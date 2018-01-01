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"星战8"险胜三连冠走势不及"星战7"

"勇敢者游戏" 上涨近四成 北美观影人次25年来新低

2018-01-01 09:04:10 来源：Mtime时光网

《星球大战8》以不足200万美元的优势险胜票房表现奇佳的《勇敢者游戏》实现三连冠。《金钱世界》唯一新片上榜前十排名第九。

《星球大战：最后的绝地武士》北美票房三连冠

      时光网讯 据初步统计，2017年北美市场全年总票房达110.64亿美元，较上年的113.77亿美元下跌2.8%。虽然年度票房创下影史第三的不错表现，但是由于平均票房的增长，北美年度观影人次录得近25年来的最低水平。去年北美市场共有3部影片票房超过4亿美元，分别是《星球大战：最后的绝地武士》《美女与野兽》和《神奇女侠》。

      2017年的最后一个周末为元旦假期长周末，除了周一（圣诞节）开画的《金钱世界》外，再无其他新片入驻市场，周末票房前五的影片也跟此前一周完全相同。科幻续集《星球大战：最后的绝地武士》上映第三周末再收5245万美元，以较小优势再次蝉联周末冠军。影片北美累计票房已升至5.17亿美元，已超越《美女与野兽》登顶北美年度票房榜首位。

      索尼发行的奇幻冒险电影《勇敢者游戏：决战丛林》次周末再卷获5057万美元，较开画周末大幅上涨近四成，走势奇佳。影片北美累计票房已接近1.7亿美元，即将挑战2亿美元关口。

      在假期效应加成下，多数老片都较上周不跌反涨，让周末大盘继续维持在较高水位。上周末票房榜前十二名影片累计收入1.8亿美元，大盘环比增长7%。同时，周末大盘也比《星战外传：侠盗一号》三连冠的去年同期（大盘1.74亿美元）微涨3.4%。

      环球发行的音乐喜剧续集《完美音调3》次周末再收1778万美元，仅比开画周末下跌一成，仍排在周末第三。

      福斯发行的歌舞传记片《马戏之王》次周末再收1527万美元，仍排在周末第四；影片较开画周末暴涨七成多，累计票房已逼近5000万美元。

      蓝天工作室的《公牛历险记》周末再取1165万美元，仍排在周末第五；皮克斯动画《寻梦环游记》周末再收657万美元，仍居周末第六。

因性丑闻事件将凯文史派西换下的《金钱世界》

      老牌名导雷德利·斯科特执导的剧情片《金钱世界》上周一开始在2074家影院上映，开画首日仅收260万美元，仅排在当天第八。影片周末再收545万美元，开画七天仅收1261万美元。本片由米歇尔·威廉姆斯和马克·沃尔伯格主演，剧情讲述了石油大亨保罗·盖提之孙约翰·保罗·盖提三世于1970年代遭到黑手党“光荣会”绑架的故事。本片媒体评价中等，烂番茄新鲜度达77%，Metacritic评分也有73分。

      奥斯卡获奖编剧艾伦·索金首执导筒的传记片《茉莉的牌局》上周末开始在271家影院上映，周末三天进账233万美元，排在周末第13名。影片由“劳模姐”杰西卡·查斯坦和伊德瑞斯·艾尔巴主演，讲述曾经的奥林匹克滑雪选手成为了一名成功的企业家，当她设立高赌注的国际扑克比赛时，成了FBI的调查对象。影片媒体评价不错，烂番茄收录144篇评价好评率达81%。

      史蒂文·斯皮尔伯格新作《华盛顿邮报》周末仍维持在三个城市的9家影院进行点映，周末三天再收近54万美元，较首周末小涨2.6%。由梅丽尔·斯特里普和汤姆·汉克斯两大实力派主演、根据真实事件改编的这部影片馆均票房达6万美元，保持较好的馆均表现。本片烂番茄新鲜度达86%，同时已在本届金球奖斩获最佳剧情片等六项提名，是本届颁奖季的热门之一。影片将于1月12日开始大规模上映，后续扩映表现值得期待。

      保罗·托马斯·安德森执导的剧情片《霓裳魅影》上周末开始在4家影院进行点映，周末三天砍下22万美元。影片故事设定于上世纪50年代的战后伦敦，讲述处于时尚界中心的裁缝雷诺兹·伍德考克与各色女性的交往和纠葛。影片口碑极佳，烂番茄好评率高达90%，权媒综评分数也达92分。

      冯小刚导演的《芳华》维持在35家影院上映，周末再收18.5万美元，累计票房已达156.5万美元，表现在2017年华语电影中仅次于《战狼2》（272万美元）。国产喜剧《前任3：再见前任》首周末在21家影院收入11万美元，表现尚可。

北美周末票房前十名 2017.12.29 - 12.31（单位：万美元）


作者：沉默的橄榄   编辑：ruo

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 星球大战8 勇敢者游戏 北美票房 周末票房

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