《星球大战8：最后的绝地武士》全球票房即将达到10亿美元，这让迪士尼收购卢卡斯影业之后，出品的《星战》系列3部影片总票房超过40亿美元，终于超过了迪士尼2012年收购卢卡斯影业时的价格。

（本文来自影视生活第一站 时光网）



























在2012年收购卢卡斯影业之前，艾格尔领导的迪士尼在2006年收购皮克斯，在2009年收购了漫威影业。这些新加入的资产，加上迪士尼自己的真人电影及动画电影部分，再算上刚刚花了524亿美元收购的20世纪福斯电影与电视部门，迪士尼的发展势头，一刻也不会停下来。







《侠盗一号》全球票房也破了10亿





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