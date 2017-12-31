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约翰·威廉姆斯将为“韩·索罗外传”配乐

继续保持参与“星战”系列所有电影配乐的纪录

2017-12-31 08:55:52 来源：Mtime时光网

约翰·威廉姆斯曾为全部8部“星战”电影配乐，并将继续为明年5月上映的《星球大战外传：韩·索罗》创作主题音乐。

 （本文来自影视生活第一站 时光网） 

      时光网讯 “星战”系列最新外传电影《星球大战外传：韩·索罗》将于2018年5月25日北美上映。日前，配乐大师约翰·威廉姆斯在接受采访时透露，他将为这部电影创作主题音乐。

      约翰·威廉姆斯曾为全部8部“星战”电影配乐，包括正在北美上映并即将登陆内地的《星球大战：最后的绝地武士》。谈起《星球大战外传：韩·索罗》的配乐工作，约翰·威廉姆斯表示，“目前的计划是，我将为这部电影写作主旋律，约翰·鲍威尔将编写配乐。”

      据悉，约翰·鲍威尔是今年7月被任命为《星球大战外传：韩·索罗》的首席配乐师的。约翰·威廉姆斯表示对这一任命他很高兴。

      作为配乐大师，约翰·威廉姆斯在奥斯卡奖上获奖、提名无数。其中，他曾凭借首部《星球大战》电影的配乐获奥斯卡奖，《星球大战：帝国反击战》《星球大战：绝地归来》《星球大战：原力觉醒》中的配乐则让他三次获得奥斯卡提名。

      约翰·鲍威尔的配乐作品包括《谍影重重5》、《驯龙高手》系列等。其中，《驯龙高手》的配乐曾为他赢得奥斯卡提名。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：羊羊

关键词： 星球大战 韩·索罗外传 约翰·威廉姆斯 约翰·鲍威尔
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