧情 长图
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