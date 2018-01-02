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《迷镇凶案》中文预告充满黑色幽默

克鲁尼携手科恩兄弟 16座奥斯卡豪华阵容

2018-01-02 12:19:28 来源：Mtime时光网

科恩兄弟编剧、乔治克鲁尼导演、马特达蒙主演犯罪喜剧《迷镇凶案》曝光中文正式预告。
　　时光网讯 由科恩兄弟编剧，乔治·克鲁尼导演，马特·达蒙、朱丽安·摩尔、奥斯卡·伊萨克等主演的犯罪喜剧《迷镇凶案》曝光正式预告。《迷镇凶案》讲述了上世纪50年代美国平静小镇上发生的一起凶杀案，由此引发了一系列事件。

马特·达蒙角色前后转变大 克鲁尼表示这是“中产阶级经历的一切”

　　最新发布的这版正式预告中，马特·达蒙朱丽安·摩尔奥斯卡·伊萨克三个较为主要的角色的线索仍比较多，尤其是马特·达蒙扮演的“中年油腻肥胖男子”，可以看到他不断遭到打击，不断压制内心情绪，最后走向失控，和苏比空小镇从平静美好的假象到崩溃如出一辙。

　　故事线索中可以看到导演的讽刺意味浓烈，对于整个故事的设定，乔治·克鲁尼表示：“加德纳有份体面的工作，有妻子有儿子，几乎是美国普通家庭的缩影，朱丽安·摩尔同时饰演妻子的妹妹，也是家庭成员之一，这就是故事的设定，完美家庭、完美生活，中产阶级经历的一切，努力赚钱。有趣的是在这层完美外衣之下发现事情肯定不会一直这么完美，影片里这场冒险历程就是一层层揭露，并发现他们的生活故事还能变得多糟糕。”

　　故事不仅着眼于人物的内心剧烈变化，也和周遭环境的瞬间突变相互影响，黑色幽默的风格十分凸显，这要归功于科恩兄弟的剧本，谈到科恩兄弟，克鲁尼也表示：“关于科恩兄弟当导演，最棒的是我作为演员和他们合作了四部影片，他们擅长各种类型，无所不能，他们在各个领域都发挥得很出色，他们没拍过烂片，不只擅长黑色电影或某个类型，他们是真的擅长拍电影。”

台前幕后阵容强大共拿过16个奥斯卡奖

片场照

　　《迷镇凶案》台前幕后的阵容可谓近年少有，导演乔治·克鲁尼拿过两次奥斯卡金像奖，一次演员一次制作人；科恩兄弟拿过四个奥斯卡奖，从最佳编剧到导演到最佳影片均有所斩获；朱丽安·摩尔拿过奥斯卡影后，更是戛纳、柏林三大影后大满贯；马特·达蒙也拿过一次奥斯卡奖，还是最佳编剧奖。这样的台前阵容可谓熠熠生辉，不可复制。

　　幕后团队则更加让人不容小觑，摄影指导罗伯特·艾斯威特也是奥斯卡金像奖获得者，也曾经担任过《碟中谍5》《谍影重重4》的摄影，剪辑师史蒂芬·梅洛尼曾参与过《荒野猎人》等经典影片的剪辑，配乐迪普拉也拿过不止一次奥斯卡奖。台前幕后主创主演星味浓厚，奥斯卡小金人共计拿了16个。不仅如此，《迷镇凶案》团队还获得过13次金球奖，威尼斯电影节奖项9次，戛纳国际电影节奖项8次，实在是一个拿奖拿到手软的组合。

　　难怪朱丽安·摩尔评价导演乔治·克鲁尼的组盘能力时这样说：“当你看到和他合作的演员有马特·达蒙，当你看到每天和你在片场的人，你的摄影导演、灯光助理、美术指导、编剧等等，你就会认识到乔治这个团队的质量，非常非常了不起，这不是能经常看到的阵容。”

　　《迷镇凶案》将于2018年1月12日国内上映；影片之前曾入围第74届威尼斯电影节主竞赛单元和第42届多伦多电影节特别展映单元。

   编辑：Sa

关键词： 迷镇凶案 马特达蒙 乔治克鲁尼 中文预告
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