在特辑里吴镇宇、方中信透露影片有“经典再现”和“震撼”情节；沈腾、岳云鹏这对“反派父子”不走寻常路，一句“跟谁老子老子的，叫大哥”笑翻众人。

“群星贺岁”特辑

在最新曝光的“群星贺岁”特辑里，张译、papi、焦俊艳等主演形容影片时大卖关子；吴镇宇、方中信则透露影片有“经典再现”和“震撼”情节；沈腾、岳云鹏这对“反派父子”不走寻常路，一句“跟谁老子老子的，叫大哥”笑翻众人。导演吴君如也不禁感叹：“《妖铃铃》跟平时的喜剧好不一样。”

除了主创之外，刘德华、黄晓明、高圆圆、大鹏、海清、杜江、孙怡、贾玲、祖峰、刘天池、谭卓以及导演许诚毅、张一白纷纷献身《妖铃铃》北京首映礼和香港首映礼，在观影过后赞许电影：“诙谐中又带着真诚。”主题曲《天灵灵》的词曲作者、友情客串的赵英俊，《天灵灵》演唱者马丽，参与推广曲《什么鬼》演唱的熊梓淇也在特辑中强力推荐：“贺岁看喜剧，就看《妖铃铃》。”



《妖铃铃》讲述了沈腾和岳云鹏扮演的无良房地产商父子，为了赶走萌贵坊里不愿搬迁的最后几家“钉子户”，与吴君如饰演的“万能大师”铃姐及萌贵坊街坊们上演一场接一场装神弄鬼的搞笑戏码。

编辑：hello王小羊