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《时间的褶皱》新预告展多维时空奇景

瑞茜威瑟斯彭亮相 变身星际旅行者难辨真容

2018-01-01 12:15:30 来源：Mtime时光网

这场时间冒险中的各位人物均有亮相，同时不同时空世界中的奇异之景也在预告片中有所展现，时钟的影像和声音也凸显了营救行动的分秒必争。
      时光网讯克里斯·派恩领先主演的科幻片《时间的褶皱》今日曝光一款新电视预告，这场时间冒险中的各位人物均有亮相，同时不同时空世界中的奇异之景也在预告片中有所展现，时钟的影像和声音也凸显了营救行动的分秒必争。瑞茜·威瑟斯彭饰演的星际旅行者一身科幻感十足的装扮难辨阵容。

      《时间的褶皱》改编自经典幻想小说《时间的皱折》，属于《梅格时空大冒险》系列的第一本，作者马德琳·英格是美国儿童文学大师，该小说囊获了“世界奇幻文学协会终身成就奖”、“刘易斯·卡罗尔书架奖”、“国家图书奖”、“永不过时的100本最佳童书”等诸多荣誉。讲述几个科学世家的怪孩子在寻找失踪父亲途中经历了各种奇幻的冒险。

      克里斯·派恩将在片中饰演天体物理学家Dr. Alex Murry，他在研究五维空间失踪后，女儿Meg（斯托姆·里德）与弟弟Charles Wallace（Deric McCabe饰）和同学Calvin O'Keefe（莱维·米勒饰）踏上了寻找他的冒险之旅，同时他们还联合了Mrs. Which（奥普拉·温弗里 饰）、Mrs. Whatsit（瑞茜·威瑟斯彭 饰）、Mrs. Who（敏迪·卡灵 饰）三位星际旅行者跨越宇宙空间，将Murry博士从邪恶反派手中拯救出来。

      《时间的皱折》由阿娃·杜威内(《塞尔玛》《第十三修正案》)执导，珍妮弗·李(《冰雪奇缘》《疯狂动物城》)操刀剧本，北美2018年3月9日上映。 

   编辑：ruo

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关键词： 时间的褶皱 预告片
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职业：演员 | 编剧

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