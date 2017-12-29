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时光网讯
北美最大的电影票务网站Fandango对超过8000名重度影迷观众进行了调查，评选了2018年最受期待的十大电影，漫威《复仇者联盟3》
霸气登顶，同时漫威的《黑豹》
位居亚军；在超级英雄电影领域，明年将为漫威一枝独秀爆发的一年。
另外，在明年最受欢迎的男/女演员各调查中，有半数的演员来自《复仇者联盟3》
。大家最期待的反派角色，同样是来自“复联3”乔什·布洛林饰演的灭霸。
“我们期待整个漫威宇宙出现在大银幕上许久了，”Fandango主编Erik Davis说道。“粉丝们喜欢英雄们的集结；看到《银河护卫队》
角色和《雷神》
角色第一次互动，真是太有意思了。”
相比之下，DC显得有点寥落，只有杰森·莫玛
饰演的海王（《海王》
）成为最受期待的独立角色超英电影主角。
以下是完整榜单：
【2017年最受期待影片】
【最受期待男演员】
【最受期待女演员】
2. 詹妮弗·劳伦斯（《红雀》
《X战警：黑凤凰》）
【最受期待的独立角色超英电影主角】
【最受期待的反派角色】
3.迈克尔·B·乔丹饰Erik Killmonger《黑豹》
5.尼克·卡斯特尔饰Michael Myers《新月光光心慌慌》
【最期待的惊悚恐怖片】
【最期待家庭电影】
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编辑：Sa