科恩兄弟编剧、乔治克鲁尼导演、马特达蒙主演犯罪喜剧《迷镇凶案》曝光中文正式预告。

















故事不仅着眼于人物的内心剧烈变化，也和周遭环境的瞬间突变相互影响，黑色幽默的风格十分凸显，这要归功于科恩兄弟的剧本，谈到科恩兄弟，克鲁尼也表示：“关于科恩兄弟当导演，最棒的是我作为演员和他们合作了四部影片，他们擅长各种类型，无所不能，他们在各个领域都发挥得很出色，他们没拍过烂片，不只擅长黑色电影或某个类型，他们是真的擅长拍电影。”





台前幕后阵容强大共拿过16个奥斯卡奖



















