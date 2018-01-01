《与神同行：罪与罚》上映次周以246万观影人次蝉联周末票房冠军，高出排名第二位的《1987》110万观影人次，《铁雨》位列第三。









此外，该片还赶超了《国家代表》（803万人次）刷新了金容华导演个人执导电影的最高票房纪录。另外据韩媒报道，该片在香港、台湾地区上映后均在首周周末登顶票房榜首。











《1987》和《铁雨》分列票房榜第二和第三位 《1987》和《铁雨》分列票房榜第二和第三位









12月29日-12月31日（2017年第52周）周末票房统计数据排名 （观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）









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