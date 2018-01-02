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2017时光大赏年度电影混剪

从温馨到热血 你能看出多少部电影？

2018-01-02 10:17:14 来源：Mtime时光网

2017电影混剪来了，现在，在评论区写下你们看过的电影吧。
　　时光网讯 2017过去了，大家怀念她吗？

　　2017时光大赏如约而至，年度电影混剪也必不可少。过去的一年，全球公映的上千部新电影，我们精选了百余部电影为大家呈现2017电影混剪。作为一名影迷，你过去一年看过多少部电影？在这个混剪当中，有多少部影片你在影院中欣赏过？

　　2017年，从年初温馨浪漫的《美女与野兽》，走到暑期热血的《银河护卫队2》，还有年终佳作《寻梦环游记》《芳华》《嘉年华》，这一年我们依旧在电影中接受洗礼。

　　现在，在评论区写下你们看过的电影吧，也是给2017年一个总结，相信在2018年会有更好的电影在等着我们。

   编辑：汀

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关键词： 2017时光大赏 年度大赏
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