由美国卢卡斯影业出品，莱恩·约翰逊
执导，黛茜·雷德利
、约翰·波耶加、亚当·德赖弗、马克·哈米尔、凯丽·费雪、奥斯卡·伊萨克联袂出演，风靡全球的科幻巨制《星球大战：最后的绝地武士》
将于1月5日震撼席卷全国约490家IMAX影院。今日，IMAX发布《星战8》中国红毯视频特辑，为12月31日即将在上海举办的“IMAX原力再燃跨年夜”超前跨年观影会蓄力。
该特辑中，导演莱恩·约翰逊
携演员黛茜·雷德利
、马克·哈米尔
等主创纷纷亮相在上海迪士尼举办的盛大的中国红毯礼，并热情推荐了IMAX 3D版《星战大战：最后的绝地武士》这一举世瞩目的经典回归之作。卢克·天行者的扮演者马克.哈米尔自从1977年在《星球大战》中初次登场，卢克的角色已伴随他走过了40年，他在红毯上诚恳地跟粉丝说： “这次将会超越你的想象，绝不会有半句食言，电影中处处是惊喜，每个角色都面临前所未有的挑战。” 本集中，蕾伊与卢克·天行者“传承原力”式的师徒情怀也将成为IMAX的一大看点，细腻的IMAX大银幕则会将人物角色的性格特征表现得更加立体鲜明。女主角蕾伊的扮演者黛茜·雷德利也在红毯上倾力推荐：“电影将精彩的故事与特效结合，IMAX的效果非常出色。”
该片的导演莱恩·约翰逊娓娓道来IMAX影院的优势：“IMAX大银幕的独特之处在于他能令观众被画面环抱，仿佛置身电影之中，和众多观众坐在IMAX影厅一同感受IMAX大银幕的魅力，一定无与伦比。”制片人兰姆.伯格曼补充到：“IMAX的非凡体验不容错过，无论是亮丽的画面，还是震撼的音效，我都强烈推荐大家去感受。”届时，如同魔术般神奇的IMAX影院将以极致的感官体验将观众带入到银河系，感受由武器、飞船、原力、暴风兵组合编织出的激战宇宙的非凡冒险。
此外，12月31日，IMAX将在上海举办《星球大战：最后的绝地武士》超前跨年观影会，势必将成为星战粉和IMAX粉的一次盛大狂欢。除了在2018年到来前一睹《星战8》的精彩，活动现场还将安排各种“星战”主题活动，其中包括和501军团面对面，观看IMAX电影特辑，还有机会赢得电影惊喜大礼。