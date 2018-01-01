2018-01-01 10:34:25 来源：Mtime时光网
《星球大战：最后的绝地武士》
编辑：边界
导演：比尔·康顿
主演：艾玛·沃森
导演：塔伊加·维迪提
主演：克里斯·海姆斯..
导演：乔阿吉姆·罗恩尼
主演：约翰尼·德普
导演：F·加里·格雷
主演：范·迪塞尔
导演：凯尔·巴尔达
主演：史蒂夫·卡瑞尔
导演：艾里克斯·库兹曼
主演：汤姆·克鲁斯
导演：吴京
主演：吴京
导演：派蒂·杰金斯
主演：盖尔·加朵
导演：安德斯·穆斯切蒂
主演：比尔·斯卡斯加德
导演：扎克·施奈德
主演：本·阿弗莱克
导演：克里斯托弗·诺兰
主演：菲恩·怀特海德
导演：迈克尔·贝
主演：马克·沃尔伯格
导演：詹姆斯·曼高德
主演：休·杰克曼
导演：汤姆·麦克格雷斯
主演：亚历克·鲍德温
导演：马特·里夫斯
主演：安迪·瑟金斯
导演：莱恩·约翰逊
主演：黛茜·雷德利
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皮尔斯qi
3小时前
星战8全球超不过12亿啰，渣渣！
zhilidali3小时前
你的意思星战8在大陆要扑街？
崟麒2小时前
这走势12亿没问题，老本还在
约翰尼德普12小时前
12还是可以的
Alaneans2分钟前
超过了怎么办呢？造谣是不需要代价的
Rachel1283840
这种算法公平吗，星战不是还在映中吗？
约翰尼德普11小时前
公平 都是以自然年算的
龙门左卫
迪宝又是半壁江山
约翰尼德普1
恭喜美兽
M_1511021041404834457
4小时前
迪宝宝v587
M_1602180736163036472
2017没什么超级大片啊，第一名才那么点
浅蓝鸢尾22分钟前
星战还在上映中……
wurenchu
虽然，我也不太喜欢战狼2，但说句公道话，既然是标榜全球票房，战狼2成绩就应该算入，何况这片子在北美，东南亚和日本都上映过。
M_16021807361630364724小时前
算入了呀，你这感叹何来
大老葫芦4小时前
战狼2在北美上映的电影院也只是给华人看，北美观众根本就不买帐，没有国际市场就是没有国际市场
国产王道3小时前
@大老葫芦 白皮猪根本就看不的国产好！
《卧虎藏龙》和《英雄》当年在北美大卖，我看你是眼瞎@国产王道
国产王道2小时前
@崟麒 没看到我表达什么意思吗？！西方人根本看不得中国人当英雄！
片子一般，就说西方人看不得华裔？这么自卑，成龙和李小龙当年在全球多火？？
国产王道1小时前
@崟麒 跟你墨迹简直如同对牛弹琴，你大可查查西方媒体对于战狼2的差评和幕后新闻！西方人根本就看不得中国人当英雄、看不得中国人拯救世界！
最零下一度
6小时前
35689111317这些是我看了觉得还不错，其他的基本没看，提不起兴趣，当然也有两部是看了假装没看的，因为实在是太特么烂了，那就是正义联盟和变5！
太极教我当影帝
派拉蒙都懂的。
dywhisper
整个单子就感觉敦刻尔克、寻梦环游记还不错，小丑回魂在恐怖片里算是还可以的，剩下的真没觉得有什么多好看的片子
如虎添翼2小时前
敦刻尔克或许能被影评人青睐，有个屁的观赏性！别装逼！
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