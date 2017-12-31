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蔡依林献唱《捉妖记2》主题曲

《什么什么》MV曝光 萌妖与蔡依林开party

2017-12-31 10:46:07 来源：Mtime时光网

MV中，胡巴、笨笨等一众萌妖奇幻“穿越”到人界，和蔡依林一起举办色彩缤纷的大party。

《捉妖记2》主题曲《什么什么》MV

      时光网讯 日前，电影《捉妖记2》发布由蔡依林献唱的主题曲《什么什么》MV。

      MV中，胡巴、笨笨等一众萌妖奇幻“穿越”到人界，和蔡依林一起举办色彩缤纷的大party，共同探寻快乐的真谛，少女心爆棚的蔡依林不但被一群暖萌可爱的妖逗得开怀大笑，甚至倒在妖界第一暖男笨笨的怀里表白：“我找到我的另一半了”。

      《捉妖记2》将于2018年大年初一全国上映。

   编辑：羊羊

关键词： 捉妖记2 蔡依林
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