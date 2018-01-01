时光网讯
2017年的最后一个周末，韩国本土片集体发力占据票房三甲，河正宇领衔的《与神同行：罪与罚》
以246万观影人次蝉联周末票房冠军。12月27日最新开画的《1987》
首周以135万人次排名第二，《铁雨》
位列第三。
《与神同行：罪与罚》上映次周以246万观影人次蝉联周末票房冠军，高出排名第二位的《1987》
110万观影人次，并打破了《国际市场》
、《辩护人》
等影片创下的韩国历年12月上映影片的最高观影人次纪录。目前该片累计观影人次已经达到854万，不但跻身2017年年度票房榜第二位，其突破800万人次的速度，相比年度票房榜首的《出租车司机》
还要快一天，有望将成为2018年首部突破千万观影人次的影片，
此外，该片还赶超了《国家代表》（803万人次）刷新了金容华导演个人执导电影的最高票房纪录。另外据韩媒报道，该片在香港、台湾地区上映后均在首周周末登顶票房榜首。
同样由河正宇领衔的《1987》上映后口碑出色（河正宇金允石新作赶超《杀人回忆》？）
，首周虽未能敌过超级娱乐大片《与神同行》，但上映6天累计突破200万人次的成绩也与《辩护人》速度相当。同时该片的上座率十分出色，周末三天连日看涨，29日为32.9%，30日则升至58.6%，31日更是高达68.2%。
《1987》和《铁雨》分列票房榜第二和第三位
排在第三位的《铁雨》累计观影人次突破400万人次，已经轻松跨过了盈利点。此外本周新上榜的影片还包括美国剧情片《奇迹男孩》
和日本动画电影《美妙天堂剧场榜》，分别排名第七和第九位。《星球大战：最后的绝地武士》
上映三周落至周末票房第十位，累计挂影人次仅95万。
12月29日-12月31日（2017年第52周）周末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）
此外，2017年年度票房数据也于近日出炉，韩国本土电影在票房前十中占据七席。宋康昊
主演的《出租车司机》以1218观影人次登顶年度票房冠军，引进片最高观影人次的拥有者是《蜘蛛侠：英雄归来》
，以726万观影人次排名第四位。
韩国电影市场观影人次达到2亿2000万人次，刷新了历史最高纪录。其中韩国本土电影的观影人次为1亿1390万人次，连续六年突破1亿人次。票房占有率为53%，连续七年小胜引进片。
2017年韩国全年票房top10
本周新片：