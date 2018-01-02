郭德纲首度回应《祖宗十九代》“烂片“标签，称过往所谓“郭德纲作品”实际都是友情客串帮忙，而只有《祖宗十九代》才是自己真正意义上的导演处女作，并称了解自己的不足也愿意接受大家检验。

时光网讯 由郭德纲执导的奇幻喜剧《祖宗十九代》今天曝光了郭德纲于谦联手表演的同名相声，作为郭德纲导演处女作，电影开拍以来一直备受关注。元旦当天，郭德纲自撰长文剖白导演心路历程，正面回应烂片质疑。而同名相声中，同样称不与别人比较只求大家开心。





面对外界种种质疑，郭德纲在长文和同名相声中，首度正面回应“烂片“标签，称过往所谓“郭德纲作品”实际都是友情客串帮忙，而只有《祖宗十九代》才是自己真正意义上的导演处女作，并称了解自己的不足也愿意接受大家检验。

他还说，“郭德纲一定要注意，我不怕我无知，我怕我以为我有知”、“推掉商演，推掉节目，认真的做一件事，这个感觉真好”。

















据悉，《祖宗十九代》围绕美丑话题，讲述了立志成为作家的土肥圆贝小贝（岳云鹏饰），因外貌原因在现实屡屡碰壁，后在不经意间找到尘封已久的家谱，意外穿越至各个年代，与祖先爆笑相遇，亲自调配自己基因的故事。

在同名相声中，郭德纲借由于谦与“胖黑蠢”车模彪子联合拍戏的段子，与电影主题做了有力呼应，并将铜铁锤电影角色及“假如我是个又黑又胖又傻又丑的人，你还爱我吗”的电影特色台词巧妙嫁接。面对相声演员跨界拍戏的质疑，他更以搭档于谦《战狼2》50多亿票房的成绩回应，称相比于老师自己“接触的晚”是新手上路。

据了解，在电影《祖宗十九代》中，于谦饰演的黑帮大佬九爷不仅与马苏饰演的皇后歌厅头牌丽丽有感情对手戏，更与王宝强、大鹏饰演的左膀右臂两位手下组成民国三人组，合力搞笑。据于谦透露，在电影中自己的对手演员全程都是跪着跟自己飙戏，一展喜剧本色。

