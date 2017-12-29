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2018漫威无敌？“复联3”登顶期待榜单

“黑豹”位居亚军 黑寡妇&星爵成最火演员

2017-12-29 19:02:46 来源：Mtime时光网

北美最大票务网站Fandango对超过8000名重度影迷观众进行了调查，选出了2018年最受期待的十大电影，漫威《复仇者联盟3》霸气登顶，同时漫威的《黑豹》位居亚军。
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 北美最大的电影票务网站Fandango对超过8000名重度影迷观众进行了调查，评选了2018年最受期待的十大电影，漫威《复仇者联盟3》霸气登顶，同时漫威的《黑豹》位居亚军；在超级英雄电影领域，明年将为漫威一枝独秀爆发的一年。

《复联3》中文版预告片

　　另外，在明年最受欢迎的男/女演员各调查中，有半数的演员来自《复仇者联盟3》。大家最期待的反派角色，同样是来自“复联3”乔什·布洛林饰演的灭霸。

　　“我们期待整个漫威宇宙出现在大银幕上许久了，”Fandango主编Erik Davis说道。“粉丝们喜欢英雄们的集结；看到《银河护卫队》角色和《雷神》角色第一次互动，真是太有意思了。”

　　相比之下，DC显得有点寥落，只有杰森·莫玛饰演的海王（《海王》）成为最受期待的独立角色超英电影主角。

以下是完整榜单：

【2017年最受期待影片】

【最受期待男演员】
1.克里斯·帕拉特（《复仇者联盟3》《侏罗纪公园2》）
2. 瑞安·雷诺兹（《死侍2》
3. 小罗伯特·唐尼（《复仇者联盟3》
4. 克里斯·埃文斯（《复仇者联盟3》
5. 道恩·强森（《狂暴》《摩天大楼》

【最受期待女演员】
1. 斯嘉丽·约翰逊（《复仇者联盟3》《犬之岛》
2. 詹妮弗·劳伦斯（《红雀》《X战警：黑凤凰》）
3. 佐伊·索尔达娜（《复仇者联盟3》
4. 桑德拉·布洛克（《瞒天过海：美人计》
5. 艾米莉亚·克拉克（《星球大战外传：韩·索罗》

【最受期待的独立角色超英电影主角】
1.查德维克·博斯曼饰黑豹《黑豹》
2.杰森·莫玛饰海王《海王》
3.汤姆·哈迪饰毒液《毒液》
4.索菲·特纳饰琴·格蕾/凤凰女《X战警：黑凤凰》
5.伊万杰琳·莉莉饰黄蜂女《蚁人与黄蜂女》 

【最受期待的反派角色】
1.乔什·布洛林饰灭霸《复仇者联盟3》
2.约翰尼·德普饰盖勒特·格林德沃《神奇动物在哪里2》
3.迈克尔·B·乔丹饰Erik Killmonger《黑豹》
4.杰西卡·查斯坦饰未命名反派《X战警：黑凤凰》
5.尼克·卡斯特尔饰Michael Myers《新月光光心慌慌》

【最期待的惊悚恐怖片】

【最期待家庭电影】

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：Sa

关键词： 漫威 2018 前瞻 最期待 fandango
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