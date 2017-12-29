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《综艺》评选2017年13部最被低估电影

口碑不错票房不佳 "迷失z城""圣鹿之死"上榜

2017-12-29 23:01:41 来源：Mtime时光网

这些影片的口碑都不算差，但却票房表现不佳，更没有得到它们应有的关注度。
      时光网讯 《综艺》杂志选出了2017年最被低估的13部电影，这些影片的口碑都不算差，但却票房表现不佳，更没有得到它们应有的关注度。其中包括今年曾经在内地上映的冒险片《迷失Z城》，以及两部同志题材电影《沙滩鼠》和《每分钟120击》。柯林·法瑞尔、妮可·基德曼主演的《圣鹿之死》以及石头姐领衔的《性别之战》也在榜。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 低估电影 2017 迷失z城
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