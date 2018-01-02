网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《第一夫人》曝“出访版”人物海报

娜塔莉波特曼主演 困境中仍优雅坚强

2018-01-02 15:25:34 来源：Mtime时光网

《第一夫人》曝光“出访版”和“舞会版”人物海报，向广大影迷展示了遇刺事件发生后，作为“第一夫人”的杰奎琳的复杂形象和状态。

　　时光网讯  即将于1月19日上映的历史悬疑题材影片《第一夫人》今日曝光“出访版”和“舞会版”人物海报。该片根据“肯尼迪遇刺”事件改编，由智利国宝级导演帕布罗·拉雷恩执导、奥斯卡影后娜塔莉·波特曼主演。此次曝光的海报向广大影迷展示了遇刺事件发生后，作为“第一夫人”的杰奎琳的复杂形象和状态。

　　此次曝光的双海报中，一张展现了由娜塔莉·波特曼饰演的“第一夫人”出驶国外访问的形象，另一张则展现了杰奎琳参加白宫舞会的仪态。

　　“出访版”海报中，杰奎琳身穿一身粉色套装，手扶飞机悬梯，身姿轻妙地走出舱外。她目视前方，仿佛对这荣耀与尊贵的时刻早已期待良久。“舞会版”海报中，杰奎琳气质优雅地坐在众人中间，一席绿色连衣礼服显得格外亮眼，尽显高贵气质。

　　透过这两张海报，观众可以窥见“肯尼迪遇刺”事件发生之前，杰奎琳真实的生活状态。同时我们也可以看到这位“最美第一夫人”的高贵气质与不凡追求。

　　据了解，杰奎琳被誉为美国历史上 “最美第一夫人”。她从小就在贵族学校接受教育，接受过全方位的礼仪训练，习练芭蕾舞和交际舞，擅长写诗、画画，并沉醉于古典浪漫文学。她精通英语、法语、西班牙语、意大利语四国语言。生活中的她喜欢简洁的礼服，同时又注重细节的搭配，简约中透着精致。内在的修养加之魅力十足的个人着装风格，让她成为美国人心中最美的“第一夫人”。

　　实际上，由娜塔莉·波特曼主演的《第一夫人》不止于对杰奎琳荣耀光环的呈现，而更注重于人物内心的描摹。遇刺事件发生时，“第一夫人”杰奎琳就在现场，身心都遭受了强烈的创伤。但即便如此，她仍要振作起来去面对现实，以“第一夫人”、“妻子”、“母亲”的身份去面对这个国家人民、死去的丈夫、她的两个孩子。在她的身上，附着了多种标签，优雅、感伤、脆弱、坚强......看似矛盾，却是内心的真实呈现。

   编辑：hello王小羊

关键词： 第一夫人 海报
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

第一夫人

第一夫人 (2016)

0.0

导演：帕布罗·拉雷恩

主演：娜塔莉·波特曼

娜塔莉·波特曼

娜塔莉·波特曼

Natalie Portman

职业：演员 | 制作人

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

2018年国产片我们看什么？

20部重点华语电影精选前瞻

2018年近了，一大波华语新片正在向你招手。片单很长，一..
2

时光网海外记者2017年Top 20美国电影

榜单第一名可能会让你有点小惊讶

时光网跑得快的西方记者，献上他们评选出的“2017年度北..
3

《复仇者联盟3》新剧照锤哥倒在手术台

"海王""新变种人"等发新剧照 2018佳片不断

22
漫威宇宙卡司明年新片多！
4

IMDb公布2017年影视好评榜单TOP10

商业电影最受观众青睐 电视剧集风格多样

20
单纯以评分来排名，果然还是普通观众以人数占了上风。
5

2017年全球票房最高演员排行榜公布

吴京好哥们登顶 神奇女侠力压星战漫威卡司

10
虽远必诛没有上榜...

查看更多