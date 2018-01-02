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喜剧片《站住！小偷》正式开机

主演称看剧本笑个不停 梁小龙现场秀功夫

2018-01-02 11:48:19 Mtime时光网

在开机现场，主演尤勇表示，喜剧片一直以来是大众特别喜爱的电影类型，但也是最难创作的，要有好故事，更要有大量的笑点
　　院线电影《站住！小偷》郑云担纲导演，由郑云、尤勇、梁小龙李彩桦王双宝书亚信吴启华陆树铭等著名演员联袂出演。近日，该片正式开机，制片人郭鑫、导演郑云携主演尤勇、梁小龙等精彩亮相。在现场，导演郑云表示，为了拍这部电影，我们已经筹备了很长时间，写了七年剧本，不断地调整和完善，反复推敲台词，力求做到最好。

　　在现场，主演尤勇表示，喜剧片一直以来是大众特别喜爱的电影类型，但也是最难创作的，要有好故事，更要有大量的笑点，我看完剧本，觉得郑云做到了。主演梁小龙也透露,看《站住！小偷》剧本时就笑个不停，相信通过导演和我们的诠释，会给大家带来更多的惊喜，一定不会辜负大家的期待。

　　曾经在《功夫》中有过惊艳亮相的梁小龙，也在现场表演了一段精彩的真功夫，令人大饱眼福。对此，导演郑云也表示，感谢尤勇梁小龙两位老师的倾情加盟，我从进入电影行业就喜欢两位老师的表演，这是我第一次拍大银幕作品，能请到两位前辈感到非常开心，电影每个情节、每个笑点、各个细节我们都反复推敲，就是希望观众看得舒服，笑得开心，欢笑之后还能留下一些有价值有意义的收获。

　　《站住！小偷》讲述了四个笨贼为获得丰厚的悬赏金，在寻找富豪申凌下落的途中，遭遇打劫与欺骗，在这一过程中，每个人都受到了灵魂的洗礼，并开启了日后人生自我救赎的历程，从而引发了一系列啼笑皆非又的故事。

   编辑：汀

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 站住小偷 开机
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