时光网讯
凭借《前任3》、《妖铃铃》
等多部新片入市，以及《芳华》
等老片的出色发挥，在刚刚过去的元旦档，内地票房报收12.69亿。这一成绩不但大幅超过去年同期6.62亿的票房，也打破2015年元旦档保持的8.63亿的票房纪录。最卖座元旦档就此诞生。
单片方面，《前任3：再见前任》
以三天3.41亿的成绩拿下元旦档票房冠军，目前该片累计票房已达4.19亿。
值得一提的是，12月29日首映当日，《前任3》的排片和票房都不及《妖铃铃》
，但从12月30日开始，《前任3》的上座率开始明显提升，最终后来居上。
《前任》系列的前两部作品《前任攻略》
和《前任攻略2》
分别于2014年、2015年上映，曾分别拿下1.28亿和2.52亿的票房成绩，《前任3》目前的成绩已经一举超越两部前作的票房之和。
冯小刚新片《芳华》
虽然已经上映两周有余，后劲仍足。在元旦档，《芳华》
再斩获2.18亿的票房，拿下元旦档票房亚军，累计票房达到12.51亿。
12月29日多部新片扎堆上映时，《芳华》也曾受到不小冲击，但凭借好口碑最终从单日票房第五名逆袭至单日票房亚军。未来仍有一定的票房潜力。
吴君如导演处女作《妖铃铃》
过去三天斩获票房2.1亿，拿下元旦档票房季军，累计票房3.01亿。
《二代妖精》
和《解忧杂货店》
元旦档分别斩获票房1.47亿、1.37亿，位居元旦档票房四五名，累计票房分别达到2.06亿、1.84亿。
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