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时光网讯 福山雅治
监制日本影片《空白的13年》
发布正式预告，该片是斋藤工
从演员转型为导演的处女作，在2017年第20届上海国际电影节亚洲新人奖单元摘得最佳新导演奖。
13年前，说是出门买烟的父亲莫名地就此失踪，留下母亲与兄弟二人。13年后，父亲回来了，却因为癌症已是将死之人。
母亲和哥哥对父亲都没有好感，仍然恨着他13年前丢下赌债独自出走的行为。但主人公却有着父亲与自己玩耍的温馨印象。这13年里，父亲身上到底发生了什么？尽管疑惑万千，但父亲余下的岁月里，父子并没有好好交流。
半年后父亲去世了。葬礼上前来悼念的人们一个接一个地谈到了往事，渐渐填上了13年来的空白。甚至一些连母亲和哥哥都不知道的事实也浮出水面……
如果你认为这是一部严肃感伤的电影，那么你就错了。这款预告分为“黑与白”两部分，前半段黑色部分，气氛阴郁压抑，节奏缓慢哀伤。然而预告在中间画风突变，转入白色部分，父亲的葬礼上，佐藤二郎等人（《银魂》
里的萝莉控“变态”）来搞笑闹场，父亲身上似乎有着许多家人不知道的故事。
该片由高桥一生
、中川雅也
、松冈茉优
、斋藤工
等主演，在上海电影节展映后获得好评，有影评人赞其“全方位碾压山田洋次的《家族之苦2》
，有些早期北野武的影子”。除了上影节，该片还在夕张国际奇幻电影节、俄罗斯海参崴国际电影节等多个电影节获奖、提名或展映。
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