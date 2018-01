十大华语佳片 之

02.《血观音》 The Bold, the Corrupt, and the Beautiful

“一部解剖人性的恐怖片”



一家三代女性在政商关系中生存取利,因一桩灭门悬案而卷入彼此的爱恨情仇。“最可怕的不是眼前的刑罚,而是无爱的未来”,台湾导演杨雅喆新片的这句台词精准地概括了电影主旨。

当文淇饰演的女孩历经懵懂、觉醒,坐在垂死之际的“棠夫人”惠英红床前,电影弥漫的暗黑气质让人绝望。没有狠过,哪来的“淡”?精致外表下一肚子坏心肠,不动声色穿梭于权贵间。这是一部全程浓烈的电影,一部解剖人性的恐怖片。