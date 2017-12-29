时光网讯
由“巨石”道恩·强森
、凯文·哈特、杰克·布莱克
、“星云”凯伦·吉兰、尼克·乔纳斯等一线好莱坞群星联袂主演的动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》
定档2018年1月12日全国上映。片方日前发布一支“女神教授”预告，生活在粉色世界里的美女网红贝珊妮穿越游戏世界变成一身肥腻的中年大叔，由杰克·布莱克扮演的胖大叔谢利·奥布伦教授不仅上演对自己身体再认识的尴尬桥段，还要其他队友共同经历意想不到的勇敢者大冒险！
“女神教授”预告中，四位面临课后留校的高中生在储藏室玩起了老式游戏机，不料却遭遇意料之外的怪事，他们全部被吸进游戏世界里，成为自己挑选的角色，一向自恋爱美的社交网红贝珊妮竟然变成由杰克·布莱克扮演的中年大胖子。陌生的勇敢者游戏世界凶险异常，不仅有狂奔而来的的犀牛群，还有飞车党射来的丛林炮火，这也预示着由巨石强森带领的“弱鸡英雄”小分队将经历十分坎坷艰辛的冒险路程。为了逃生，杰克·布莱克被迫跳下悬崖，降落时还不忘流露出浓浓的少女气息，如同女生一般惊恐狂叫。本以为能逃过一劫，没成想却被突如其来的河马一口吞掉，恐怖画面令队友胆寒。但不久后他从天而降，一脸呆滞地问到“我还是那个油腻胖大叔吗”？原来，陷入游戏世界中的杰克·布莱克有三条命，而大家将如何利用有限的机会突出重围也成为了影片关键所在。
杰克·布莱克扮演的游戏人物前后经历反差最大，成为本片最大亮点之一。他自曝早在出演贝珊妮这一角色之前就开始潜心修炼自己的“少女心“，“25年前，当时我还是加州大学洛杉矶分校戏剧专业的学生，我和一个哥们出去玩，然后故意像个女孩子一样和他调情。这对我来说很有新鲜感，我在想如果有一天真能扮演那种角色该多有意思”。为此，他还专门研究过80年代的青春期少女，如今这一愿望终于能实现，并充分施展学到的技巧，“阿宝”感到十分欣慰。除了想演少女，“阿宝”的另一个想变身的角色是曾执导《低俗小说》
、《落水狗》
的导演昆汀·塔伦蒂诺。“我其实只想要他的写作能力，但我不想让他成为我的化身。因为我觉得他在丛林里应该无法生存，肯定会第一个被蟒蛇干掉”。
由美国索尼哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于2018年1月12日以3D、中国巨幕3D、DOLBY CINEMA制式登陆全国院线，主演巨石强森届时也将来华宣传。