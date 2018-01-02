2017电影混剪来了，现在，在评论区写下你们看过的电影吧。





2017时光大赏如约而至，年度电影混剪也必不可少。过去的一年，全球公映的上千部新电影，我们精选了百余部电影为大家呈现2017电影混剪。作为一名影迷，你过去一年看过多少部电影？在这个混剪当中，有多少部影片你在影院中欣赏过？









现在，在评论区写下你们看过的电影吧，也是给2017年一个总结，相信在2018年会有更好的电影在等着我们。

2017过去了，大家怀念她吗？