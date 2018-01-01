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除了导演，我们还采访到了影片的武术指导杨亮，他也会给大家介绍《星球大战8》幕后的动作设计的花絮故事。









对于约翰逊在《最后的绝地武士》中的表现，《纽约时报》的评价是，“约翰逊为影片注入了轻松的诙谐场景，让视觉效果更加绚烂，也让角色间的故事关系更加一目了然。他这样做，拍出来的电影可不止是糖霜，他的成品是个完整的蛋糕。”





莱恩·约翰逊到底是谁？为什么卢卡斯影业决定要指派他来执导《星战8》？约翰逊于1996年毕业于美国南加州大学电影艺术学院，他曾说过，正是伍迪·艾伦导演获得奥斯卡最佳影片的作品《安妮·霍尔》一片，激励了他成为一名电影导演。













约翰逊曾公开说过，他之所以对拍摄《追凶》感兴趣，是因为迷恋达希尔·哈米特（硬汉侦探小说作家）的小说。《追凶》一片花费了50万美元拍摄，在2005年的圣丹斯电影节上获得了视觉原创类的评审会大奖。













导演莱恩·约翰逊在《环形使者》片场







《环形使者》票房表现很好，3000万美元的预算，让成片在世界范围内获得了1.76亿美元，烂番茄93%的新鲜度，也算是获得了影评人的一致肯定。





在2012年《好莱坞报道者》的访谈中，约翰逊对《环形使者》的描述是，“尽管这是一部时间穿越的电影，娱乐感并不是来自于穿越本身。对于《环形使者》一片，我更希望它是基于片中的角色开展，看他们是如何应对时间穿越所带来的问题。所以最大的挑战就是，怎样不要用整部电影的时间都来解释穿越的规则，而是能让观众凭直觉就一下能懂，可以自圆其说。”





导演莱恩·约翰逊凭借前作《环形使者》获得卢卡斯影业的认可





毋庸置疑的是，《环形使者》让约翰逊获得了凯瑟琳·肯尼迪与卢卡斯影业的注意力，这也许就是为什么他可以取代J·J·艾布拉姆斯，接过《星战8》的导筒。





今年早些时候，时光网记者在《星战8》的宣传期间与约翰逊进行了交流，记者问到他关于影片的制作过程，还有执导“原力觉醒”续集时，约翰逊的回应是，“对于我来说，我的电影总是我自导自编的，《星战8》也不例外。我会想出一个主意，写到剧本中，再拍出来。拍摄影片时最吸引人的一点，并不是有人把提纲全给我写好，而是我完全可以自己来。”他解释说。





“我看了《原力觉醒》时期的一些日志，我关注到那些角色，看他们是怎样在大银幕上生动起来的，”约翰逊接着说。“接下来这些角色会怎样呢？我列出了他们接下来该去哪儿，这一章节应该是什么样子。我还与卢卡斯影业的故事组，以及凯瑟琳·肯尼迪进行了对话和合作。





《星球大战：原力觉醒》给新的系列开了一个好头





即使我是接着《原力觉醒》拍，并不是说《星战7》会给我列出来故事和角色的下一步走向，必须按照什么什么样的拍才行那种，只不过是指出了一个方向。《原力觉醒》创造了一个轨道，给这些角色进行了设定，因为我爱这个故事和这些角色，我想要致敬这一点，让接下来的一切更加水到渠成。我非常感激《原力觉醒》，不过在创作《最后的绝地武士》过程中，自由度还是很高的。”





J·J·艾布拉姆斯将会回归《星战》系列，执导最新三部曲中的终章，《星球大战9》。而约翰逊也会创造一个新的三部曲，故事会设置在《星战》宇宙中的另一个角落，他将自编自导这三部曲中的第一部。





很显然，因《最后的绝地武士》被莱恩·约翰逊圈粉的观众们，还会在未来看到更多他执导的《星战》影片。





现在，让我们一同来走进《星球大战8》的英国片场吧！