2017年上影节获奖日影《空白的13年》发布预告。该片由福山雅治监制，高桥一生、中川雅也、松冈茉优、斋藤工等主演。

（本文来自影视生活第一站 时光网）









《空白的13年》海报 13年前，说是出门买烟的父亲莫名地就此失踪，留下母亲与兄弟二人。13年后，父亲回来了，却因为癌症已是将死之人。





母亲和哥哥对父亲都没有好感，仍然恨着他13年前丢下赌债独自出走的行为。但主人公却有着父亲与自己玩耍的温馨印象。这13年里，父亲身上到底发生了什么？尽管疑惑万千，但父亲余下的岁月里，父子并没有好好交流。





半年后父亲去世了。葬礼上前来悼念的人们一个接一个地谈到了往事，渐渐填上了13年来的空白。甚至一些连母亲和哥哥都不知道的事实也浮出水面……











