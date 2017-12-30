（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯
注：本文有《行尸走肉》的重大剧透，如果你打算看第八季第8集但还没看，请不要阅读本文。
对于《行尸走肉》
（和《权力的游戏》
）的粉丝来说，心爱的角色在剧集中以各种方式死去，简直是家常便饭，可有时，这样的“领便当”难免会做得太过分。近日播出的《行尸走肉》
第八季，冬歇期前的最新一集（第8集）中，男主角瑞克·格兰姆斯的儿子卡尔被僵尸咬到了身上，即将死亡。在明年剧集回归时，他将离开《行尸走肉》
。
卡尔这一角色是《行尸走肉》
自2010年开播以来，为数不多从头撑到现在的角色之一。不仅如此，他的角色无论是在剧集中还是在原著漫画中都经历了巨大的成长，无数粉丝都期待看着瑞克的儿子能在接下来的剧情中大展宏图。杀掉有这么大潜力的一位角色，自然会一石激起千层浪。
“整部剧集都在将卡尔打造成像他父亲一样的领导者，也许有一天他真的会成为领袖。在Gimple许诺了卡尔的演员钱德勒·里格斯
再演3年之后，钱德勒甚至考虑到了推延上大学的时间（今年他刚满18岁），辍学专心表演。他不是因为要去上大学才离开剧组，而是编剧把他写死了
。
钱德勒的父亲威廉·里格斯在Facebook上说，即使Gimple许诺了钱德勒会再拍3年，他还是在钱德勒18岁生日之前的2周（今年6月时）开除了他
。威廉说他从来没信任过Gimple或者AMC，然而钱德勒很信任，所以对于他来说，被强行写死这一决定让他非常心碎。钱德勒自2010年，年仅11岁时就开始参演《行尸走肉》
的第一季第一集，人生中几乎大半时间都在剧组度过。Gimple并没有解释为什么卡尔一定要被写死，只是说“剧情需要
”，还说没有私人原因，尽管很多人推测这不是真的。
卡尔在漫画中还活着，并且在他们这帮人之后所面临的所有重大冲突中，都扮演着关键性的角色。许多粉丝认为他在电视剧中也会向这个方向发展，毕竟是第一季以来为数不多还活着的角色了（现在只剩了瑞克、弩哥、卡妈和摩根）。许多粉丝在社交网络上都表达了他们对Gimple这一抉择的不满。
第一季中卡尔与妈妈
其他一些粉丝也希望他可以立即辞职，让AMC关注到《行尸走肉》
的执行制片人Scott Gimple的行为，以及对演员钱德勒·里格斯
的不公正待遇。”
粉丝的情愿只是他们表达心声的一种方式，毕竟我们并不知道全部的故事。钱德勒看上去对于自己的角色被写死，脾气还挺好的，马上跻身于其它项目中去了，包括新电影《继任蝰蛇》
中的角色，还有初次踏入了音乐事业。我们并不知道Gimple是否像请愿书中所说的那样，真的不公正地对待了钱德勒。
尽管如此，许多许多粉丝都同意这一请愿书的主张，但签名人数即使达到六位数，AMC也不太可能做出开除剧集制作人、改写故事线这么有戏剧化的事儿。不过对于再杀掉剧集中剩下还活着的长时间角色来说，可能AMC会更慎重些吧。
《行尸走肉》
将于2018年2月25日回归，播出第八季的下半季。
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