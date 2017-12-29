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陈凯歌《妖猫传》曝斗舞正片片段

唐玄宗&安禄山君臣斗舞 "大唐春晚"步入高潮

2017-12-29 10:03:00 来源：Mtime时光网

《妖猫传》曝出一支“斗舞”原片片段，集合了电影中几场大唐盛宴中的舞蹈，与元旦气氛互相呼应
      时光网讯陈凯歌导演的《妖猫传》正在热映，今日电影曝出一支“斗舞”原片片段，集合了电影中几场大唐盛宴中的舞蹈，与元旦气氛互相呼应。

      在胡玉楼，胡姬玉莲跳的胡旋舞，舞姿曼妙而不失异域风情，是体现了真正盛世下番邦文化流入民间，开明包容的歌舞升平。

      陈云樵宅中，春琴舞的霓裳羽衣舞，妖娆多姿，妩媚至极，是代表着盛唐开放自由的风情万种。

      最后在花萼相辉楼，玄宗击鼓、安禄山舞刀，不仅是在视觉上极富冲击力，也从玄宗和安禄山的表情肢体中，让人预感到后面悲剧的走向。

   编辑：羊羊

关键词： 妖猫传 陈凯歌
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导演：陈凯歌

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