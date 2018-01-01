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2017全球电影票房Top20正式出炉

《美女与野兽》《速激8》《星战8》破10亿

2018-01-01 10:34:25 来源：Mtime时光网

迪士尼的《美女与野兽》以12.63亿稳拔头筹，同时，该公司还有《星战8》、《银护2》、《雷神3》、《加勒比海盗5》等片表现优异，共有6部影片上榜。
　　（本文来自影视生活第一站 时光网）   

《星球大战：最后的绝地武士》

　　时光网讯 2017年最后一个周末，迪士尼《星球大战：最后的绝地武士》在上映第三周依旧保持霸主地位，继续拿下1.20亿美元的全球票房，三度蝉联全球周末票房榜冠军。全球累计票房也顺利突破10亿大关，累计10.40亿美元。影片将于1月5日登陆内地市场。
  
     2017全球电影票房预计高达399亿美元，创历史新高，比2016年增长3%左右。

　　全球前20名正式出炉：迪士尼的《美女与野兽》以12.63亿稳拔头筹，同时，该公司还有《银护2》、《雷神3》《加勒比海盗5》等片表现优异，共有6部影片上榜。


《速度与激情8》

    环球的《速度与激情8》以12.35亿拿下亚军，该公司还有《神偷奶爸3》《新木乃伊》两片上榜。索尼则仅有一部《蜘蛛侠：英雄归来》以8.80亿的成绩入围。

《战狼2》

      中国的《战狼2》票房8.70亿，排名第六，则是唯一一部来自非好莱坞出品的电影。同时，该片的大部分票房也都是在中国市场上获得的。

      华纳方面，则有《神奇女侠》《小丑回魂》《正义联盟》《敦刻尔克》4片上榜。派拉蒙则是依靠《变形金刚5：最后的骑士》保住一个名额。刚被迪士尼收购的福斯则有《金刚狼3：殊死一战》《宝贝老板》、 《猩球崛起3：终极之战》3片上榜。

2017全球票房Top20（单位：美元）




   编辑：边界

关键词： 全球票房
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0.0

导演：莱恩·约翰逊

主演：黛茜·雷德利

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