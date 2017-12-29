“我常常把自己投入到许多工作当中去，对我而言，放慢节奏并专注于我真正喜欢的工作是个挑战。”

詹姆斯·弗兰科





（本文来自影视生活第一站 时光网）

















Mtime：吸引你投身表演艺术的是什么呢？

詹姆斯·弗兰科：我一直很喜欢电影，十几岁的时候我曾经遇到了法律上的麻烦，我就全身心投入到表演中，表演拯救了我。





Mtime：让你沉迷于执导电影的又是什么呢？

詹姆斯·弗兰科：这个阶段我确实执导了一些电影；完成一部电影或电视剧需要作出很多努力，导演可以说是统筹各方面协作的中心，我热衷于此。电影和电视是合作媒介，所以作为一个导演，我并不在意导演本身的控制权，更多的是享受与优秀的人一起工作的过程。





保罗·托马斯·安德森 Mtime：有没有哪位特定的导演影响了你的拍摄风格？





詹姆斯·弗兰科：谈不上。今年我有两部同时执导和主演的电影作品，其中一部是HBO制作的。





Mtime：你最复杂，最令自己满意的表演经历是？













Mtime：那你现如今最大的职业挑战是什么呢？

詹姆斯·弗兰科：我常常把自己投入到许多工作当中去，对我而言，放慢节奏并专注于我真正喜欢的工作是个挑战。





Mtime：处理好名声带来的问题到底有多难？

詹姆斯·弗兰科：是的，名声是一件很奇怪的事物，我想我已经处理好了。我过着相当低调的生活，并且回到了校园，我已经平衡了我的生活。我并没有陷身于好莱坞，但我发觉当我投身于工作时就可以隐藏自己，所以在过去的一年中，我努力不去寻找完整的灵魂来平衡我的生活。我尽我最大的努力做好工作，同时在电影之外也有自己的生活。





Mtime：你是否曾经遇到过于狂热的脑残粉？

詹姆斯·弗兰科：没有，我所有的粉丝都很尊重我。





Mtime：社交媒体是否在你的生活中占有一席之地？

詹姆斯·弗兰科：不再是了，以前是这样没错，现在我已经好几年不用社交媒体了。





Mtime：电视上有没有你喜欢的节目？





演奏尤克里里的付兰兰 Mtime：闲下来的时候你一般喜欢做什么？

詹姆斯·弗兰科：冲浪，网球，再弹弹我的尤克里里。





Mtime：那你还有其他爱好吗？

詹姆斯·弗兰科：额，打网球，弹尤克里里……以及冲浪。





Mtime：你最引以为傲的成就是？





Mtime：你在生活中最奢侈的享受是？

詹姆斯·弗兰科：我经常出去吃饭吧。我喜欢在洛杉矶“宅度假”，也会去海边的酒店里度假，或者做类似的事情放松一下。





Mtime：什么是你最宝贵的财产？

詹姆斯·弗兰科：我是有一些非常棒的艺术收藏，虽然不像以前那么多了。我努力不把过多的存货算在我的财产之中。





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