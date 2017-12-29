《勇敢者游戏：决战丛林》发新预告，生活在粉色世界里的美女网红贝珊妮穿越游戏世界变成一身肥腻的中年大叔......





“女神教授”预告中，四位面临课后留校的高中生在储藏室玩起了老式游戏机，不料却遭遇意料之外的怪事，他们全部被吸进游戏世界里，成为自己挑选的角色，一向自恋爱美的社交网红贝珊妮竟然变成由杰克·布莱克扮演的中年大胖子。陌生的勇敢者游戏世界凶险异常，不仅有狂奔而来的的犀牛群，还有飞车党射来的丛林炮火，这也预示着由巨石强森带领的“弱鸡英雄”小分队将经历十分坎坷艰辛的冒险路程。为了逃生，杰克·布莱克被迫跳下悬崖，降落时还不忘流露出浓浓的少女气息，如同女生一般惊恐狂叫。本以为能逃过一劫，没成想却被突如其来的河马一口吞掉，恐怖画面令队友胆寒。但不久后他从天而降，一脸呆滞地问到“我还是那个油腻胖大叔吗”？原来，陷入游戏世界中的杰克·布莱克有三条命，而大家将如何利用有限的机会突出重围也成为了影片关键所在。





由美国索尼哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于2018年1月12日以3D、中国巨幕3D、DOLBY CINEMA制式登陆全国院线，主演巨石强森届时也将来华宣传。