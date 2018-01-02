在开机现场，主演尤勇表示，喜剧片一直以来是大众特别喜爱的电影类型，但也是最难创作的，要有好故事，更要有大量的笑点





在现场，主演尤勇表示，喜剧片一直以来是大众特别喜爱的电影类型，但也是最难创作的，要有好故事，更要有大量的笑点，我看完剧本，觉得郑云做到了。主演梁小龙也透露,看《站住！小偷》剧本时就笑个不停，相信通过导演和我们的诠释，会给大家带来更多的惊喜，一定不会辜负大家的期待。





曾经在《功夫》中有过惊艳亮相的梁小龙，也在现场表演了一段精彩的真功夫，令人大饱眼福。对此，导演郑云也表示，感谢尤勇梁小龙两位老师的倾情加盟，我从进入电影行业就喜欢两位老师的表演，这是我第一次拍大银幕作品，能请到两位前辈感到非常开心，电影每个情节、每个笑点、各个细节我们都反复推敲，就是希望观众看得舒服，笑得开心，欢笑之后还能留下一些有价值有意义的收获。





《站住！小偷》讲述了四个笨贼为获得丰厚的悬赏金，在寻找富豪申凌下落的途中，遭遇打劫与欺骗，在这一过程中，每个人都受到了灵魂的洗礼，并开启了日后人生自我救赎的历程，从而引发了一系列啼笑皆非又的故事。

编辑：汀