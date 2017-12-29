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由科恩兄弟编剧，乔治·克鲁尼导演，马特·达蒙、朱丽安·摩尔、奥斯卡·伊萨克
等众多好莱坞一线明星主演的犯罪喜剧《迷镇凶案》
，讲述了上世纪50年代美国平静小镇上发生的一起凶杀案，并由此引发了一系列事件。影片之前曾入围第74届威尼斯电影节主竞赛单元和第42届多伦多电影节特别展映单元，其饱含黑色幽默和重重悬念的剧情备受好评。影片除了有马特·达蒙、朱丽安·摩尔这样的好莱坞一线巨星出演，还有众多配角戏份都十分出彩。
在《迷镇凶案》中饰演保险调查员的是奥斯卡·伊萨克，他曾因主演科恩兄弟作品中的民谣歌手勒维恩·戴维斯，而获得金球奖提名和独立精神奖最佳男主角提名，在片中伊萨克展现了他表演和唱歌技巧，成功刻画了一位民谣歌手。2015年，伊萨克在高度期待的《星球大战》系列第七部《星球大战：原力觉醒》钟饰演抵抗组织飞行员波·达默龙。伊萨克还出演了20世纪福斯电影公司的影片《X战警：天启》
，在其中扮演“天启”。
在独立制作和商业大片之间游刃有余的奥斯卡获得了很多导演的青睐，乔治·克鲁尼就忍不住称赞伊萨克：“奥斯卡在过去几年中给我留下了极深的印象”。奥斯卡本人谈到为何出演《迷镇凶案》时说，”这个角色最初是科恩兄弟希望我出演的，这是个很出彩的角色，也正因为他的出现引发了一系列可怕的犯罪。基本上他的出现抢了很多人的戏。”
在片中饰演两个笨贼的是格伦·弗莱舍和亚历克斯·哈塞尔，两名街头恶霸艾拉和路易斯深夜闯入加德纳家拉开了《迷镇凶案》的故事，用氯仿麻醉一家人并导致加德纳的妻子罗丝死亡。格伦·弗莱舍饰演两个笨贼中说了算的那个，他说自己是科恩兄弟的忠粉，他很高兴成为科恩兄弟众多“恶棍俱乐部”的罪犯组合成员之一，格伦·弗莱舍还出演过不少观众比较熟悉的美剧。扮演另一个笨贼的是亚历克斯·哈塞尔，他是英国电影、电视、戏剧演员，毕业于英国皇家演讲和戏剧学院，他曾出演过《冷山》
。他在片中的表演十分具有喜剧效果。
格伦·弗莱舍接受采访时表示，“艾拉和路易斯是那种有点危险却又有点笨拙的二人组，这样的组合经常会出现在科恩兄弟的影片中，他们是生活在边缘的人，他们觉得自己没有被公平对待。
《迷镇凶案》近日确定将于2018年1月12日国内上映。
编辑：Joker