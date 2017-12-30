《行尸走肉》的粉丝们在网上发起请愿，希望开除把剧集中一位非常有潜力的关键角色，强行写死的剧集制作人，并认为该被写死角色的演员受到了不公正的待遇。

（本文来自影视生活第一站 时光网）











时光网讯 注： 本文有 《行尸走肉》 的重大剧透，如果你打算看第八季第8集但还没看，请不要阅读本文。 注：

























卡尔在漫画中还活着，并且在他们这帮人之后所面临的所有重大冲突中，都扮演着关键性的角色。许多粉丝认为他在电视剧中也会向这个方向发展，毕竟是第一季以来为数不多还活着的角色了（现在只剩了瑞克、弩哥、卡妈和摩根）。许多粉丝在社交网络上都表达了他们对Gimple这一抉择的不满。







第一季中卡尔与妈妈













无数粉丝对于格伦被写死也心怀不满 尽管如此，许多许多粉丝都同意这一请愿书的主张，但签名人数即使达到六位数，AMC也不太可能做出开除剧集制作人、改写故事线这么有戏剧化的事儿。不过对于再杀掉剧集中剩下还活着的长时间角色来说，可能AMC会更慎重些吧。









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