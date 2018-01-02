14岁少女泽伊拉·沃西姆试镜《摔跤吧！爸爸》，却意外得到出演两部优秀作品的宝贵机会！













参加一部电影的试镜，却意外得到出演两部优秀作品的宝贵机会，塞伊拉•沃西坦言自己很幸运。从在泥地里摸爬滚打的摔跤手到聚光灯下的优雅歌手，谈到两个角色的差异时，她说：“前者在动作上的要求很有挑战性，而后者在思想和感情的表达方面要求更多。”





让电影回归人性 阿米尔•汗助力梦想加速









编辑：黑仔