2017-12-30 09:29:11 来源：Mtime时光网
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编辑：Joker
导演：扎克·施奈德
主演：本·阿弗莱克
导演：艾里克斯·库兹曼
主演：汤姆·克鲁斯
导演：塞斯·戈登
主演：道恩·强森
导演：鲁伯特·山德斯
主演：斯嘉丽·约翰逊
导演：达伦·阿罗诺夫..
主演：詹妮弗·劳伦斯
导演：亚历山大·佩恩
主演：马特·达蒙
导演：乔治·克鲁尼
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10分钟前
变形金刚5.。。no。1
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18分钟前
权威合理分析DC电影宇宙失败原因：
1.被黑暗骑士三部曲洗脑了，对合家欢喜剧风格敏感，喜欢黑暗、沉重、严肃的装逼风格。
2.场面设置黑暗看不清，喜欢晚上打架，白天爱说废话，整成催眠电影。
3.照顾粉丝，不鸟普通观众。
4.拍比正派超级英雄电影那么多令人讨厌的反派电影，被海外第一市场天朝嫌弃。
5.不会分清好坏档期，把那些有机会走出突围的电影放在往年电影卖不出好票房的坏档期并且放弃好档期，另外也把电影的挤大片云集的档期，尤其是正义联盟不自量力的和《雷神3：诸神黄昏》挤空间不知道后面是他最怕的《星球大战8》。
6.不自量力不清楚自身实力不明白自身风格老是找名导执导电影以为自己是奥斯卡级别电影，漫威随便找一个无名导演都能把电影拍的票房口碑双赢，不知天高地厚和星球大战系列抢圣诞档期，连口碑垃圾票房扑街的变形金刚系列随便派一部外传电影都不怕DC。
7.宣传口碑不到位，电影制作不正轨经常出现负面新闻，自己处理不好还学中国烂片来炒作自己这样的脑残手段。
8.电影相关信息没人关注，比如去年《正义联盟》首款预告片第一时间发布时候远远不如当时同级别大片的《复仇者联盟2》和《星球大战7》首款预告片的点击率的一半甚至不如任何一部平常的大片点击率
9.选导演演员没眼光，选一个毁电影质量的渣渣导演，选一个没身材当蝙蝠侠，选一个没颜值当闪电侠， 选一个满满大胡子的老壮汉来毁了原本帅气的小伙海王，还执着的要一个曾经毁他事业对DC失望被老冤家挖墙脚的演员当绿灯侠。
10.一线超级英雄开发还开发二三线超级英雄，简直是不知天高地厚给自己雪上加霜。
11.在像漫威流失的情况下，自己的角色基本全在却都不会塑造角色。
12.服装设计差，把绿灯侠设计成动画，把闪电侠设计的比电视剧差的十万八千里。
13.五毛特效，连《变形金刚3》的伪3D都不如。
14.为了继续玩黑暗风装逼不给活力开朗的绿灯侠加入正义联盟，把正义联盟的必要元素删掉了。
15.电影宇宙放映顺序乱不像漫威统筹完整上映一会儿这个一会儿那个电影，操之过急开启没多久就上高潮放比单人电影还多的组团电影，然后一会儿回到单人电影傻傻的补充人物的起源和背景，前传不像前传后续不像后续，给粉丝看都连自己都不知道是谁。
总结：说白了，华纳就是狗改不吃屎永远不懂实事求是不懂吸取教训的认钱不认脸不找专业人士非要自己不懂装懂制作的烂片制作公司。
我爱向上天天学习
1小时前
确实 实至名归 正联前期期望太高了
国产王道
好莱坞已经衰落了
时光用户_14982262383371小时前
清朝人就愛玩鸵鸟政策
我以后再也不换头像了
正义联盟 评价这么低 真的是有点过了！虽然他的确算不上是一部上陈作品！但至少没那么糟糕！
CyberCell
2小时前
亚瑟王也能上榜？？？
天际的法修
我真心觉得母亲还是不错的。正义联盟因为期望太大了，所以失望也就更大
151****8712_81083255
3小时前
虽然我一点都不喜欢正义联盟，但是高分信媒体，低分信自己
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