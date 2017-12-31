2017-12-31 09:12:29 来源：Mtime时光网
▌许鞍华·张艾嘉·徐静蕾·真真
▌张末·王一淳·刘雨霖·姚婷婷
▌吴君如·文晏·薛晓璐
派蒂·杰金斯在《神奇女侠》片场
作者：陈令孤 编辑：sa
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文艺否复兴
52秒前
这年头烂片票房还多，真是奇了怪了
一斤小丸子
1小时前
香港的许鞍华和台湾的张艾嘉。内地的导演过去当属黄蜀芹和李少红，如今更像是百家争鸣，只不过效果一般，噱头更多些。真正静下心在拍电影的屈指可数。
daniellin
3小时前
现在随便哪个阿猫阿狗拍部电影，都能自称导演了么。。。
CIAO
6小时前
希望中国有更多厉害的女导演！有些类型的片子还是要女导演来拍！
希望中国多出一些厉害的女导演！有些风格的片子还是要女导演来拍！
Sandra Ng
导演：派蒂·杰金斯
主演：盖尔·加朵
Patty Jenkins
导演：许鞍华
主演：周迅 彭于晏
Ann Hui
导演：张艾嘉
主演：张艾嘉 田壮壮
Sylvia Chang
Jinglei Xu
导演：黄真真
主演：王珞丹 黎明
Babara Wong
导演：张末
主演：倪妮 霍建华
Mo Zhang
导演：王一淳
主演：苏晓彤 陆琦蔚
Yichun Wang
导演：刘雨霖
主演：毛孩 李倩
Yulin Liu
导演：姚婷婷
主演：白敬亭 郭姝彤
Ting Ting Yao
导演：张一白
主演：倪妮 彭于晏
Jing Wong
Peter Chan
导演：吴君如
主演：吴君如 沈腾
导演：文晏
主演：文淇 周美君
导演：薛晓路
主演：汤唯 吴秀波
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