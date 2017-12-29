中意首部合拍电影《咖啡风暴》举行中国首映礼，影片中的故事反思贫穷、贪欲、暴力、污染等现代社会的弊病，的导演波顿表示“虽然我不是中国人，但我们都有责任来保护这样美丽的国家”。





《咖啡风暴》的故事以用咖啡为线索展开：在比利时，被盗的银色咖啡壶引发了一连串的灾难性后果；在意大利，价值不菲的麝香猫咖啡吸引了一伙盗贼铤而走险；在中国，种植咖啡的村庄陷入工业化学污染的危机中……





“味觉能够传递情感”

用咖啡透视现代生活的变化与挑战





定档预告 波顿导演之所以用咖啡做主题拍摄电影，是源于一位好朋友的启发。“我最好的朋友是一个意大利咖啡师，他知道所有跟咖啡有关系的故事，他给我说了很多咖啡与社会的关系，虽然我们每天都喝咖啡，但是完全不知道这些事情。所以很久以来，我就想拍摄一部电影能反映现在的生活和社会的变化与挑战，所以用咖啡做主题会是个很好的串联。以前很多电影都用美味来表达《浓情巧克力》。因为味觉能传递情绪和感觉，所以我们选择用这个做主题。





影片透过味觉的作用去反思贫穷、贪欲、暴力、污染等现代社会的诸多弊病，其中的中国部分故事以环保为主题，这是导演去云南是滴考察之后做出的决定。“我和路画影业的蔡总一起去云南调研，就发现那里的咖啡农场和农民都在种植非常稀有的咖啡品种，同时他们还面临着很多严峻问题。影片中的中国部分故事其实有真实存在的角色启发，比如那个从北京搬到云南的女艺术家，还有致力于种植稀有咖啡的农民等等。”





首部中意合拍片关注环保主题

“不是中国人，也有责任保护这样美丽的国家”





《咖啡风暴》是首部由中国、意大利、比利时三国合作拍摄的里程碑式作品，中国情结深厚的波顿导演谈起了自己第一次在中国拍戏的心情。





波顿导演说起汉语相当流利 “第一次来中国拍戏，就像小孩子一样，学习怎么把中国文化和世界其他文化融合在一起。在中国拍摄很新鲜，每周都新的，新的潮流，新的电影，新的观众。六年前我来中国跟蔡先生见面，当时只有爱情喜剧和动作电影，后来《捉妖记》这样的电影也有了，还有越来越多的高质量新片，所以来中国让我感到很幸运。”





二十多年前就开始学习中文的波顿导演，早已经爱上了中国的文化与自然环境，他认为“虽然我不是中国人，但我对这里越来越关心，我们都有责任来保护这样美丽的国家，让我们的子孙后代都能享受这样的环境。”





十年后，《如梦之梦》会是怎样？

谭卓畅谈舞台与电影表演的不同感受





影片中，青年演员谭卓与芦芳生搭档，共同出演了这段发生在中国的故事。刚刚结束舞台剧《如梦之梦》演出的谭卓也赶来首映现场，她透露自己已经续约了下一个五年的《如梦之梦》演出。





谭卓在影片中饰演一位用咖啡作画的艺术家 谭卓谈起了舞台剧演出与电影表演带给她的不同感受。“其实电影的表演方式和舞台是很不一样的，《如梦之梦》里，我的角色跟身边的人其实不太一样，有很多的距离，我回去分析她得人性，如何去靠近她。电影则是遗憾的艺术，拍完了无法去弥补失误和损失。舞台剧每次演出都可以去提高，很好奇十年后的《如梦之梦》会是什么样子的。”





谭卓曾因出演《春风沉醉的夜晚》入围第62届戛纳电影节最佳女主角奖，其舞台表现也颇受好评。这次加盟《咖啡风暴》，对于她来说最大的吸引力来自影片的人文与社会题材。她表示：“这个电影的题材很吸引我，我本身也很关注人文和社会，这样的电影是吃螃蟹的人。这个电影涉及很大的主题，涵盖民生、政治等宏大的主题，也很喜欢这种西方化的电影，命中注定的角色吧。





《咖啡风暴》将于12月30日登陆全国院线，由上海路画影视传媒有限公司、上海青曦文化传播有限公司、暴风影业（北京）有限责任公司、ORISA PRODUZIONI、SAVAGE FILM出品，D’HIVE、云南广电传媒集团、云南金彩视界影业有限公司联合制作。





作者：Joker 编辑：J