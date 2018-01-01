《星球大战8》以不足200万美元的优势险胜票房表现奇佳的《勇敢者游戏》实现三连冠。《金钱世界》唯一新片上榜前十排名第九。













在假期效应加成下，多数老片都较上周不跌反涨，让周末大盘继续维持在较高水位。上周末票房榜前十二名影片累计收入1.8亿美元，大盘环比增长7%。同时，周末大盘也比《星战外传：侠盗一号》三连冠的去年同期（大盘1.74亿美元）微涨3.4%。















因性丑闻事件将凯文史派西换下的《金钱世界》

老牌名导雷德利·斯科特执导的剧情片《金钱世界》上周一开始在2074家影院上映，开画首日仅收260万美元，仅排在当天第八。影片周末再收545万美元，开画七天仅收1261万美元。本片由米歇尔·威廉姆斯和马克·沃尔伯格主演，剧情讲述了石油大亨保罗·盖提之孙约翰·保罗·盖提三世于1970年代遭到黑手党“光荣会”绑架的故事。本片媒体评价中等，烂番茄新鲜度达77%，Metacritic评分也有73分。





















北美周末票房前十名 2017.12.29 - 12.31（单位：万美元）