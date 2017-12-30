（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯
对于迪士尼CEO罗伯特·艾格尔
想要建立迪士尼帝国，在2012年花费40.6亿美元收购卢卡斯影业的这一举动，华尔街的金融分析师们从一开始就非常看好。
随着《星球大战8：最后的绝地武士》马上达到10亿美元的全球票房，
迪士尼与卢卡斯影业联合出品的《星战》影片中，《星战8：最后的绝地武士》、《星球大战外传：侠盗一号》
与《星球大战7：原力觉醒》这三部加在一起，在世界范围内的总票房超过了40.6亿美元的收购价格
。当然了，这一数字中并未包括数以亿计的影片制作与市场推广费用，也不包括迪士尼与当地市场的分账费用。不过从另一方面讲，迪士尼从卖衍生品和主题公园方面挣到的无数银两也并没有被算在内。
本月15日，《星战8》在北美开画，美国时间本周四时，票房超过了9亿美元。截止发稿时，全球总票房拿到了9.34亿美元，其中4.69亿来自于海外市场，等到中国1月5日公映之后，不知是否会掀起新一波票房巨浪。《星战8》由莱恩·约翰逊
执导，已经霸占了北美的圣诞市场。在这个周末结束后，《星战8》即将达到10亿美元票房的标杆，有可能之后会成为2017年票房最高的电影
，超过同门《美女与野兽》
的12.64亿美元。
2015年，J·J·艾布拉姆斯
执导的《星战7》
就在票房市场上破了诸多纪录，全球吸金20.68亿美元，其中包括史上最高的北美票房——9.367亿美元，未计算通货膨胀。2016年12月上映的《侠盗一号》
也在全球拿到了10.56亿美元的票房，《星战8》的最终票房应该会位于两者之间
。
在2012年收购卢卡斯影业之前，艾格尔领导的迪士尼在2006年收购皮克斯，在2009年收购了漫威影业。这些新加入的资产，加上迪士尼自己的真人电影及动画电影部分，再算上刚刚花了524亿美元收购的20世纪福斯电影与电视部门，迪士尼的发展势头，一刻也不会停下来。
《侠盗一号》全球票房也破了10亿
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