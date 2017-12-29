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上影节获奖作《空白的13年》曝预告

福山雅治监制 高桥一生&松冈茉优主演

2017-12-29 17:37:56 来源：Mtime时光网

2017年上影节获奖日影《空白的13年》发布预告。该片由福山雅治监制，高桥一生、中川雅也、松冈茉优、斋藤工等主演。
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 福山雅治监制日本影片《空白的13年》发布正式预告，该片是斋藤工从演员转型为导演的处女作，在2017年第20届上海国际电影节亚洲新人奖单元摘得最佳新导演奖。

《空白的13年》海报

　　13年前，说是出门买烟的父亲莫名地就此失踪，留下母亲与兄弟二人。13年后，父亲回来了，却因为癌症已是将死之人。

　　母亲和哥哥对父亲都没有好感，仍然恨着他13年前丢下赌债独自出走的行为。但主人公却有着父亲与自己玩耍的温馨印象。这13年里，父亲身上到底发生了什么？尽管疑惑万千，但父亲余下的岁月里，父子并没有好好交流。

　　半年后父亲去世了。葬礼上前来悼念的人们一个接一个地谈到了往事，渐渐填上了13年来的空白。甚至一些连母亲和哥哥都不知道的事实也浮出水面……

　　如果你认为这是一部严肃感伤的电影，那么你就错了。这款预告分为“黑与白”两部分，前半段黑色部分，气氛阴郁压抑，节奏缓慢哀伤。然而预告在中间画风突变，转入白色部分，父亲的葬礼上，佐藤二郎等人（《银魂》里的萝莉控“变态”）来搞笑闹场，父亲身上似乎有着许多家人不知道的故事。

　　该片由高桥一生中川雅也松冈茉优斋藤工等主演，在上海电影节展映后获得好评，有影评人赞其“全方位碾压山田洋次的《家族之苦2》，有些早期北野武的影子”。除了上影节，该片还在夕张国际奇幻电影节、俄罗斯海参崴国际电影节等多个电影节获奖、提名或展映。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：Sa

关键词： 上海电影节
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