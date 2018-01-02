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2018元旦档报收12.7亿创纪录

《前任3》3.4亿夺冠 《芳华》居亚破12亿

2018-01-02 09:41:29 来源：Mtime时光网

《前任3》以三天3.41亿的成绩拿下元旦档票房冠军，目前该片累计票房已达4.19亿。《芳华》再斩获2.18亿的票房，拿下元旦档票房亚军，累计票房达到12.51亿。


（本文来自影视生活第一站 时光网） 

      时光网讯 凭借《前任3》、《妖铃铃》等多部新片入市，以及《芳华》等老片的出色发挥，在刚刚过去的元旦档，内地票房报收12.69亿。这一成绩不但大幅超过去年同期6.62亿的票房，也打破2015年元旦档保持的8.63亿的票房纪录。最卖座元旦档就此诞生。



      单片方面，《前任3：再见前任》以三天3.41亿的成绩拿下元旦档票房冠军，目前该片累计票房已达4.19亿。

      值得一提的是，12月29日首映当日，《前任3》的排片和票房都不及《妖铃铃》，但从12月30日开始，《前任3》的上座率开始明显提升，最终后来居上。

      《前任》系列的前两部作品《前任攻略》《前任攻略2》分别于2014年、2015年上映，曾分别拿下1.28亿和2.52亿的票房成绩，《前任3》目前的成绩已经一举超越两部前作的票房之和。



      冯小刚新片《芳华》虽然已经上映两周有余，后劲仍足。在元旦档，《芳华》再斩获2.18亿的票房，拿下元旦档票房亚军，累计票房达到12.51亿。

      12月29日多部新片扎堆上映时，《芳华》也曾受到不小冲击，但凭借好口碑最终从单日票房第五名逆袭至单日票房亚军。未来仍有一定的票房潜力。

      吴君如导演处女作《妖铃铃》过去三天斩获票房2.1亿，拿下元旦档票房季军，累计票房3.01亿。

      《二代妖精》《解忧杂货店》元旦档分别斩获票房1.47亿、1.37亿，位居元旦档票房四五名，累计票房分别达到2.06亿、1.84亿。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 内地票房 元旦档 前任3 芳华 妖铃铃
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