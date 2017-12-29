《迷镇凶案》曝光配角系列剧照，奥斯卡·伊萨克饰演的调查员抢戏，笨贼二人组格伦·弗莱舍和亚历克斯·哈塞尔则是科恩兄弟电影的固定搭档。









在独立制作和商业大片之间游刃有余的奥斯卡获得了很多导演的青睐，乔治·克鲁尼就忍不住称赞伊萨克：“奥斯卡在过去几年中给我留下了极深的印象”。奥斯卡本人谈到为何出演《迷镇凶案》时说，”这个角色最初是科恩兄弟希望我出演的，这是个很出彩的角色，也正因为他的出现引发了一系列可怕的犯罪。基本上他的出现抢了很多人的戏。”









格伦·弗莱舍接受采访时表示，“艾拉和路易斯是那种有点危险却又有点笨拙的二人组，这样的组合经常会出现在科恩兄弟的影片中，他们是生活在边缘的人，他们觉得自己没有被公平对待。





《迷镇凶案》近日确定将于2018年1月12日国内上映。

编辑：Joker