（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网洛杉矶讯
作为一名演员，詹姆斯·弗兰科
的演艺生涯表可以列得很长，这其中也包括编剧和导演的身份。当演员的最初的几年里，他参演了不少电视节目，部分作品还获得了一些奖项提名。
弗兰科在电影中的第一个突破性角色是2002年的电影《蜘蛛侠》
中哈利·奥斯本一角，他开始走红并且跻身好莱坞最受宠的男演员之一。弗兰科执导和主演的最新电影《灾难艺术家》
是本年度颁奖季以及票房的热门电影。
弗兰科在电影中的第一个突破性角色是2002年的电影《蜘蛛侠》
中哈利·奥斯本一角，他开始走红并且跻身好莱坞最受宠的男演员之一。弗兰科执导和主演的最新电影《灾难艺术家》
是本年度颁奖季以及票房的热门电影。与时光网的这次专访，从表演生涯聊到他的私人生活。
Mtime：吸引你投身表演艺术的是什么呢？
詹姆斯·弗兰科：我一直很喜欢电影，十几岁的时候我曾经遇到了法律上的麻烦，我就全身心投入到表演中，表演拯救了我。
Mtime：让你沉迷于执导电影的又是什么呢？
詹姆斯·弗兰科：这个阶段我确实执导了一些电影；完成一部电影或电视剧需要作出很多努力，导演可以说是统筹各方面协作的中心，我热衷于此。电影和电视是合作媒介，所以作为一个导演，我并不在意导演本身的控制权，更多的是享受与优秀的人一起工作的过程。
Mtime：有没有哪位特定的导演影响了你的拍摄风格？ Mtime：作为《灾难艺术家》的导演和主演，有没有因为身兼二职而感到有压力呢？
詹姆斯·弗兰科：谈不上。今年我有两部同时执导和主演的电影作品，其中一部是HBO制作的。
Mtime：你最复杂，最令自己满意的表演经历是？
詹姆斯·弗兰科：
我最满意的还是《127小时》
吧。我饰演的阿伦·拉斯顿被困，他不得不砍掉了自己的胳膊。与导演丹尼·鲍尔
的合作非常令人满意。扮演这个角色非常困难，因为他跟之前对我表演的要求都不一样。我被孤独地困在山谷之中，没有人和我演对手戏。我从没在电影里做过这样的事，令我耳目一新。
我也非常喜欢我在《春假》
中扮演的角色，它来自导演哈莫尼·科林
的创意。这个角色非常的怪异，如果没有哈莫尼的不可思议的执导我可能无法做到。
当然，我不得不说我真的为《灾难艺术家》
感到自豪。我读了关于那部电影台前幕后的书，在我看到一本的时候我就想拍这部电影。他不像我在好莱坞曾经听说或遇到过的任何人，他的故事离奇，独特，但有十分普遍，可以说我非常同情他。
Mtime：那你现如今最大的职业挑战是什么呢？
詹姆斯·弗兰科：我常常把自己投入到许多工作当中去，对我而言，放慢节奏并专注于我真正喜欢的工作是个挑战。
Mtime：处理好名声带来的问题到底有多难？
詹姆斯·弗兰科：是的，名声是一件很奇怪的事物，我想我已经处理好了。我过着相当低调的生活，并且回到了校园，我已经平衡了我的生活。我并没有陷身于好莱坞，但我发觉当我投身于工作时就可以隐藏自己，所以在过去的一年中，我努力不去寻找完整的灵魂来平衡我的生活。我尽我最大的努力做好工作，同时在电影之外也有自己的生活。
Mtime：你是否曾经遇到过于狂热的脑残粉？
詹姆斯·弗兰科：没有，我所有的粉丝都很尊重我。
Mtime：社交媒体是否在你的生活中占有一席之地？
詹姆斯·弗兰科：不再是了，以前是这样没错，现在我已经好几年不用社交媒体了。
Mtime：电视上有没有你喜欢的节目？
詹姆斯·弗兰科：冲浪，网球，再弹弹我的尤克里里。
Mtime：那你还有其他爱好吗？
詹姆斯·弗兰科：额，打网球，弹尤克里里……以及冲浪。
Mtime：你最引以为傲的成就是？
Mtime：你在生活中最奢侈的享受是？
詹姆斯·弗兰科：我经常出去吃饭吧。我喜欢在洛杉矶“宅度假”，也会去海边的酒店里度假，或者做类似的事情放松一下。
Mtime：什么是你最宝贵的财产？
詹姆斯·弗兰科：我是有一些非常棒的艺术收藏，虽然不像以前那么多了。我努力不把过多的存货算在我的财产之中。
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