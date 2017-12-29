2017-12-29 10:03:00 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：陈凯歌
主演：黄轩 染谷将太
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Justinz
5小时前
张雨绮的舞跳得真恶心
试问何成愁
我们这儿电影院下线了， 我等今天明天放假去看，下线了，没有了妖猫传！！！
neos
不伦不类
小白子
6小时前
君不君，臣不臣，于礼不合，
仙诛佛灭
唉，染谷将太和玉莲共舞那段怎么没有，全场最佳诶
Vengo
这电影还是很有内涵的，“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应做如是观”。
scottyang2017
7小时前
水军好多啊，吹吧，继续吹，再吹也是个无极2.0
国产王道5小时前
但是全世界却没人能拍的出无极级别的电影
scottyang20171小时前
无以复加的烂
那是哦，你见过还有哪个导演把人放风筝的，别洗了，看你的名字就够了
马画藤9610分钟前
得了吧，这片子本来挺不错的，闭眼黑也是够了
山峰
旋转的时候应该给下面一个镜头。
不经风云
第一个舞蹈片段，时间并不长，而且舞者旋转动作较多，非常适合场面调度，不懂为啥要剪辑两次……让整个舞蹈有顿挫感。
澈爷
我觉得5、6亿就不会扑了，尽管会和片方期待的差很多，但投资就电影制作和宣传，场景搭建还当地投资的，是后续的拍摄资源与旅游资源。何况日本上映票房到时应该也还可以吧。所以赚是肯定赚点，就是单单从票房赚不多而已。
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