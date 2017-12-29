2017-12-29 14:35:00 来源：Mtime时光网
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《氪星》预告片
编辑：黑仔
导演：柯尔姆·麦卡锡
主演：卡梅隆·卡夫
David S. Goyer
Cameron Cuffe
Colm McCarthy
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Cate42
26分钟前
男主的脸不够吸引人
林渊
1小时前
这预告片电视剧质感呀 是美剧吗？
超级烧伤
2小时前
这里什么都没有，任何DC里面的人都不会有。如何好看？
方聿南
3小时前
《超人前传》的前传，越拍越回去了
方聿南3小时前
不过导演非常靠谱，倒是可以抱个期待
八千里路猫和月
浪得虚名的二三流编剧
浪荡的青春年华
克星文字居然用英文字母S，可以再搞笑点吗？
dapigulielenimasi
剧透：所有人最后都死了
等泰坦和HBO的守望者，这部只要不是老套路应该有很高期待值（听说有毁灭日，要是绿灯侠也出来就必看了）
明天殿
只想说：很明显，你们没有观众希望且想要看的东西
渡水
syfy的电视剧近年来扑得多啊，记忆中除了《太空堡垒》都扑了，最近一部《无垠太空》很赞，但也是有口碑无观众。
M_5252539243小时前
最近出的幻想快乐非常不错
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