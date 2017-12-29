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DC“超人前传”剧集《氪星》定档

大卫·高耶操刀剧本 "神探夏洛克"导演执导

2017-12-29 14:35:00 来源：Mtime时光网

剧集《氪星》故事发生在超人故乡被毁灭前，超人爷爷辈的人物在氪星球与佐德家族之间的斗争——是一部没有超人的超人前传。
（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯 Syfy与DC合作的“超人前传”剧集《氪星》正式宣布，将于2018年3月21日开播。

《氪星》预告片

　　《氪星》大卫·S·高耶《蝙蝠侠大战超人》《钢铁之躯》《黑暗骑士崛起》）编剧，故事发生在超人来到地球的200年前，聚焦超人爷爷辈的人物在氪星球与佐德家族之间的斗争，讲述超人爷爷为维护艾尔家族的荣誉、保卫氪星和平，奋战的系列故事。 ​​​​

　　卡梅隆·卡夫饰演男主角赛格·艾尔，英国著名导演柯尔姆·麦卡锡《黑镜》《神探夏洛克》《神秘博士》）将执导首集。此外，剧集卡司还有伊恩·麦克尔希尼乔治娜·坎贝尔等。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：黑仔

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 超人 前传 美剧 氪星 DC
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氪星 (2017)

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导演：柯尔姆·麦卡锡

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大卫·S·高耶

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职业：编剧 | 制作人 | 导演 | 演员
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卡梅隆·卡夫

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