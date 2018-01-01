（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯
第12届FIRST影展竞赛单元征片在2018年1月1日如约开启。参赛者可登录全线更新的FIRST青年电影展官网完成线上报名，影片征集截至2018年5月15日。与此同时，过去两年来曾以威尼斯和东京电影节主竞赛评委身份阅览过大量世界电影佳作的赵薇
，接任周迅
成为新一届大使。
评价视野进一步开阔，奖项评选范畴变更
第12届FIRST影展已经准备好容纳新的，在电影语言和美学上富有创造力和想象力的青年电影作品，以及具有自由气质、表达智慧和探索勇气的新锐电影力量。向2017年1月1日之后完成的剧情、纪录、实验、动画长片及短片作品开放征集，其中剧情长片须为该导演前三部剧情长片作品。
与往年相比，第12届FIRST影展竞赛单元对于影片艺术价值的观看与评价进一步开阔。叙事动画长片也将同样被纳入剧情长片的评选范畴，参与适用于剧情长片的各项奖项评选。同时，纪录片也将被纳入“最佳艺术探索”与“一种立场”两项大奖的评选，打破影片类型的局限与框定，以更开放的视角审视作者精神与视听语言在探索、构建真实之境的勇敢尝试。
如此前公布的，在竞赛评奖之外，第十二届FIRST影展也将首次设立场外奖。针对提名的短片作品设立尊美醇年度短片奖，为在有限时长空间内突破叙事边界的作者与影像提供特别奖金。
还记得第十一届FIRST影展开年主题海报中，身背涂鸦的牛与远处城市景观所昭示的群落演替、与当代电影潮流的更迭互文。2018年，第十二届FIRST影展主题海报则邀请到了《小寡妇成仙记》
导演蔡成杰和摄影师焦峰、艺术家晏妮共同拍摄制作，但愿这以后能顺着壁垒，以行动超越矛盾，寻找通途。
作为演员、导演的赵薇
自赵薇2000年前后投身大银幕，以演员身份谱写和叙述了波澜壮阔的人物命运。二十二部电影中，不管是都市女性的精致脆弱、温柔隐忍，还是果断坚强、欲望心酸；一个母亲的爱与悲情，还是历史上的铁骨红颜、巾帼英雄……几乎她的每部电影都是一次颠覆和全新的风格，塑造了多个立体而经典的人物形象。
在潮流中葆有趣味、标准和价值，包容多样创作意志
这股力量的核心，必然是靠公平的竞赛机制，以评价赋予FIRST影展入围、获奖作品一种参考价值，它关乎并不统一且往往遁入个人趣味的电影评判标准，也关乎当代青年电影人的某种创作动机和取向。
第12届FIRST影展新一届评委会的设置，也成为接下来重要的期待。他们将在2018年7月21日至7月30日的青海西宁，颁出最佳导演、最佳剧情片、最佳纪录片、最佳短片、最佳动画/实验、最佳艺术探索、最佳演员、评委会奖——长片类、评委会奖——短片类、一种立场十个奖项。
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