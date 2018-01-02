《第一夫人》曝光“出访版”和“舞会版”人物海报，向广大影迷展示了遇刺事件发生后，作为“第一夫人”的杰奎琳的复杂形象和状态。

时光网讯 即将于1月19日上映的历史悬疑题材影片《第一夫人》今日曝光“出访版”和“舞会版”人物海报。该片根据“肯尼迪遇刺”事件改编，由智利国宝级导演帕布罗·拉雷恩执导、奥斯卡影后娜塔莉·波特曼主演。此次曝光的海报向广大影迷展示了遇刺事件发生后，作为“第一夫人”的杰奎琳的复杂形象和状态。

此次曝光的双海报中，一张展现了由娜塔莉·波特曼饰演的“第一夫人”出驶国外访问的形象，另一张则展现了杰奎琳参加白宫舞会的仪态。

“出访版”海报中，杰奎琳身穿一身粉色套装，手扶飞机悬梯，身姿轻妙地走出舱外。她目视前方，仿佛对这荣耀与尊贵的时刻早已期待良久。“舞会版”海报中，杰奎琳气质优雅地坐在众人中间，一席绿色连衣礼服显得格外亮眼，尽显高贵气质。

透过这两张海报，观众可以窥见“肯尼迪遇刺”事件发生之前，杰奎琳真实的生活状态。同时我们也可以看到这位“最美第一夫人”的高贵气质与不凡追求。

据了解，杰奎琳被誉为美国历史上 “最美第一夫人”。她从小就在贵族学校接受教育，接受过全方位的礼仪训练，习练芭蕾舞和交际舞，擅长写诗、画画，并沉醉于古典浪漫文学。她精通英语、法语、西班牙语、意大利语四国语言。生活中的她喜欢简洁的礼服，同时又注重细节的搭配，简约中透着精致。内在的修养加之魅力十足的个人着装风格，让她成为美国人心中最美的“第一夫人”。

实际上，由娜塔莉·波特曼主演的《第一夫人》不止于对杰奎琳荣耀光环的呈现，而更注重于人物内心的描摹。遇刺事件发生时，“第一夫人”杰奎琳就在现场，身心都遭受了强烈的创伤。但即便如此，她仍要振作起来去面对现实，以“第一夫人”、“妻子”、“母亲”的身份去面对这个国家人民、死去的丈夫、她的两个孩子。在她的身上，附着了多种标签，优雅、感伤、脆弱、坚强......看似矛盾，却是内心的真实呈现。



编辑：hello王小羊