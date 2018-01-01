网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《星球大战8》片场独家访谈

导演约翰逊：这是和童年玩具玩耍的机会

2018-01-01 08:59:07 来源：Mtime时光网

导语

为什么选择莱恩·约翰逊导演？

《星战8》英国片场探

近距离见证1:1比例千年隼号

导演莱恩·约翰逊专访

“在片场每天像孩子一样激动”

武术指导杨亮专访

因《权力的游戏》结缘《星战》

策划/制作：Mtime时光网
《星球大战：最后的绝地武士》在拍摄之际，时光网记者受邀参观了影片在英国的片场，近距离欣赏了等比的千年隼号，还采访到了导演莱恩·约翰逊和武术指导杨亮，听听他们讲述电影幕后的故事。
 （本文来自影视生活第一站 时光网） 



　　时光网特稿 《星球大战：最后的绝地武士》（以下简称《星球大战8》）最近刚在全美公映，首周末便获得了2.2亿美元的票房，在烂番茄上依然保持着91%的新鲜度，影片1月5日即将在中国内地上映。

　　在影片拍摄阶段，时光网记者就受邀参观了拍摄片场，在片场采访到了导演莱恩·约翰逊，他对于《星球大战8》的拍摄有什么独特的拍摄理念？以及他是否真心热爱着这个经典系列？在后面的专访中我们会一一得到答案。

　　除了导演，我们还采访到了影片的武术指导杨亮，他也会给大家介绍《星球大战8》幕后的动作设计的花絮故事。

中国版定档预告

　　对于影片本身的诸多称赞，其实都是给予的导演莱恩·约翰逊，他从前作《星球大战：原力觉醒》导演J·J·艾布拉姆斯手中接下了这一重任。

　　对于约翰逊在《最后的绝地武士》中的表现，《纽约时报》的评价是，“约翰逊为影片注入了轻松的诙谐场景，让视觉效果更加绚烂，也让角色间的故事关系更加一目了然。他这样做，拍出来的电影可不止是糖霜，他的成品是个完整的蛋糕。”

　　莱恩·约翰逊到底是谁？为什么卢卡斯影业决定要指派他来执导《星战8》？约翰逊于1996年毕业于美国南加州大学电影艺术学院，他曾说过，正是伍迪·艾伦导演获得奥斯卡最佳影片的作品《安妮·霍尔》一片，激励了他成为一名电影导演。

　　“在电影叙事这方面，《安妮·霍尔》打破了许多规则，”他回忆道。“这部影片打动我的方式，是很少有其它电影可以达到的。这种事情我只能向上帝祈祷，从业20年之后，我慢慢会向这个标杆接近吧。”

　　在导演拉奇·马凯2002年的恐怖电影《五月魔女》中，约翰逊是该片的剪辑师，之后，他在2005年献出了自己作为导演的处女作《追凶》，他也是该片的编剧。《追凶》故事聚焦于发生在加州一所中学中的硬汉侦探故事，当年年轻的约瑟夫·高登-莱维特出演男主角。

　　约翰逊曾公开说过，他之所以对拍摄《追凶》感兴趣，是因为迷恋达希尔·哈米特（硬汉侦探小说作家）的小说。《追凶》一片花费了50万美元拍摄，在2005年的圣丹斯电影节上获得了视觉原创类的评审会大奖。

　　在执导过几支MV之后，2008年，约翰逊带着自己的第二部长片《布鲁姆兄弟》，重返大银幕。影片中出演男女主角的是获得过奥斯卡影帝的阿德里安·布洛迪，与最佳女配蕾切尔·薇姿，还有三获奥斯卡提名的马克·鲁法洛。

　　本片讲述了两位骗子（布洛迪和鲁法洛的角色）的故事，他们都爱上了同一个女人（薇姿饰）。影片上映之后，约翰逊还去执导了3集超级火爆的《绝命毒师》，包括老白和小粉花了整整一集时间打苍蝇的那一集！

导演莱恩·约翰逊在《环形使者》片场

　　约翰逊真正的突破性电影，要属2012年的科幻大作《环形使者》，他依然也是该片的编剧。影片中，犯罪组织会使用被称为“环形使者”的合同杀手，通过时间穿越来杀死受害者。但对于二次合作的囧瑟夫所饰演的Joe来说，当他需要杀掉未来的自己（布鲁斯·威利斯饰演）时，一切变得复杂了。（华人演员许晴也参与了该片）

　　《环形使者》票房表现很好，3000万美元的预算，让成片在世界范围内获得了1.76亿美元，烂番茄93%的新鲜度，也算是获得了影评人的一致肯定。

　　在2012年《好莱坞报道者》的访谈中，约翰逊对《环形使者》的描述是，“尽管这是一部时间穿越的电影，娱乐感并不是来自于穿越本身。对于《环形使者》一片，我更希望它是基于片中的角色开展，看他们是如何应对时间穿越所带来的问题。所以最大的挑战就是，怎样不要用整部电影的时间都来解释穿越的规则，而是能让观众凭直觉就一下能懂，可以自圆其说。”

导演莱恩·约翰逊凭借前作《环形使者》获得卢卡斯影业的认可

　　毋庸置疑的是，《环形使者》让约翰逊获得了凯瑟琳·肯尼迪与卢卡斯影业的注意力，这也许就是为什么他可以取代J·J·艾布拉姆斯，接过《星战8》的导筒。

     今年早些时候，时光网记者在《星战8》的宣传期间与约翰逊进行了交流，记者问到他关于影片的制作过程，还有执导“原力觉醒”续集时，约翰逊的回应是，“对于我来说，我的电影总是我自导自编的，《星战8》也不例外。我会想出一个主意，写到剧本中，再拍出来。拍摄影片时最吸引人的一点，并不是有人把提纲全给我写好，而是我完全可以自己来。”他解释说。

　　“我看了《原力觉醒》时期的一些日志，我关注到那些角色，看他们是怎样在大银幕上生动起来的，”约翰逊接着说。“接下来这些角色会怎样呢？我列出了他们接下来该去哪儿，这一章节应该是什么样子。我还与卢卡斯影业的故事组，以及凯瑟琳·肯尼迪进行了对话和合作。

《星球大战：原力觉醒》给新的系列开了一个好头

　　即使我是接着《原力觉醒》拍，并不是说《星战7》会给我列出来故事和角色的下一步走向，必须按照什么什么样的拍才行那种，只不过是指出了一个方向。《原力觉醒》创造了一个轨道，给这些角色进行了设定，因为我爱这个故事和这些角色，我想要致敬这一点，让接下来的一切更加水到渠成。我非常感激《原力觉醒》，不过在创作《最后的绝地武士》过程中，自由度还是很高的。”

　　J·J·艾布拉姆斯将会回归《星战》系列，执导最新三部曲中的终章，《星球大战9》。而约翰逊也会创造一个新的三部曲，故事会设置在《星战》宇宙中的另一个角落，他将自编自导这三部曲中的第一部。

　　很显然，因《最后的绝地武士》被莱恩·约翰逊圈粉的观众们，还会在未来看到更多他执导的《星战》影片。

　　现在，让我们一同来走进《星球大战8》的英国片场吧！

作者：Jami Philbrick, Will Lawrence   编辑：汀

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 星球大战8 最后的绝地武士 莱恩·约翰逊 片场访谈 杨亮 JamiPhilbrick WillLawrence

相关文章

会员评论 (6)

发表

相关电影/影人

星球大战：最后的绝地武士

星球大战：最后的绝地武士 (2017)

0.0

导演：莱恩·约翰逊

主演：黛茜·雷德利

星球大战：原力觉醒

星球大战：原力觉醒 (2015)

7.6

导演：J·J·艾布拉姆斯

主演：黛茜·雷德利

杨亮

杨亮

Liang Yang

职业：
莱恩·约翰逊

莱恩·约翰逊

Rian Johnson

职业：导演 | 编剧
显示更多∨

本周热读

1

2018年国产片我们看什么？

20部重点华语电影精选前瞻

2018年近了，一大波华语新片正在向你招手。片单很长，一..
2

时光网海外记者2017年Top 20美国电影

榜单第一名可能会让你有点小惊讶

时光网跑得快的西方记者，献上他们评选出的“2017年度北..
3

《复仇者联盟3》新剧照锤哥倒在手术台

"海王""新变种人"等发新剧照 2018佳片不断

22
漫威宇宙卡司明年新片多！
4

2017烂番茄20大烂片“正联”入榜

“变5”“木乃伊”跻身前十 续集烂片频现

20
烂番茄显示的今年最烂的20部影片，《攻壳机动队》《正义..
5

IMDb公布2017年影视好评榜单TOP10

商业电影最受观众青睐 电视剧集风格多样

20
单纯以评分来排名，果然还是普通观众以人数占了上风。

查看更多