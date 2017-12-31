约翰·威廉姆斯曾为全部8部“星战”电影配乐，并将继续为明年5月上映的《星球大战外传：韩·索罗》创作主题音乐。



（本文来自影视生活第一站 时光网）











据悉，约翰·鲍威尔是今年7月被任命为《星球大战外传：韩·索罗》的首席配乐师的。约翰·威廉姆斯表示对这一任命他很高兴。





作为配乐大师，约翰·威廉姆斯在奥斯卡奖上获奖、提名无数。其中，他曾凭借首部《星球大战》电影的配乐获奥斯卡奖，《星球大战：帝国反击战》《星球大战：绝地归来》《星球大战：原力觉醒》中的配乐则让他三次获得奥斯卡提名。





约翰·鲍威尔的配乐作品包括《谍影重重5》、《驯龙高手》系列等。其中，《驯龙高手》的配乐曾为他赢得奥斯卡提名。





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