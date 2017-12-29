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喜剧《妖铃铃》曝贺岁海报&特辑

吴君如率群星“满面金光”齐贺岁

2017-12-29 21:56:19 来源：Mtime时光网

在特辑里吴镇宇、方中信透露影片有“经典再现”和“震撼”情节；沈腾、岳云鹏这对“反派父子”不走寻常路，一句“跟谁老子老子的，叫大哥”笑翻众人。

“群星贺岁”特辑

　　时光网讯  陈可辛监制、开心麻花联合出品、吴君如执导的贺岁喜剧《妖铃铃》于2017年12月29日全国公映，在新年来临之际，影片特别曝光了贺岁版海报及“群星贺岁”特辑。吴君如、沈腾岳云鹏张译、特别介绍papi、吴镇宇、方中信、焦俊艳、潘斌龙、许君聪、阿如那组成的贺岁喜剧阵容亮相，满面“金光”齐贺岁。

　　在最新曝光的“群星贺岁”特辑里，张译、papi、焦俊艳等主演形容影片时大卖关子；吴镇宇、方中信则透露影片有“经典再现”和“震撼”情节；沈腾、岳云鹏这对“反派父子”不走寻常路，一句“跟谁老子老子的，叫大哥”笑翻众人。导演吴君如也不禁感叹：“《妖铃铃》跟平时的喜剧好不一样。”

　　除了主创之外，刘德华、黄晓明、高圆圆、大鹏、海清、杜江、孙怡、贾玲、祖峰、刘天池、谭卓以及导演许诚毅、张一白纷纷献身《妖铃铃》北京首映礼和香港首映礼，在观影过后赞许电影：“诙谐中又带着真诚。”主题曲《天灵灵》的词曲作者、友情客串的赵英俊，《天灵灵》演唱者马丽，参与推广曲《什么鬼》演唱的熊梓淇也在特辑中强力推荐：“贺岁看喜剧，就看《妖铃铃》。”
 
　　《妖铃铃》讲述了沈腾和岳云鹏扮演的无良房地产商父子，为了赶走萌贵坊里不愿搬迁的最后几家“钉子户”，与吴君如饰演的“万能大师”铃姐及萌贵坊街坊们上演一场接一场装神弄鬼的搞笑戏码。

   编辑：hello王小羊

关键词： 妖铃铃 特辑 海报
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