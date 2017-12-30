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《正义联盟》被评《综艺》年度最失望电影

马特达蒙双片上榜 《母亲！》《歌至歌》入选

2017-12-30 09:29:11 来源：Mtime时光网

《综艺》杂志评选年度最令人失望的11部电影，《正义联盟》成了第一名。派拉蒙最惨烈，有《海滩救护队》、《攻壳机动队》、《母亲！》、以及两部马特达蒙主演作品上榜。
（本文来自影视生活第一站 时光网） 

　　时光网讯 好莱坞权威媒体《综艺》杂志今日评出“2017年最令人失望的11部电影”，DC超级英雄大片《正义联盟》被选为榜单第一名，上榜理由是“剧本读起来就像是一个差劲的电子游戏”。

　　环球的“怪物宇宙”第一弹《新木乃伊》紧随其后，成为第二令人失望的作品。矫揉造作的导演、罗素·克劳可有可无的怪医角色遭遇影评的炮火猛攻。

　　派拉蒙是榜单上占据名额最多的公司，有《海滩救护队》、真人版《攻壳机动队》《母亲！》，以及两部马特达蒙主演的电影《缩小人生》《迷镇凶案》入选。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：Joker

关键词： 正义联盟 新木乃伊 攻壳机动队 亚瑟王 缩小人生 母亲 歌至歌 迷镇凶案 海滩救护队
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