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乐高版《无问西东》"大电影"出炉

章子怡张震黄晓明变乐高人仔逗趣可爱

2018-01-02 14:06:31 来源：Mtime时光网

这组以《无问西东》角色形象设计的纪念版乐高小人仔，是由片方邀请乐高专业认证的拼砌大师拼搭的MOC作品。电影《无问西东》将于1月12日开年上映。

　　时光网讯  由章子怡黄晓明王力宏张震陈楚生主演，李芳芳编剧、导演的电影《无问西东》日前曝光一组创意海报。影片中王敏佳、陈鹏、沈光耀、张果果、吴岭澜五大角色分别幻化成“乐高小人仔”的卡通形象。据悉，这组以《无问西东》角色形象设计的纪念版乐高小人仔，是由片方邀请乐高专业认证的拼砌大师拼搭的MOC作品。电影《无问西东》将于1月12日开年上映。

　　海报中，身穿护士服白大褂的王敏佳在药房抓药，穿着学生装的陈鹏斜跨背包，两人更牵手在铺满银杏落叶的路上尽情奔跑；身穿飞行服的沈光耀行走在机场停机坪，一身西装革履的张果果则出现在办公室，自信满满；身着学士袍、戴着眼镜的吴岭澜在讲台前授课，台下还坐着专心致志听讲的学生沈光耀。

　　还有一张集王敏佳、陈鹏、沈光耀、张果果、吴岭澜五位角色会聚在一起，共同屹立在美丽雪景中的“全家福”海报，宛如一部“乐高版《无问西东》大电影”。

　　据悉，电影《无问西东》发布的这组创意海报中的“乐高小人仔”，是由片方邀请乐高专业认证的拼砌大师，以影片中人物角色的形象拼搭的MOC作品。乐高作为已有85年发展历史的世界知名玩具品牌，深受全球玩家和影迷们的喜爱，且具有收藏价值和意义。这组以《无问西东》角色形象设计的乐高小人仔，其纪念意义可见一斑。

   编辑：hello王小羊

关键词： 无问西东 章子怡 张震 乐高 海报
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