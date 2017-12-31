











元旦档期四部新片的竞争非常激烈，《前任3》昨天单日以8279万票房夺得冠军，《妖铃铃》以7138万票房位列第二。两部影片的累计总票房已经过亿，《妖铃铃》以1.63亿票房还小胜一下《前任3》的1.57亿成绩，不过这还只是元旦假期第一天，后面两天这两部影片的比拼还会更激烈。









现在已经是12月31日，2017年的最后一天，目前2017年全年的总票房已经逼近555亿，明天时光网会有相关报道，敬请关注。