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2017年度时光大赏榜单出炉！

海外国内佳片影人 时光编辑部真诚献上

2018新年伊始，时光网编辑部献上2017年的年度“时光大赏”榜单，海外与华语兼顾，佳片和影人尽揽，四个分类中，每项选了10条。

2018-01-02 11:49:25 来源：Mtime时光网

2017年度时光大赏榜单出炉！

海外国内佳片影人 时光编辑部真诚献上

2018-01-02 11:49:25 来源：Mtime时光网

1 / 40

01.《嘉年华》

十大华语佳片

01.《嘉年华》 Angels Wear White 

　　“天使身着白衣 审视女性困境”

　　影片不只是女童被性侵的心碎故事，导演通过各色边缘人物的命运，审视了当下社会女性成长所面临的困境。影片揭示问题之敏感和深入，几乎是2017内地电影最勇敢的一次创作。公映期间和现实社会事件的巧合，更让人唏嘘。

　　《嘉年华》拥有的不只是勇气，流畅的叙事和简约细腻的镜头语言，体现着女导演文晏敏锐的观察力和表达能力。男权社会的现实不会因片中案件的结与不结而消失，充满隐喻的结尾则描绘出觉醒和希望。

02.《血观音》

十大华语佳片

02.《血观音》 The Bold, the Corrupt, and the Beautiful 

　　“一部解剖人性的恐怖片”

　　一家三代女性在政商关系中生存取利，因一桩灭门悬案而卷入彼此的爱恨情仇。“最可怕的不是眼前的刑罚，而是无爱的未来”，台湾导演杨雅喆新片的这句台词精准地概括了电影主旨。

　　当文淇饰演的女孩历经懵懂、觉醒，坐在垂死之际的“棠夫人”惠英红床前，电影弥漫的暗黑气质让人绝望。没有狠过，哪来的“淡”？精致外表下一肚子坏心肠，不动声色穿梭于权贵间。这是一部全程浓烈的电影，一部解剖人性的恐怖片。

03.《一念无明》

十大华语佳片

03.《一念无明》 Mad World

　　“有些东西用心才能看清楚”

　　拥挤不堪的香港，边缘的躁郁症群体更难呼吸，影片通过一对父子的日常勾勒出孤独和酸楚。老戏骨曾志伟、金燕玲演技无需多言，余文乐也罕见地向人证明了自己表演上的成熟。

　　佛教术语“无明”指蒙昧且不了解事物真相，香港导演黄进的这部处女作里，亲人间与陌生人间，无法看清他人、无法看清自己而导致的伤害无处不在。片尾借用《小王子》里的台词“只有用心才能看清楚，真正的东西，用眼睛是看不见的”，揭示影片真正主题。

04.《不成问题的问题》

十大华语佳片

04.《不成问题的问题》 Mr.No Problem

　　“黑白画面写尽中国”

　　《不成问题的问题》最大的特色莫过于剧本之精妙，老舍原著对中国社会人性描述精准到位，通过合理改编和范伟的精彩表演，跨越半个多世纪，都能让观众由这部电影体会到文本的魅力，狡猾的生存哲学来自于时代。

　　在充斥着IP、票房喧噪的内地市场中，导演梅峰的这部作品是个异数，山水画一般的黑白影像，不疾不徐的叙事节奏，一幅战乱时代的民国官僚众生相，给这一年热闹的中国电影带来一丝静心的思考，令人回味。

05.《明月几时有》

十大华语佳片

05.《明月几时有》 Our Time Will Come

　　“生活化的抗战叙事”

　　不同于各种宏大激烈的抗战电影，许鞍华的这部作品回归了生活日常。《明月几时有》中无论是余力为的摄影，久石让的配乐，还是叶德娴等人的表演，都是宁静中酝酿的力量。

　　孤岛时期的香港充斥着大量日常细节：食物匮乏环境下的糕点、米，乱世中的婚礼等，细微而真实。主人公也都是平凡香港人，关心自己的小生活，但心中不乏大义，时过境迁后依旧甘心做一名普通出租车司机。时代大洪流中那些反抗过的小人物，他们曾经的付出不该被遗忘。

06.《相爱相亲》

十大华语佳片

06.《相爱相亲》 Love Education

　　“一部戏，三代情。”

　　横跨香港、台湾的女性电影人张艾嘉，这一次将视线投向了大陆。她用细腻的演技与踏实的执导功底，交出了今年华语片中最令人暖心而又虐心的一部答卷。没有刻意地煽情，没有过度地渲染，只是将故事平铺直叙，娓娓道来。

　　从年轻到年迈，亲情和爱情永远是支撑人一路前行的主心骨。《相爱相亲》用最朴素的语言告诉我们，在感情上面，与其同人争执，与其向人妥协，都不如与自己和解。

07.《八月》

十大华语佳片

07.《八月》 The Summer Is Gone

　　“如夏日昙花般，香而不艳。”

　　小城里永远不缺故事，这里的故事永远值得书写。《八月》借初中生的视角，重新描绘了1990年代北方一座小城市里的时代变迁。情节编排与道具设置堆砌出了时代印记，重现了20世纪末国内下岗潮带来的感伤。

　　在张大磊的这部处女作里，虽然技术上不够成熟，但颇具特点的摄影和声音将夏天的气味与怀旧的气息还原得很精妙，如夏日昙花般，香而不艳。非职业演员们被调教得十分出色，电影中不少情节还向过去的电影人进行了巧妙的致敬。

08.《天梯：蔡国强的艺术》

十大华语佳片

08.《天梯：蔡国强的艺术》 Sky Ladder: The Art of Cai Guo-Qiang

　　“艺术家的家国情怀”

　　天空为画布，火药当颜料。除了去现场，艺术家蔡国强的爆破艺术，最好的展现形式应该就是大银幕。人们在这部纪录片中除了感受艺术的力量，也会发现艺术家的思想形成和他的故土有着剪不断的联系。

　　导演凯文·麦克唐纳通过访谈和艺术品的呈现，来找寻蔡国强扬名世界的秘密，蔡国强则在家乡福建泉州实现了终极梦想——“天梯”。他把伸向未知世界的烟火当成送给奶奶的礼物，那一刻艺术素养、家国情怀和赤子之心完美融合，让人动容。

09.《绣春刀II修罗战场》

十大华语佳片

09.《绣春刀II修罗战场》 Brotherhood of Blades 2

　　“武侠片带来真实的浪漫”

　　与前作《绣春刀》相比，路阳的这部续作类似前传又可独立成章，展现了沈炼在平行宇宙中的一种全新可能，但气质依旧是真实中透着浪漫。

　　影片有点像是古装版“谍影重重”，动作设计注重真实性和力量性，让观众有临场感但不放弃对美的追求。故事背景和历史巧妙对应，风雨飘摇的时代，上至皇帝、下至流寇，有知其不可而为之的，也有择良木而栖的，不同个体做出的选择汇集到一起，成为了不可逆转的时代洪流。

10.《大护法》

十大华语佳片

10.《大护法》 Da Hu Fa

　　“宁可一思进，莫在一思停。”

　　在阴森的整体基调下，《大护法》前半部像是一部惊悚动作片，无论是配乐和音效都相当有特点。显然，不思凡的这部导演处女作最被热议的，还是处处隐喻提供的解读空间。有些或许刻意为之，甚至令人觉得导演对这部分着笔远超电影层面下的功夫。

　　但在当下的创作环境中，对一部有野心且尝试不同类型的国产动画作品来说，探索的勇气值得鼓励。公映期间自主分级保护青少年的做法，更让人肃然起敬。

01.吴京

十大华语影人

01.吴京 Jing Wu

　　“2017中国票房最大功臣”

　　电影评价见仁见智，票房数字则可量化，单论票房，《战狼2》导演兼主演吴京绝对是今年华语影坛最受瞩目的人。

　　《战狼2》对43岁的他来讲，不是一鸣惊人而是厚积薄发。6岁开始在北京市什刹海体校练习武术，影视圈20多年的摸爬滚打，直到2015年的《战狼》终迎来突破。

　　《战狼2》充满爱国情怀，但制作上却虚心向好莱坞取经。作为影片灵魂人物，吴京尊重专业同时又发挥拼命三郎精神，个人气质和影片风格完美融合。

02.黄轩

十大华语影人

2.黄轩 Xuan Huang

　　“青涩小生迎来厚积薄发”

　　2017年，黄轩终于迎来属于他的丰收年。他不再是游走在文艺片中郁郁不得志的青涩少年，而逐渐在岁月中打磨出了独属于自己的光芒。年初的《非凡任务》中黄轩挑战卧底警察，年底的《海上牧云记》正在网上热播。

　　被冯小刚导演的《芳华》和陈凯歌导演的《妖猫传》钦点成为男主角的黄轩，既能演绎出文工团“活雷锋”的悲欢离合与爱恨交织，也演活了唐代大诗人白乐天的痴狂敏感和纯粹天真。

03.惠英红

十大华语影人

03.惠英红 Kara Hui

　　“香港影后的自我突破”

　　2017年凭《血观音》加冕新科金马影后，对惠英红可不只是锦上添花，更像是风浪之后的一种升华。她的前20年是知名女打星，近几年开始偏向于文艺类电影。三次金像奖影后早已羡煞旁人，但她作为一名演员，对进步的渴求似乎没有尽头。

　　精准的选片眼光，令人叹服的精湛演技，从来没有懈怠的惠英红一直对电影保持着一颗崇敬的心，把表演工作当成一件神圣的事情，她交出的功课自然也是一流水准。

04.文淇

十大华语影人

04.文淇 Wenqi Chen

　　“天才童星前途不可限量”

　　新一代华语电影演员中的流量明星、小鲜肉备受诟病，如此背景下，14岁文淇的横空出世竟有一种“天降甘霖”般的惊喜。当年不到13岁的文淇在《嘉年华》中饰演16岁北方打工妹小米，将少女的敏感和觉醒演绎得令人心疼，更摆脱了港台演员扮演大陆角色上的“口音灾难”。

　　《血观音》中她立马“换脸”，十足的爆发力让人惊叹于超越年龄的“狠劲儿”。54届金马奖上她凭这部影片拿到的最佳女配只是她的开始，精彩的还在将来。

05.涂们

十大华语影人

05.涂们 Tumen

　　“一觉醒来成影帝”

　　57岁的涂们在金马颁奖礼上打了个盹儿，恰好被镜头捕捉到；当晚他凭《老兽》获得金马影帝，“一觉醒来成影帝”不时被大家调侃。

　　以前的涂们被叫做“草原王爷专业户”，经常演王公贵族一类的角色。如今他年近花甲，仍在演艺的道路上不断突破自己，接拍周子阳导演处女作，推掉大量片约，演活了一个跟自己完全不像的混蛋父亲。

　　他以自己的行动告诉所有人——人的一生应不断前行、突破自我，什么时候都不算晚。

06.冯小刚

十大华语影人

06.冯小刚 Xiaogang Feng

　　“懂观众，有担当。”

　　59岁的冯小刚在2017年入选奥斯卡新评委，影坛成就被大洋彼岸认可。经历档期波折的《芳华》将一代人的历史和通俗情节剧相结合，成功领跑贺岁档，并创造了新的冯小刚电影票房纪录，证明他仍是最懂当下中国观众口味的导演之一。

　　冯小刚对中国电影有着很强的责任感，他会在上海电影节批评“小鲜肉”；也会带头为慰安妇题材纪录片《二十二》发声，为这部影片最终票房过亿贡献力量；还会为首届平遥电影节担任艺术顾问，有担当有作为。

07.段奕宏

十大华语影人

07.段奕宏 Yihong Duan

　　“他是演员，不是明星。”

　　2017年对于段奕宏来说，可谓是最繁忙和充实的一年，他不但有四部影片与观众见面，还顺手捧回一座东京电影节影帝奖杯。虽贵为上海和东京双影帝，但他坚持以“演员”自称，并用行动证明“演员就应该用作品去被认知”的原则。

　　无论《非凡任务》中心狠手辣的大毒枭、《记忆大师》里笑里藏刀的警察、《暴雪将至》中略带猥琐的工厂保安、《引爆者》里陷于绝境的孤胆小人物，都让我们见识了他与自己的“较劲”和对角色的“死磕”。

08.徐克

十大华语影人

08.徐克 Hark Tsui

　　“老怪的创新之路没有尽头”

　　今年66岁的徐克，电影创作力仍然很旺盛。年初春节档导演的《西游伏妖篇》，与年末贺岁档监制的《奇门遁甲》，一部神话、一部奇幻，在想象力的道路上，他的脚步依旧迈得很坚定。

　　徐克对CG特效技术的把控能力在华语影坛数一数二，明年的《狄仁杰之四大天王》更是让影迷颇为期待。拍电影超过30年的徐克，直到今天仍然能像青年人一样，给电影带来新鲜血液，这样的工作精神值得褒奖。

09.刘亦菲

十大华语影人

09.刘亦菲 Yifei Liu

　　“神仙岂是池中物，一遇米奇变木兰。”

　　2017年对于刘亦菲而言收获满满，三部电影在内地上映，更与丹麦电影大师比利·奥古斯特在《烽火芳菲》中合作了一把。但让她进入年度十佳的，无疑是被选定为真人版电影《花木兰》女主这件事。

　　刘亦菲在近1000位试镜演员中被选中，将变身替父从军的女英雄，成为好莱坞巨头迪士尼A级制作大片的女一号。刘亦菲一跃成为继巩俐、章子怡之后，又一位在好莱坞受到关注的“内地血统”女星，她能否把握住这个机会，我们拭目以待！

10.卢靖姗

十大华语影人

10.卢靖姗 Celina Jade

　　“混血女星有了代表作”

　　《战狼2》中混血女星卢靖姗的白衣玫瑰形象格外亮眼，为荷尔蒙爆棚的影片增添了一丝人性温情。

　　2017年全球电影圈掀起女性主义风潮，《神奇女侠》让人们认识到，女性的美貌背后不一定是娇弱，也可以是智慧和勇气。卢靖姗的演出，似乎也是对这股潮流的响应。

　　混血女星早前在电影界地位尴尬，华语电影里太过异域风情，在好莱坞则被当成亚裔，机会更少。今年32岁的卢靖姗在出道10多年后，终在华语圈有了大银幕代表作。

01.《寻梦环游记》

十大海外佳片

01.《寻梦环游记》 Coco

　　“爱的记忆是生命的永恒”

　　作为皮克斯的第19部动画长片，你可以说《寻梦环游记》还是有些套路，但富有想象力地将家庭、梦想和生死等终极话题融合在套路中，并玩出新意，这部作品真的不只是催人泪下这么简单。

　　用浪漫的墨西哥音乐作为亡灵世界的伴奏，用孩子的冒险串联起家庭和解的故事线，用绚烂色彩和亲情故事给小朋友解释死亡的终极命题。李·昂克里奇与阿德里安·莫里纳两位导演既敢于脑洞大开，又能达到出深入浅出的目的。

02.《敦刻尔克》

十大海外佳片

02.《敦刻尔克》 Dunkirk

　　“战争电影的类型创新”

　　斯皮尔伯格《拯救大兵瑞恩》中晃动的血腥画面让后世效仿，克里斯托弗·诺兰的《敦刻尔克》则把战争拍成悬疑片。这部幸存者视角的灾难片，既有里程碑意义也未放弃个人特色。

　　在这106分钟的作品中，几乎不见敌人，但从第一秒起压迫感就无处不在；台词少到如默片，画面和声音所营造的沉浸感，却像是为观众“直播”了77年前的大撤退。诺兰擅长的时间游戏仍在，陆上一周、海上一天、天上一小时的非线性叙事颇具玩味。

03.《银翼杀手2049》

十大海外佳片

03.《银翼杀手2049》 Blade Runner 2049

　　“花有重开日，人无再少年。”

　　丹尼斯·维伦纽瓦的确是当代好莱坞体制内最具创作力、发挥最稳定的导演之一，在他执掌下，科幻电影《银翼杀手2049》完美承接了《银翼杀手》的精神内核，延续了影片对生命哲学的严肃思考。

　　影片的画面、配乐既保留了前集味道，又创造出了自己风格。当年迈的哈里森·福特出现在银幕上时，两部科幻电影的宇宙被彻底打通。《银翼杀手》系列从一个高度工业化的科幻电影，升华为赛博朋克文化的美学标尺，关于它的讨论不会止于2017，更不会止于2049。

04.《自由广场》

十大海外佳片

04.《自由广场》 The Square

　　“欧洲知识分子的自我反讽”

　　《自由广场》以一件名为“The Square”的艺术装置贯穿全片，从知识分子的视角对阶级、道德、男权、当代艺术等社会议题展开反思，并回到原点，对身为反思者的知识分子们进行了辛辣的反讽。

　　正如当代艺术作品往往具有多意性的特点，《自由广场》处处藏有隐喻，却又并未树立明确的靶心，在不断解构中为观众提供了庞大的解读空间。会心一笑之余，观众或许会突然惊醒，电影拍的不就是我自己？

05.《华盛顿邮报》

十大海外佳片

05.《华盛顿邮报》 The Post

　　“信息自由是否有边界”

　　史蒂文·斯皮尔伯格、汤姆·汉克斯、梅丽尔·斯特里普，这三个名字放一块，似乎就是佳片的代名词。这次他们确实没让观众失望，《华盛顿邮报》扎实的剧本、教科书一般的表演和导演调度，让人印象深刻。

　　影片源自真实事件，1971年《纽约时报》与《华盛顿邮报》公开“五角大楼文件”，引来司法部的诉讼。影片关注了信息自由和国家安全的边界，它在历史上影响颇深，在当下推出，电影之外的意义似乎更大。

06.《春宵苦短，少女前进吧！》

十大海外佳片

06.《春宵苦短，少女前进吧！》 夜は短し歩けよ乙女

　　“将动画的可能性推向极致”

　　在这部画风极度简约的动画电影中，一切都是自由、流动、热情、狂欢的，现实和想象的界限被打破，空间和时间的成规不复存在。

　　日本导演汤浅政明通过校园文化祭一夜之间发生的故事，揉入日本古都文化，将少男少女的懵懂爱情讲得曲折有趣，将一副京都风情画卷徐徐展开。

　　《春宵苦短》的天马行空和奇思妙想，将动画的可能性挖掘到极致，它会让你觉得，动画不仅是一种表达媒介和形式，动画就是艺术本身。

07.《请以你的名字呼唤我》

十大海外佳片

07.《请以你的名字呼唤我》 Call Me by Your Name

　　“一场春梦，用一生去回忆。”

　　一位来到欧洲的美国大学生与17岁的意大利少年埃利奥邂逅，一段值得用一生去回忆的情愫在这个夏天野蛮生长。《请以你的名字呼唤我》用唯美又克制的视听风格，描绘出了在特定年龄阶段的男主角，面对感情时细腻的心理变化。

　　作为一部同志题材电影，导演跨越取向问题，用高度电影化的方式拍摄出了一部纯度极高的初恋电影。如同男主角父亲片尾所说，“如有痛苦，就去照料；如有火焰，也不要掐灭”，爱情不要怕付出。

08.《水形物语》

十大海外佳片

08.《水形物语》 The Shape of Water

　　“童话不仅仅属于迪士尼公主”

　　寂寞的“哑女”伊莱莎在政府秘密机构做清洁工，只有同性恋邻居嘉尔和黑人同事泽尔达是她的朋友。当一个两栖人形生物被送进实验室后，她情不自禁靠近，感情在密会中滋生……

　　导演吉尔莫·德尔·托罗用一个边缘族群抱团对抗黑暗世界的故事，告诉你电影的美好。《黑湖妖谭》中朱莉·亚当斯和怪兽没有在一起，但在“陀螺”导演的世界里，这个最具诗意的画面变成了伟大爱情。他们不是迪士尼公主王子，但依旧谱写了一部成人童话。

09.《佛罗里达乐园》

十大海外佳片

09.《佛罗里达乐园》 The Florida Project

　　“孩子的世界里没有贫穷”

　　《橘色》之后，导演西恩·贝克再次瞄准边缘人群，电影讲述的故事既让人心碎又富有诗意，镜头色彩越美，生活越是无奈。片名和故事既是反讽又是映照，美国佛罗里达州奥兰多拥有梦幻的迪士尼乐园，但很多人只能在廉价旅馆中度过人生。

　　和威廉·达福的表演相比，导演对小演员的调教更让人瞠目结舌。成年人的世界烦恼不断，孩子们的世界里没有贫穷，但两者总有交叉的那一刻，这就是让人很难看透的生活。

10.《南汉山城》

十大海外佳片

10.《南汉山城》 The Fortress

　　“历史的伤口，如何痊愈？”

　　《南汉山城》讲述了明末清初，皇太极带领清军入侵并逼降朝鲜的一段历史，将“丧权辱国”的伤疤狠狠揭开，导演黄东赫的气魄可见一斑。影片以冷静克制的笔触刻画了历史大背景下不同阶层的人物群像，抛出“生死”与“信念”抉择的议题。

　　毫无疑问影片在借古喻今，无论你选择“残喘苟活”还是“杀生取义”，一切都终将成为历史，唯有生命会永不停息。坂本龙一悲壮的配乐映衬下，韩国历史题材体现出前所未有的态度与格局。

01.盖尔·加朵

十大海外影人

01.盖尔·加朵 Gal Gadot

　　“漫改女英雄终于不再脸谱化”

　　盖尔·加朵以“DC一姐”的身份已红遍全球，今年她两部作品都引爆了社交网络。《神奇女侠》中，来自天堂岛的戴安娜充满理想主义，阳光、健康、单纯，诠释了近来年最成功的女性起源故事。

　　而在年底《正义联盟》里，加朵又让我们看到了曾在“蝙超大战”中惊艳众人的女侠，成熟、自信、精明，身为亚马逊神族carry全场。她凭借对于超级英雄角色不落俗套的刻画，在改变观众的女性刻板印象的道路上，留下了浓墨重彩的一笔。

02.加里·奥德曼

十大海外影人

02.加里·奥德曼 Gary Oldman

　　“整容式演技诠释领袖”

　　2017年，有三部加里·奥德曼的影片在中国电影院上映，且都集中在近三个月之内：《王牌保镖》、《回到火星》与《至暗时刻》。特别是《至暗时刻》中，奥德曼以让人完全无法辨认的容貌，出演了英国近代史上最传奇的首相温斯顿·丘吉尔。

　　为饰演丘吉尔，奥德曼呈现了被网友戏称为“投胎式”的演技，也经历了艰辛痛苦却成效惊人的化妆大法。灯光暗下，屏幕亮起，惊情400百年的吸血鬼与哈利·波特的教父小天狼星通通消失，政治领袖丘吉尔徐徐露面。

03.艾什莉·贾德

十大海外影人

03.艾什莉·贾德 Ashley Judd

　　“女人不再沉默”

　　哈维·韦恩斯坦、凯文·史派西等美国名人的的性侵丑闻轰动了全世界，让更多人开始关注这一曾被认为是难以启齿的社会话题。而49岁的好莱坞女星艾什莉·贾德就是最早站出来，走到台前的受害者之一。

　　正是由于贾德等人的勇敢发声，好莱坞“奥斯卡第一推手”韦恩斯坦的真面目被揭开，并引发了一场声势浩大的揭发“性侵丑闻”的运动。包括贾德在内 “打破沉默的人”，被评选为2017年度人物，登上了《时代》封面。

04.罗伯特·艾格尔

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04.罗伯特·艾格尔 Robert A. Iger

　　“昨日收购漫威，今朝吞并福斯”

　　好莱坞今年最大的产业新闻，莫属迪士尼以524亿美元收购福斯这一消息，这也将迪士尼CEO罗伯特·艾格尔推上了风口浪尖。他在迪士尼任职的12年期间，公司一步步发展成为了业界主宰者。

　　现年66岁的艾格尔刚刚续约了CEO与董事长的合同，当年收购皮克斯、卢卡斯影业和漫威影业的都是这位大神。如今他宝刀未老，举手投足在电影产业掀起巨浪，拿到福斯《X战警》、《阿凡达》系列的版权，收购福斯电视，好莱坞六大直接变五大。

05.阿米尔·汗

十大海外影人

05.阿米尔·汗 Aamir Khan

　　“印度的良心”

　　阿米尔·汗不仅示范了什么是真正的演员，用忽胖忽瘦的体型诠释了“敬业”二字，更示范了何为伟大的“人”。他的电影，无论是今年在中国上映的《摔跤吧！爸爸》，还是以往的《三傻大闹宝莱坞》与《我的个神啊》，皆触及了印度敏感的社会问题。　　

　　在《真相访谈》节目中，他大胆揭露社会阴暗面，探讨禁忌问题，甚至因此促成了印度儿童保护法案的达成。阿米尔·汗不只是深刻影响了印度电影的面貌，更在默默地改变这个国家。

06.休·杰克曼

十大海外影人

06.休·杰克曼 Hugh Jackmann

　　“告别金刚狼依然是英雄”

　　作为“X战警”系列最特立独行的作品，弥漫着悲情气息的《金刚狼3》口碑与票房都反响热烈。休·杰克曼更是为自己扮演了17年的这一经典形象，画上了完美句号。为给观众们带来最具视觉冲击力的金刚狼，休叔多年以来忍受了高强度的力量训练，一日三餐蛋白粉，谨慎摄取卡路里。

　　在告别“罗根”后，休叔也没辜负自己科班出身、拿过托尼奖的歌舞功底，在年底绚丽的《马戏之王》中一扫英雄迟暮的阴霾，欢乐歌舞满人间！

07.提莫西·查拉梅

十大海外影人

07.提莫西·查拉梅 Timothée Chalamet

　　“天生会演戏的美少年”

　　1995年出生的提莫西·查拉梅被冠以“甜茶”的称号，这位英俊少年成为今年大银幕上的高光，出演的《请以你的名字呼唤我》与《伯德小姐》都是颁奖季大热门。颜值高演技好，这样的小哥哥在好莱坞至少也是十年难得一遇。如此优质的演员且碰上同样有品质的作品，在影坛不引起轰动都很难。

　　提莫西·查拉梅是好莱坞今年的一大收获，他的电影星途才刚刚开启，希望他今后能够用更多的好作品，来证明他的实力。

08.菅田将晖

十大海外影人

08.菅田将晖 Masaki Suda

　　“日本影坛的明日巨星”

　　菅田将晖是谁？《银魂》中的志村新八，小栗旬饰演坂本银时的小跟班。93年出生的菅田，演艺经历已经厚厚一摞。他长相秀气，明明可以靠脸，却偏偏要靠才华；他演什么像什么，仿佛每一部影片中都是不同的人。

　　2017年，菅田将晖起码有7部电影上映。正在进行的日本颁奖季中，他力压浅野忠信、妻夫木聪等知名实力派演员，几乎横扫各大电影奖的影帝殊荣。如今才24岁的他，已经与“实力派”三字紧紧捆绑。

09.西尔莎·罗南

十大海外影人

09.西尔莎·罗南 Saoirse Ronan

　　“90后‘老戏骨’”

　　这个颁奖季，湛蓝色双眸的西尔莎·罗南再次出现在各大奖项的提名榜单上。她主演的《伯德小姐》广受好评，几乎锁定了奥斯卡最佳女主的提名。此外，有她参演的油画动画电影《至爱梵高》感动了许多中国观众，更是收获了“最佳动画长片”的金球奖提名。

　　用“好莱坞冉冉升起的新星”来形容这位1994年出生的爱尔兰女孩，已经不合适了——年纪轻轻的她，已然有两个奥斯卡提名傍身；而2017年，注定是她大放异彩的一年。

10.金敏喜

十大海外影人

10.金敏喜 Min-hie Kim

　　“洪常秀的爱与孤独”

　　凭借《独自在夜晚的海边》，洪常秀将他的“缪斯女神”金敏喜送上了柏林影后的宝座。无论是现实还是电影中，金敏喜都改变了洪常秀导演的世界，观众们也终于开始在洪常秀的电影中，感受到了浓浓的爱意和孤独的忧伤，而不再是从前高高在上的戏谑与调侃。

　　不得不感叹，金敏喜就是有一种魔力，即便没有强烈的戏剧冲突，即使仅是一些生活化、意识流的影像，即便安静地走在沙滩上，你也没办法将视线从她的身上移开。

作者：时光网编辑部   编辑：甄甏甏 关键词： 时光大赏 榜单 2017

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20部重点华语电影精选前瞻

2018年近了，一大波华语新片正在向你招手。片单很长，一..
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时光网海外记者2017年Top 20美国电影

榜单第一名可能会让你有点小惊讶

时光网跑得快的西方记者，献上他们评选出的“2017年度北..
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《复仇者联盟3》新剧照锤哥倒在手术台

"海王""新变种人"等发新剧照 2018佳片不断

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漫威宇宙卡司明年新片多！
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IMDb公布2017年影视好评榜单TOP10

商业电影最受观众青睐 电视剧集风格多样

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单纯以评分来排名，果然还是普通观众以人数占了上风。
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2017年全球票房最高演员排行榜公布

吴京好哥们登顶 神奇女侠力压星战漫威卡司

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虽远必诛没有上榜...

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