《妖猫传》曝出一支“斗舞”原片片段，集合了电影中几场大唐盛宴中的舞蹈，与元旦气氛互相呼应





在胡玉楼，胡姬玉莲跳的胡旋舞，舞姿曼妙而不失异域风情，是体现了真正盛世下番邦文化流入民间，开明包容的歌舞升平。





陈云樵宅中，春琴舞的霓裳羽衣舞，妖娆多姿，妩媚至极，是代表着盛唐开放自由的风情万种。





最后在花萼相辉楼，玄宗击鼓、安禄山舞刀，不仅是在视觉上极富冲击力，也从玄宗和安禄山的表情肢体中，让人预感到后面悲剧的走向。