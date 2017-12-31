女性导演一直是华语电影的重要力量。从商业类型片到小众文艺片，从早年的第四代导演到如今的新生代，都活跃着她们的身影。2016-2017这两年，共有起码11位华语女性导演交出了成绩单。

（本文来自影视生活第一站 时光网）



















（从左至右：张暖忻、黄蜀芹、李少红、李玉）





在最近的2016和2017年，依然出现了不少女导演的的作品，要么拥抱商业，走类型叙事和大场面风格，要么朴实动人，以温情打动观众，要么执著于艺术创新，都是华语电影创作成就的重要力量。这些作品往往从女人的情感和命运切入，来关照一个社会或一个时代的面相。出于女性天生的敏感和细腻特质，电影也就更为温婉动人。