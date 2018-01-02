《前任3》以三天3.41亿的成绩拿下元旦档票房冠军，目前该片累计票房已达4.19亿。《芳华》再斩获2.18亿的票房，拿下元旦档票房亚军，累计票房达到12.51亿。









































12月29日多部新片扎堆上映时，《芳华》也曾受到不小冲击，但凭借好口碑最终从单日票房第五名逆袭至单日票房亚军。未来仍有一定的票房潜力。













（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）