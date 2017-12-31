2017-12-31 08:55:52 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：朗·霍华德
主演：阿尔登·埃伦瑞奇
John Williams
John Powell
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Tl000
2小时前
空天猎也是老爷子的配乐班底
KID5407370ZXL1小时前
不是季默吗？
Tl00026分钟前
@KID5407370ZXL 哦哦，是的，是汉斯季默，弄错了，经常把两位大师弄混
威尔克鲁斯
7小时前
谍影重重1235都是鲍威尔配的乐，4不清楚，没在意
笑着的伤疤
挺好的，希望约翰威廉姆斯大爷能再接再厉
YNWA7分钟前
8的表现不好，挺失望的，仅有的一次失望
钢铁法老
9小时前
什么鬼 侠盗一号就没有参与啊
笑着的伤疤7小时前
然而那部配乐听起来像是仿品，不清真
太极教我当影帝6小时前
智障？
孤独的小绿魔5小时前
侠盗一号配乐一般般，威廉姆斯老爷子无可替代
名字老是起不好2小时前
吉尔吉诺临危受命赶时间赶出来的
钢铁法老1小时前
所谓的【继续保持参与“星战”系列所有电影配乐的纪录】根本不成立啊
而且在MG之前原定的是Alexandre Desplat
蝙蝠man
太好了
M_525253924
nice
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