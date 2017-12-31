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华语女导演能顶半边天？

名导新作频出 明星华丽转型

2017-12-31 09:12:29 来源：Mtime时光网

导语

成熟女导演出新作

▌许鞍华·张艾嘉·徐静蕾·真真

新晋女导演处女作

▌张末·王一淳·刘雨霖·姚婷婷

女电影人转型做导演

▌吴君如·文晏·薛晓璐

策划/制作：Mtime时光网
女性导演一直是华语电影的重要力量。从商业类型片到小众文艺片，从早年的第四代导演到如今的新生代，都活跃着她们的身影。2016-2017这两年，共有起码11位华语女性导演交出了成绩单。
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网特稿 2017年是对于西方女性导演具有非凡意义的一年，《神奇女侠》成为12年来首部女性执导的超级英雄大片，派蒂·杰金斯也凭借《神奇女侠》的票房成功一跃成为史上票房最高的女性导演。

派蒂·杰金斯在《神奇女侠》片场

　　在凯瑟琳·毕格罗《拆弹部队》）、索菲亚·科波拉《迷失东京》）、简·坎皮恩（《钢琴课》）、萨姆·泰勒-约翰逊《五十度灰》）等女性导演之外（她们所执导的影片大多为中小型成本），又添一名能驾驭高预算、大场面超英大片，并让男女老少都掏腰包买账的女性导演。

　　事实上，女导演在中国电影史上一直占有着重要的地位，比如第四代的张暖忻黄蜀芹，第五代的李少红胡玫宁瀛，第六代的马俪文李玉等。在新世纪，更是有几位女导演跻身亿元俱乐部，成为市场票房的保证，比如徐静蕾金依萌赵薇等。


（从左至右：张暖忻、黄蜀芹、李少红、李玉）

　　在最近的2016和2017年，依然出现了不少女导演的的作品，要么拥抱商业，走类型叙事和大场面风格，要么朴实动人，以温情打动观众，要么执著于艺术创新，都是华语电影创作成就的重要力量。这些作品往往从女人的情感和命运切入，来关照一个社会或一个时代的面相。出于女性天生的敏感和细腻特质，电影也就更为温婉动人。

作者：陈令孤   编辑：sa

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 女性导演 吴君如 华语 许鞍华 文晏 策划

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