十大华语佳片 之

01.《嘉年华》 Angels Wear White

“天使身着白衣 审视女性困境”

影片不只是女童被性侵的心碎故事，导演通过各色边缘人物的命运，审视了当下社会女性成长所面临的困境。影片揭示问题之敏感和深入，几乎是2017内地电影最勇敢的一次创作。公映期间和现实社会事件的巧合，更让人唏嘘。

《嘉年华》拥有的不只是勇气，流畅的叙事和简约细腻的镜头语言，体现着女导演文晏敏锐的观察力和表达能力。男权社会的现实不会因片中案件的结与不结而消失，充满隐喻的结尾则描绘出觉醒和希望。

