由大卫·阿耶执导、威尔·史密斯主演的《光灵》在Netflix上线前三天就吸引到1100万电视观众收看，其中700万为年轻观众。口碑扑街似乎没有阻挡收视率。

（本文来自影视生活第一站 时光网）













《光灵》预告 《光灵》的故事设定在平行世界里，人类、兽人、精灵和仙子自创世纪以来一直和平共处。史皇饰演的人类警察Ward和埃哲顿饰演的兽人警察Nick在一次夜间巡逻中，遇见了将会改变他们未来和世界的黑暗势力，正邪间的较量正式揭开序序幕。





影片的卡司阵容还包括劳米·拉佩斯和埃德加·拉米雷兹等。据传Netflix在《光灵》上豪掷9000万美刀，其中的制作费用近4500万美元，这样的预算数字堪比商业大片。



