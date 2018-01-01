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《勇敢者游戏》发"丛林吐槽"片段

主角“怨天怨地” 海外票房赶超《星战8》

2018-01-01 15:21:02 来源：Mtime时光网

被吸入游戏中的几位主角花样“怨天怨地”，对自己的全新身份有诸多不适应，堪称一场丛林版“吐槽大会”。
　　由巨石道恩·强森凯文·哈特、“阿宝”杰克·布莱克、“星云”凯伦·吉兰尼克·乔纳斯等一线好莱坞群星联袂主演的动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》定档2018年1月12日全国上映。今日，片方发布最新片段，被吸入游戏中的几位主角花样“怨天怨地”，对自己的全新身份有诸多不适应，堪称一场丛林版“吐槽大会”。

　　影片已于12月20日在海外上映，惊险刺激的冒险动作场面、演技炸裂的主演阵容、加上满满不落俗套的笑点，因此被北美观众盛赞为“圣诞新年最佳观影选择”，在北美之外的海外票房甚至超过了《星球大战8》

勇石博士展示速度无畏等个人技能

　　巨石强森展现“矫情”功力 冒险天团上演“吐槽大会”

　　最新曝光的片段中，几位主角被吸入游戏中，对突如其来的新身份相当不适应：少年斯宾塞变身光头硬汉，摸着头皮的他好不适应，本来就小心谨慎的他面对神秘危险的丛林还抱怨着“我没有过敏药，而这周围全都是花粉”；原来高大魁梧的校园运动员弗里奇的新身份是一个跟班，他不甘“我连我的上半身都不见了”；原本保守的女学霸玛莎变身性感辣妹，可她也不知足，还吐槽“为什么我穿着露脐装和超短裤在丛林里”；最惨的就是校花贝珊妮，从拉风美少女变身戴眼镜的中年胖大叔。

凯伦·吉兰是战舞高手.

　　不到一分钟的片段，《勇敢者游戏：决战丛林》就让人“笑到停不下来”，几位演员将角色外在和内心之间的反差诠释得喜感十足：巨石强森演绎内心是羞涩宅男的肌肉型男；杰克·布莱克完美诠释一个内心住着妙龄少女的油腻大叔；凯文·哈特满脸写着“不甘心是个矮子”；而凯伦·吉兰也实力表演“我是个辣妹，但我内心很不情愿”。难怪影片在海外上映后，观众都盛赞几位主演的表现，评价这个演技全部在线的阵容为“梦幻组合”。

　　笑声与票房齐飞 外媒分析：将威胁《星战8》冠军地位

　　《勇敢者游戏：决战丛林》在北美上映后，烂番茄网站观众评分高达90%，有观众表示“此前以为会毁原作，没想到是这样的惊喜之作”。有媒体甚至这样评价该片“巨石强森会让过世的罗宾·威廉姆斯骄傲”。

　　目前影片在北美上映十天累计票房超过1.86亿美元，海外市场累计票房近5000万美元，在上映的28个市场中均拿下第一名，并且已经超过《星球大战8》在北美之外的票房成绩。《勇敢者游戏》是该档期内唯一兼具宏大特效场面、刺激动作冒险、搞笑喜剧戏份的“合家欢电影”，也正是因为如此，其与《星战8》在美国本土的票房差距也越来越小，北美相当权威的《综艺》杂志就预测该片将在2018新年持续发力，接下来的几日“狂飙”，甚至会威胁到《星战8》的本土冠军位置。

　　由美国索尼哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于2018年1月12日以3D、中国巨幕3D、杜比全景声制式登陆全国院线，目前电影预售已在各大购票平台开启，主演巨石强森届时也将来华宣传。

   编辑：边界

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