特辑中，导演莱恩·约翰逊携演员黛茜·雷德利、马克·哈米尔等主创纷纷亮相在上海迪士尼举办的盛大的中国红毯礼。









该片的导演莱恩·约翰逊娓娓道来IMAX影院的优势：“IMAX大银幕的独特之处在于他能令观众被画面环抱，仿佛置身电影之中，和众多观众坐在IMAX影厅一同感受IMAX大银幕的魅力，一定无与伦比。”制片人兰姆.伯格曼补充到：“IMAX的非凡体验不容错过，无论是亮丽的画面，还是震撼的音效，我都强烈推荐大家去感受。”届时，如同魔术般神奇的IMAX影院将以极致的感官体验将观众带入到银河系，感受由武器、飞船、原力、暴风兵组合编织出的激战宇宙的非凡冒险。





此外，12月31日，IMAX将在上海举办《星球大战：最后的绝地武士》超前跨年观影会，势必将成为星战粉和IMAX粉的一次盛大狂欢。除了在2018年到来前一睹《星战8》的精彩，活动现场还将安排各种“星战”主题活动，其中包括和501军团面对面，观看IMAX电影特辑，还有机会赢得电影惊喜大礼。