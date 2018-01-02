《二代妖精之今生有幸》发布“当唐僧爱上狐狸精”脑洞特辑视频，从平行世界解读了袁帅与狐妖白纤楚的跨界恋情，这对人妖CP的“前世孽缘”竟与《西游记》中唐僧的情路高度相似。

时光网讯 由陈国富监制，肖洋执导，冯绍峰、刘亦菲、李光洁、郭京飞领衔主演，焦俊艳、熊乃瑾友情出演的《二代妖精之今生有幸》正在全国热映。今日，片方发布了一支“当唐僧爱上狐狸精”脑洞特辑视频，从平行世界解读了袁帅（冯绍峰饰）与狐妖白纤楚（刘亦菲饰）的跨界恋情，这对人妖CP的“前世孽缘”竟与《西游记》中唐僧的情路高度相似。













电影《二代妖精之今生有幸》讲述了狐妖白纤楚爱上人类，为爱冲破妖规与妖管局抗争的故事。在今天曝光的“当唐僧爱上狐狸精”特辑视频中，脑洞大开地将影片中袁帅的际遇与唐僧的感情劫数在平行时空里关联了起来，现代版“西游记”毫无违和感。

特辑视频一本正经地胡说八道，设定唐僧在现代大都会转世成人类铲屎官袁帅，约见各路线人继续摸索如何才能取到爱情真经，万万没想到却约到现代的狐狸精白纤楚，但是这只狐狸却对长生不老唐僧肉不感兴趣，她从小就幻想嫁给唐僧一样的佛系男友，倒追路上表白袁帅“我要跟你结婚、生孩子、过一辈子”，袁帅面对妖精的倒追攻势受宠若惊，只能百般拒绝。





而且，在妖管局两位高层猫妖洪思聪和秃鹫精云中鹤的阻挠下，这对人妖CP并不被看好。但，狐妖白纤楚却在倒追路上越挫越勇，为了袁帅打破妖规不惜与妖管局对抗，两人能否牵手成功？狐妖追爱路上还会闹出哪些趣事？还需去影院一探究竟。