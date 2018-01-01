被吸入游戏中的几位主角花样“怨天怨地”，对自己的全新身份有诸多不适应，堪称一场丛林版“吐槽大会”。









勇石博士展示速度无畏等个人技能 巨石强森展现“矫情”功力 冒险天团上演“吐槽大会”





最新曝光的片段中，几位主角被吸入游戏中，对突如其来的新身份相当不适应：少年斯宾塞变身光头硬汉，摸着头皮的他好不适应，本来就小心谨慎的他面对神秘危险的丛林还抱怨着“我没有过敏药，而这周围全都是花粉”；原来高大魁梧的校园运动员弗里奇的新身份是一个跟班，他不甘“我连我的上半身都不见了”；原本保守的女学霸玛莎变身性感辣妹，可她也不知足，还吐槽“为什么我穿着露脐装和超短裤在丛林里”；最惨的就是校花贝珊妮，从拉风美少女变身戴眼镜的中年胖大叔。





凯伦·吉兰是战舞高手. 不到一分钟的片段，《勇敢者游戏：决战丛林》就让人“笑到停不下来”，几位演员将角色外在和内心之间的反差诠释得喜感十足：巨石强森演绎内心是羞涩宅男的肌肉型男；杰克·布莱克完美诠释一个内心住着妙龄少女的油腻大叔；凯文·哈特满脸写着“不甘心是个矮子”；而凯伦·吉兰也实力表演“我是个辣妹，但我内心很不情愿”。难怪影片在海外上映后，观众都盛赞几位主演的表现，评价这个演技全部在线的阵容为“梦幻组合”。





笑声与票房齐飞 外媒分析：将威胁《星战8》冠军地位





《勇敢者游戏：决战丛林》在北美上映后，烂番茄网站观众评分高达90%，有观众表示“此前以为会毁原作，没想到是这样的惊喜之作”。有媒体甚至这样评价该片“巨石强森会让过世的罗宾·威廉姆斯骄傲”。





目前影片在北美上映十天累计票房超过1.86亿美元，海外市场累计票房近5000万美元，在上映的28个市场中均拿下第一名，并且已经超过《星球大战8》在北美之外的票房成绩。《勇敢者游戏》是该档期内唯一兼具宏大特效场面、刺激动作冒险、搞笑喜剧戏份的“合家欢电影”，也正是因为如此，其与《星战8》在美国本土的票房差距也越来越小，北美相当权威的《综艺》杂志就预测该片将在2018新年持续发力，接下来的几日“狂飙”，甚至会威胁到《星战8》的本土冠军位置。





由美国索尼哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于2018年1月12日以3D、中国巨幕3D、杜比全景声制式登陆全国院线，目前电影预售已在各大购票平台开启，主演巨石强森届时也将来华宣传。