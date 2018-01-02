今日，电影《红海行动》
片方发布了“战火连天”版片场纪录特辑，导演携一众主创于片中齐齐现身发声，讲述影片热血大场面背后所经历的种种艰辛与不易。蛟龙小队成员更逐一介绍影片在摩洛哥各种地形情况下取景的艰难经历及拍摄背后的隐秘轶事；众多国之利器也首次与观众见面，让人过足眼瘾！影片《红海行动》由林超贤
执导，梁凤英
监制，张译
、黄景瑜
、海清
、杜江
、蒋璐霞
、尹昉
等主演，张涵予特别出演，将于2018年2月16日正式上映，大年初一，轰烈贺岁。
在影片中，演员蒋璐霞饰演机枪手佟莉所持的班用机枪，达到了四个婴儿的重量，倔强的她抱起武器，即便手上起茧受伤也不放弃，为达到导演要求一次又一次的顶住巨大压力；而在片中饰演通讯兵庄羽的演员麦亨利，则为了精确刻画战场通讯兵的形象，前挂后背满载装备，无视沙漠的高温与巷战中的激烈磕碰，可谓扛起了片中蛟龙小队的最重单兵负载。
在这支“战火连天”特辑中，专业枪械师和职业军事动作指导交替登场，伴着震撼战斗场面的解说让观众仿佛置身拍摄现场。《红海行动》拍摄时共动用了四、五十款精心挑选过的枪械，整部影片共消耗了三万余发子弹；在沙漠追逐戏中，十几辆悍马越野车和多辆坦克的加盟实拍，使得这场惊心动魄、扣人心弦的戏份完美呈现。在影片中饰演蛟龙小队队长杨锐的演员张译坦言，影片中的场面极为真实、有力，“没有人比导演更擅长将场面拍摄的如此激动人心、如此精彩好看。”外籍专业战术动作指导更是对林超贤导演的努力与执着表示钦佩，“《红海行动》能够满足观众们对动作片中直升机和坦克对决场面的所有想象。”