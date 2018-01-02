《送我上青云》杀青并首次发布剧照，姚晨饰演的盛男身着皮衣手拿相机，干练造型中透露着憔悴，但不乏柔美时刻。

时光网讯 历时1个月拍摄，电影《送我上青云》于1月1日在贵阳杀青，在陆续送别特别出演袁弘、主演梁冠华以及杨新鸣三位演员后，导演滕丛丛、领衔主演姚晨以及主演李九霄、吴玉芳也完成了自己的戏份，在2018年的第一天庆祝影片在贵阳的工作圆满结束。

同时，影片首次发布剧照，姚晨饰演的盛男身着皮衣手拿相机，干练造型中透露着憔悴，但不乏柔美时刻。袁弘、李九霄、吴玉芳等演员的剧照也一同曝光，姚晨饰演的盛男与袁弘饰演的刘光明以及李九霄饰演的毛毳都有着瓜葛，令人猜测他们在影片中的关系。



杀青当天，导演滕丛丛、摄影指导林良忠、领衔主演姚晨以及主演李九霄在杀青宴上获得剧组为演员订制的小锦旗，引人好奇的是，锦旗上绣着属于每个人的影片金句：导演滕丛丛的“非常好，再来一次”体现了她作为导演对影片质量的把控；摄影指导林良忠的“光孔多少、再开半档、再开半档”则显示了他对画面的高要求，林良忠老师称赞导演滕丛丛的剧本非常好，姚晨也非常敬业，自己也被导演的高要求所折服，并直言“相信这部电影会把我们推上新的高度”。



饰演女主角盛男的姚晨，被给予“去他的对勾”，让人物性格隐约显现。姚晨也在现场感谢所有参与电影拍摄的人，她坦言“人生短短几十年，大家聚在一起，在1个多月的时间创作一部作品，就是缘分”。饰演毛毳的李九霄获赠“你没试过像我这么好的”则透露迷之自信，他自己则调侃“应该换个顺序，改为‘像我这么好的，你没试过’”。此前，袁弘饰演的刘光明的“我只拍云”，以及梁冠华饰演的李平的“多少钱能让你服我”，为角色平添几分神秘感。

据悉，电影《送我上青云》由青年女导演滕丛丛自编自导完成，首次执导电影长片便获得姚晨、袁弘等知名演员助阵。曾担任李安《推手》、《喜宴》、《饮食男女》以及2016年开心麻花影片《驴得水》的摄影指导林良忠，曾参与过《让子弹飞》、《芳华》的资深录音师温波，都加盟影片。影片由女性视角入手，以诙谐的方式，刻画女性在社会中的状态及境遇，在幽默中令人感悟。



编辑：hello王小羊