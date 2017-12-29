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付兰兰："灾难艺术家"是我最棒的作品！

Mtime20问·第45期詹姆斯·弗兰科跟你私聊

2017-12-29 17:17:40 来源：Mtime时光网

“我常常把自己投入到许多工作当中去，对我而言，放慢节奏并专注于我真正喜欢的工作是个挑战。”
詹姆斯·弗兰科

（本文来自影视生活第一站 时光网）  

        时光网洛杉矶讯 作为一名演员，詹姆斯·弗兰科的演艺生涯表可以列得很长，这其中也包括编剧和导演的身份。当演员的最初的几年里，他参演了不少电视节目，部分作品还获得了一些奖项提名。

《灾难艺术家》

        弗兰科在电影中的第一个突破性角色是2002年的电影《蜘蛛侠》中哈利·奥斯本一角，他开始走红并且跻身好莱坞最受宠的男演员之一。弗兰科执导和主演的最新电影《灾难艺术家》是本年度颁奖季以及票房的热门电影。

        弗兰科在电影中的第一个突破性角色是2002年的电影《蜘蛛侠》中哈利·奥斯本一角，他开始走红并且跻身好莱坞最受宠的男演员之一。弗兰科执导和主演的最新电影《灾难艺术家》是本年度颁奖季以及票房的热门电影。与时光网的这次专访，从表演生涯聊到他的私人生活。

        Mtime：吸引你投身表演艺术的是什么呢？
        詹姆斯·弗兰科：我一直很喜欢电影，十几岁的时候我曾经遇到了法律上的麻烦，我就全身心投入到表演中，表演拯救了我。

        Mtime：让你沉迷于执导电影的又是什么呢？
        詹姆斯·弗兰科：这个阶段我确实执导了一些电影；完成一部电影或电视剧需要作出很多努力，导演可以说是统筹各方面协作的中心，我热衷于此。电影和电视是合作媒介，所以作为一个导演，我并不在意导演本身的控制权，更多的是享受与优秀的人一起工作的过程。

保罗·托马斯·安德森

        Mtime：有没有哪位特定的导演影响了你的拍摄风格？
        詹姆斯·弗兰科：确实有一些。保罗·托马斯·安德森对电影主题的处理方式，摄影机的运动技巧，以及电影结构都影响了我。在电影学院的时候，我曾受到比利时导演达内兄弟的影响。而在《灾难艺术家》里，我的不少灵感源于达伦·阿罗诺夫斯基，他的电影作品《摔角王》实际上也是受达内兄弟的影响。另一方面，我也借鉴了《冲出康普顿》所运用的手持拍摄手法。

        Mtime：作为《灾难艺术家》的导演和主演，有没有因为身兼二职而感到有压力呢？
        詹姆斯·弗兰科：谈不上。今年我有两部同时执导和主演的电影作品，其中一部是HBO制作的。

        Mtime：你最复杂，最令自己满意的表演经历是？
        詹姆斯·弗兰科：我最满意的还是《127小时》吧。我饰演的阿伦·拉斯顿被困，他不得不砍掉了自己的胳膊。与导演丹尼·鲍尔的合作非常令人满意。扮演这个角色非常困难，因为他跟之前对我表演的要求都不一样。我被孤独地困在山谷之中，没有人和我演对手戏。我从没在电影里做过这样的事，令我耳目一新。

《春假》里的詹姆斯·弗兰科

        我也非常喜欢我在《春假》中扮演的角色，它来自导演哈莫尼·科林的创意。这个角色非常的怪异，如果没有哈莫尼的不可思议的执导我可能无法做到。

        当然，我不得不说我真的为《灾难艺术家》感到自豪。我读了关于那部电影台前幕后的书，在我看到一本的时候我就想拍这部电影。他不像我在好莱坞曾经听说或遇到过的任何人，他的故事离奇，独特，但有十分普遍，可以说我非常同情他。

        Mtime：那你现如今最大的职业挑战是什么呢？
        詹姆斯·弗兰科：我常常把自己投入到许多工作当中去，对我而言，放慢节奏并专注于我真正喜欢的工作是个挑战。

        Mtime：处理好名声带来的问题到底有多难？
        詹姆斯·弗兰科：是的，名声是一件很奇怪的事物，我想我已经处理好了。我过着相当低调的生活，并且回到了校园，我已经平衡了我的生活。我并没有陷身于好莱坞，但我发觉当我投身于工作时就可以隐藏自己，所以在过去的一年中，我努力不去寻找完整的灵魂来平衡我的生活。我尽我最大的努力做好工作，同时在电影之外也有自己的生活。

        Mtime：你是否曾经遇到过于狂热的脑残粉？
        詹姆斯·弗兰科：没有，我所有的粉丝都很尊重我。

        Mtime：社交媒体是否在你的生活中占有一席之地？
        詹姆斯·弗兰科：不再是了，以前是这样没错，现在我已经好几年不用社交媒体了。

        Mtime：电视上有没有你喜欢的节目？
        詹姆斯·弗兰科：有的有的，《火线》《黑道家族》我一直都很喜欢。最近的嘛，我确实很喜欢《使女的故事》《美国囧案》

演奏尤克里里的付兰兰

        Mtime：闲下来的时候你一般喜欢做什么？
        詹姆斯·弗兰科：冲浪，网球，再弹弹我的尤克里里。

        Mtime：那你还有其他爱好吗？
        詹姆斯·弗兰科：额，打网球，弹尤克里里……以及冲浪。

        Mtime：你最引以为傲的成就是？
        詹姆斯·弗兰科：那我说还得是今年推出的两个作品：《堕落街传奇》《灾难艺术家》，我真的很为它们骄傲。

        Mtime：你在生活中最奢侈的享受是？
        詹姆斯·弗兰科：我经常出去吃饭吧。我喜欢在洛杉矶“宅度假”，也会去海边的酒店里度假，或者做类似的事情放松一下。

        Mtime：什么是你最宝贵的财产？
        詹姆斯·弗兰科：我是有一些非常棒的艺术收藏，虽然不像以前那么多了。我努力不把过多的存货算在我的财产之中。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：Judy Solomon 翻译：猪精佩奇   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 詹姆斯·弗兰科 灾难艺术家 JudySolomon
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詹姆斯·弗兰科

詹姆斯·弗兰科

James Franco

职业：演员 | 制作人
灾难艺术家

灾难艺术家 (2017)

-1.0

导演：詹姆斯·弗兰科

主演：詹姆斯·弗兰科

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