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史皇《光灵》口碑扑街无碍收视率

三天吸引1100万观众 Netflix斥9千万美金打造

2017-12-30 11:03:07 来源：Mtime时光网

由大卫·阿耶执导、威尔·史密斯主演的《光灵》在Netflix上线前三天就吸引到1100万电视观众收看，其中700万为年轻观众。口碑扑街似乎没有阻挡收视率。
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

大卫·阿耶的《光灵》未播口碑先扑

　　时光网讯 大卫·阿耶执导、威尔·史密斯乔尔·埃哲顿联袂主演的新片《光灵》日前在Netflix渠道播出，尽管映前口碑扑街惨烈，烂番茄新鲜度32%，MTC专业媒体评分28，不过影片上线后仍然吸引到大量观众收看。

　　根据尼尔逊的统计数据，《光灵》上线的前三天吸引了1100万电视观众收看，其中有390万观众年龄在18-34岁之间，18-49岁的年轻观众共有700万之多。整体收视表现高于不久前上线的Netflix热剧《王冠》第二季。另外，《光灵》的收视群体中有56%为男性观众。

　　需要注意的是，尼尔逊的统计数据来自与其的合作电视网渠道，与Netflix的真实全网络收视数据存在差异。尼尔逊曾经公布了《怪奇物语》第二季平均收视率为1580万人次，该数字遭到Netflix方面的否认。Netflix宣称《怪奇物语》的收视数字并没有尼尔逊公布的那么好，但他们拒绝透露具体收视信息。

《光灵》预告

　　《光灵》的故事设定在平行世界里，人类、兽人、精灵和仙子自创世纪以来一直和平共处。史皇饰演的人类警察Ward和埃哲顿饰演的兽人警察Nick在一次夜间巡逻中，遇见了将会改变他们未来和世界的黑暗势力，正邪间的较量正式揭开序序幕。

　　影片的卡司阵容还包括劳米·拉佩斯和埃德加·拉米雷兹等。据传Netflix在《光灵》上豪掷9000万美刀，其中的制作费用近4500万美元，这样的预算数字堪比商业大片。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：Joker

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关键词： 光灵 Netflix
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相关电影/影人

光灵

光灵 (2017)

6.7

导演：大卫·阿耶

主演：威尔·史密斯

威尔·史密斯

威尔·史密斯

Will Smith

职业：演员 | 制作人
大卫·阿耶

大卫·阿耶

David Ayer

职业：导演 | 编剧
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