2018-01-02 10:17:14 来源：Mtime时光网
编辑：汀
导演：李·昂克里奇
主演：安东尼·冈萨雷兹
导演：文晏
主演：文淇 周美君
导演：比尔·康顿
主演：艾玛·沃森
导演：詹姆斯·古恩
主演：克里斯·帕拉特
导演：冯小刚
主演：黄轩 苗苗
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枫_兔子
23分钟前
我想看二喜剪的。。😁
伯爵k999
26分钟前
真是一年不如一年，时光没钱留剪辑么
时光OAOA
39分钟前
这几天一直期待2017时光大赏，结果没惊喜！背景音乐没衔接好，有一段嘻哈音乐完全没必要，吴亦凡镜头就多余而且太跳戏。个人觉得2014年最带感，一直膜拜！
Zz天沢聖司zZ
1小时前
先说一句辛苦了，把这么多片子屯起来剪出来实属不易。不管是在想说剪辑者有空可以回看一下2013,2014的时光大赏混剪，是不是退步的有点厉害
城铭
混乱，尤其是BGM转折跳跃感太强，让人出戏！
混乱，尤其是BGM的转折跳跃感太强，让人出戏！
星空下的nice
剪辑有些凌乱 背景音乐的衔接都不是很好
vb雄
在赶任务吗。。？今年连片单都没了
Recorder
2小时前
看得我又回去看了一遍2016年的年度混剪
别吃我薯片
3小时前
刚准备再次嗨起来，结果结尾强行温馨，虽然是混剪但这跳跃性太大了，估计小编是想按照电影上映的时间顺序加上文武戏分开来做的，可从效果来看不太好
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