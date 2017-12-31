时光网讯
昨天（12月30日）是元旦假期第一天，根据Mtime PRO数据统计，中国内地电影市场昨天报收票房3.97亿元，比12月29日全天票房3.1亿元有了大幅攀升。12月30日票房前三分别是：《前任3：再见前任》《妖铃铃》《芳华》
。
元旦档期新上映的四部热门影片：《前任3》《妖铃铃》《解忧杂货店》《二代妖精之今生有幸》
，基本占据了昨天票房前五的位置，前五中唯一的老面孔就是冯小刚执导的《芳华》，影片累计票房已达11.03亿元。
元旦档期四部新片的竞争非常激烈，《前任3》昨天单日以8279万票房夺得冠军，《妖铃铃》以7138万票房位列第二。两部影片的累计总票房已经过亿，《妖铃铃》以1.63亿票房还小胜一下《前任3》的1.57亿成绩，不过这还只是元旦假期第一天，后面两天这两部影片的比拼还会更激烈。
陈凯歌的《妖猫传》
累计票房4.31亿元，昨天单日票房4195万，以这个趋势来看，影片过5亿只是时间问题了。成龙的《机器之血》
跌幅较大，昨天仅报收476万，累计票房2.86亿元。
现在已经是12月31日，2017年的最后一天，目前2017年全年的总票房已经逼近555亿，明天时光网会有相关报道，敬请关注。
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