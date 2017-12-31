MV中，胡巴、笨笨等一众萌妖奇幻“穿越”到人界，和蔡依林一起举办色彩缤纷的大party。





MV中，胡巴、笨笨等一众萌妖奇幻“穿越”到人界，和蔡依林一起举办色彩缤纷的大party，共同探寻快乐的真谛，少女心爆棚的蔡依林不但被一群暖萌可爱的妖逗得开怀大笑，甚至倒在妖界第一暖男笨笨的怀里表白：“我找到我的另一半了”。





编辑：羊羊