在这支“战火连天”特辑中，专业枪械师和职业军事动作指导交替登场，伴着震撼战斗场面的解说让观众仿佛置身拍摄现场。





在影片中，演员蒋璐霞饰演机枪手佟莉所持的班用机枪，达到了四个婴儿的重量，倔强的她抱起武器，即便手上起茧受伤也不放弃，为达到导演要求一次又一次的顶住巨大压力；而在片中饰演通讯兵庄羽的演员麦亨利，则为了精确刻画战场通讯兵的形象，前挂后背满载装备，无视沙漠的高温与巷战中的激烈磕碰，可谓扛起了片中蛟龙小队的最重单兵负载。

在这支“战火连天”特辑中，专业枪械师和职业军事动作指导交替登场，伴着震撼战斗场面的解说让观众仿佛置身拍摄现场。《红海行动》拍摄时共动用了四、五十款精心挑选过的枪械，整部影片共消耗了三万余发子弹；在沙漠追逐戏中，十几辆悍马越野车和多辆坦克的加盟实拍，使得这场惊心动魄、扣人心弦的戏份完美呈现。在影片中饰演蛟龙小队队长杨锐的演员张译坦言，影片中的场面极为真实、有力，“没有人比导演更擅长将场面拍摄的如此激动人心、如此精彩好看。”外籍专业战术动作指导更是对林超贤导演的努力与执着表示钦佩，“《红海行动》能够满足观众们对动作片中直升机和坦克对决场面的所有想象。”