迪士尼发布了《超人总动员2》的新年版海报,把logo烫到了吐司面包上,影片将于今年6月15日在全美公映。

(本文来自影视生活第一站 时光网)





时光网讯

迪士尼官推发布了 《超人总动员2》 的新年版海报,“为新年干杯”(A Toast to the New Year,toast也隐含了“吐司”的双关义)。新海报的吐司上,迪士尼把“超人总动员”的logo烫了上去。