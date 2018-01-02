网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《红海行动》发布战火连天片场特辑

激烈战场传神再现 诠释军中硬汉之威

2018-01-02 16:06:21 Mtime时光网

在这支“战火连天”特辑中，专业枪械师和职业军事动作指导交替登场，伴着震撼战斗场面的解说让观众仿佛置身拍摄现场。
　　今日，电影《红海行动》片方发布了“战火连天”版片场纪录特辑，导演携一众主创于片中齐齐现身发声，讲述影片热血大场面背后所经历的种种艰辛与不易。蛟龙小队成员更逐一介绍影片在摩洛哥各种地形情况下取景的艰难经历及拍摄背后的隐秘轶事；众多国之利器也首次与观众见面，让人过足眼瘾！影片《红海行动》由林超贤执导，梁凤英监制，张译黄景瑜海清杜江蒋璐霞尹昉等主演，张涵予特别出演，将于2018年2月16日正式上映，大年初一，轰烈贺岁。

　　在影片中，演员蒋璐霞饰演机枪手佟莉所持的班用机枪，达到了四个婴儿的重量，倔强的她抱起武器，即便手上起茧受伤也不放弃，为达到导演要求一次又一次的顶住巨大压力；而在片中饰演通讯兵庄羽的演员麦亨利，则为了精确刻画战场通讯兵的形象，前挂后背满载装备，无视沙漠的高温与巷战中的激烈磕碰，可谓扛起了片中蛟龙小队的最重单兵负载。
  
　　在这支“战火连天”特辑中，专业枪械师和职业军事动作指导交替登场，伴着震撼战斗场面的解说让观众仿佛置身拍摄现场。《红海行动》拍摄时共动用了四、五十款精心挑选过的枪械，整部影片共消耗了三万余发子弹；在沙漠追逐戏中，十几辆悍马越野车和多辆坦克的加盟实拍，使得这场惊心动魄、扣人心弦的戏份完美呈现。在影片中饰演蛟龙小队队长杨锐的演员张译坦言，影片中的场面极为真实、有力，“没有人比导演更擅长将场面拍摄的如此激动人心、如此精彩好看。”外籍专业战术动作指导更是对林超贤导演的努力与执着表示钦佩，“《红海行动》能够满足观众们对动作片中直升机和坦克对决场面的所有想象。”

   编辑：汀

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 红海行动 视频 特辑
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

红海行动

红海行动 (2018)

0.0

导演：林超贤

主演：张译 杜江

林超贤

林超贤

Dante Lam

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 副导演/助理导演 | 动作指导
梁凤英

梁凤英

Candy Leung

职业：制作人 | 编剧
张译

张译

Yi Zhang

职业：演员
黄景瑜

黄景瑜

Johnny Huang

职业：演员
海清

海清

Christina Hai

职业：演员
杜江

杜江

Jiang Du

职业：演员
蒋璐霞

蒋璐霞

Luxia Jiang

职业：演员
尹昉

尹昉

Fang Yin

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

2018年国产片我们看什么？

20部重点华语电影精选前瞻

2018年近了，一大波华语新片正在向你招手。片单很长，一..
2

时光网海外记者2017年Top 20美国电影

榜单第一名可能会让你有点小惊讶

时光网跑得快的西方记者，献上他们评选出的“2017年度北..
3

《复仇者联盟3》新剧照锤哥倒在手术台

"海王""新变种人"等发新剧照 2018佳片不断

22
漫威宇宙卡司明年新片多！
4

IMDb公布2017年影视好评榜单TOP10

商业电影最受观众青睐 电视剧集风格多样

20
单纯以评分来排名，果然还是普通观众以人数占了上风。
5

2017年全球票房最高演员排行榜公布

吴京好哥们登顶 神奇女侠力压星战漫威卡司

10
虽远必诛没有上榜...

查看更多