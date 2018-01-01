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《妖铃铃》发制作特辑揭秘丧尸妆

2000万打造“烂尾楼” 吴君如向经典题材致敬

2018-01-01 15:46:50 来源：Mtime时光网

在片中“丧尸”的打造上，剧组也是花足了心思，特别请到了好莱坞级别的特效化妆师。
　　陈可辛监制、开心麻花联合出品、吴君如执导的贺岁喜剧《妖铃铃》正在全国热映，由吴君如领衔，沈腾、岳云鹏、张译、特别介绍papi、吴镇宇、方中信、焦俊艳、潘斌龙组成的爆笑喜剧组合终于露出真面貌。片方今日发布电影制作特辑，在特辑中吴君如透露为了电影效果，剧组花费2000万建起了一栋“烂尾楼”，陈可辛更表示，看到电影后，大家绝对不会认为这是一部投机的电影。截止至12月31日下午，《妖铃铃》票房已突破2亿。

　　风格化“惊喜剧”试水内地市场 吴君如向经典题材致敬

　　制作特辑中，导演兼主演的吴君如谈起了电影的创作初衷。“一辈子都在演喜剧”而有着多年表演经验的吴君如很想尝试导演一部内地市场的“惊喜剧”。《妖铃铃》不同于一般的国产喜剧，大走风格化路线，将丧尸、闹鬼等“惊悚”元素与喜剧结合，也将香港演员与内地笑将结合，既是吴君如对自己的挑战，她也希望电影能带给观众耳目一新的感受。监制陈可辛说：“吴君如在这个题材当中的经验极为丰富，而且大陆也少有这种题材的电影，所以这部电影一定会给大家带来很大惊喜。”在片中“丧尸”的打造上，剧组也是花足了心思，特别请到了好莱坞级别的特效化妆师，为影片制作每一个丧尸造型，陈可辛形容：“每个丧尸都像雕塑一样。“吴君如还特别表示拍摄《妖铃铃》是为了向早前的香港电影致敬。吴君如的大胆尝试也在上映后得到了不少观众的好评：“很精彩、很搞笑，还带点惊悚，丧尸戏拍得很逼真，差点就相信了！”

　　《妖铃铃》上映三日票房破2亿  2000万打造“烂尾楼”认真做喜剧

　　除了电影的创作初衷，本次制作特辑中最为吸睛的信息，居然是电影中那栋“烂尾楼”居然是花了2000万打造的。陈可辛透露，剧组以1：1的比例建造了一栋危楼，外景、走廊、楼梯、天台都完美符合一栋“烂尾楼”的标准。吴君如表示：“花2000万建了一座烂尾楼，三个月后还要拆掉。在这个戏来讲，我觉得是值得的。”主演张译赞叹道：“这我第一次被电影的美术折服。”监制陈可辛更是在特辑结尾时强调：“当观众看到你那么认真的做这个事情，他就知道你不是一个投机的电影。”

　　《妖铃铃》自12月29日上映以来票房一路飘红，公映首日票房破8000万，登顶单日票房冠军，创下今年贺岁档国产影片最佳开画成绩，也成为同期上座率最高的电影。截止至12月31日下午，《妖铃铃》票房已突破2亿。电影别出心裁的“惊喜剧”风格，令不少观众纷纷点赞“搞笑、感人又有点惊吓，一环扣一环，越往后越精彩”。


   编辑：边界

关键词： 妖铃铃
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