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时光网讯
由大卫·阿耶
执导、威尔·史密斯
与乔尔·埃哲顿
联袂主演的新片《光灵》
日前在Netflix渠道播出，尽管映前口碑扑街惨烈，烂番茄新鲜度32%，MTC专业媒体评分28，不过影片上线后仍然吸引到大量观众收看。
根据尼尔逊的统计数据，《光灵》上线的前三天吸引了1100万电视观众收看，其中有390万观众年龄在18-34岁之间，18-49岁的年轻观众共有700万之多。整体收视表现高于不久前上线的Netflix热剧《王冠》
第二季。另外，《光灵》的收视群体中有56%为男性观众。
需要注意的是，尼尔逊的统计数据来自与其的合作电视网渠道，与Netflix的真实全网络收视数据存在差异。尼尔逊曾经公布了《怪奇物语》
第二季平均收视率为1580万人次，该数字遭到Netflix方面的否认。Netflix宣称《怪奇物语》的收视数字并没有尼尔逊公布的那么好，但他们拒绝透露具体收视信息。
《光灵》的故事设定在平行世界里，人类、兽人、精灵和仙子自创世纪以来一直和平共处。史皇饰演的人类警察Ward和埃哲顿饰演的兽人警察Nick在一次夜间巡逻中，遇见了将会改变他们未来和世界的黑暗势力，正邪间的较量正式揭开序序幕。
影片的卡司阵容还包括劳米·拉佩斯和埃德加·拉米雷兹等。据传Netflix在《光灵》上豪掷9000万美刀，其中的制作费用近4500万美元，这样的预算数字堪比商业大片。
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