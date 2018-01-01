第12届FIRST影展已经准备好容纳新的，在电影语言和美学上富有创造力和想象力的青年电影作品，以及具有自由气质、表达智慧和探索勇气的新锐电影力量。

（本文来自影视生活第一站 时光网）









评价视野进一步开阔，奖项评选范畴变更





第12届FIRST影展已经准备好容纳新的，在电影语言和美学上富有创造力和想象力的青年电影作品，以及具有自由气质、表达智慧和探索勇气的新锐电影力量。向2017年1月1日之后完成的剧情、纪录、实验、动画长片及短片作品开放征集，其中剧情长片须为该导演前三部剧情长片作品。





与往年相比，第12届FIRST影展竞赛单元对于影片艺术价值的观看与评价进一步开阔。叙事动画长片也将同样被纳入剧情长片的评选范畴，参与适用于剧情长片的各项奖项评选。同时，纪录片也将被纳入“最佳艺术探索”与“一种立场”两项大奖的评选，打破影片类型的局限与框定，以更开放的视角审视作者精神与视听语言在探索、构建真实之境的勇敢尝试。





2018FIRST影展开年海报 开年海报诠释“壁垒亦是通途”





如此前公布的，在竞赛评奖之外，第十二届FIRST影展也将首次设立场外奖。针对提名的短片作品设立尊美醇年度短片奖，为在有限时长空间内突破叙事边界的作者与影像提供特别奖金。









作为演员、导演的赵薇





自赵薇2000年前后投身大银幕，以演员身份谱写和叙述了波澜壮阔的人物命运。二十二部电影中，不管是都市女性的精致脆弱、温柔隐忍，还是果断坚强、欲望心酸；一个母亲的爱与悲情，还是历史上的铁骨红颜、巾帼英雄……几乎她的每部电影都是一次颠覆和全新的风格，塑造了多个立体而经典的人物形象。





在潮流中葆有趣味、标准和价值，包容多样创作意志









这股力量的核心，必然是靠公平的竞赛机制，以评价赋予FIRST影展入围、获奖作品一种参考价值，它关乎并不统一且往往遁入个人趣味的电影评判标准，也关乎当代青年电影人的某种创作动机和取向。





第12届FIRST影展新一届评委会的设置，也成为接下来重要的期待。他们将在2018年7月21日至7月30日的青海西宁，颁出最佳导演、最佳剧情片、最佳纪录片、最佳短片、最佳动画/实验、最佳艺术探索、最佳演员、评委会奖——长片类、评委会奖——短片类、一种立场十个奖项。





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