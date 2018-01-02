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为“摔爸”试镜,却成“神秘巨星”!

阿米尔汗新片曝女主特辑 14岁少女直言幸运

2018-01-02 21:17:26 来源：Mtime时光网

14岁少女泽伊拉·沃西姆试镜《摔跤吧！爸爸》，却意外得到出演两部优秀作品的宝贵机会！
　　时光网讯 由阿米尔·汗泽伊拉·沃西姆、梅·维贾、拉吉·阿尔俊等主演的电影《神秘巨星》曝光了一支女主角尹希娅的人物特辑及“梦想版”海报， 14岁的印度少女坚持不懈，渴望在璀璨的舞台上实现自己的人生梦想。特辑中，众主创分享了影片从选角到拍摄的幕后精彩故事，竭力传达的对于梦想的信仰与热爱十分激励人心。

特辑揭选角内幕：女主试镜《摔跤吧！爸爸》意外被看中

《神秘巨星》女主角特辑

　　本次曝光的特辑揭秘了拍摄的幕后故事，讲述了14岁少女泽伊拉·沃西姆与这部电影的缘分。导演阿德瓦•香登透露，“阿米尔先生打电话跟我说有个女孩来试镜，很适合演《摔跤吧！爸爸》里的小吉塔，但是见到她以后我觉得她就是我们要的‘神秘巨星’，没有人比她更合适了。虽然我迫不及待想让她加入，但她得先去拍另一个。”

　　参加一部电影的试镜，却意外得到出演两部优秀作品的宝贵机会，塞伊拉•沃西坦言自己很幸运。从在泥地里摸爬滚打的摔跤手到聚光灯下的优雅歌手，谈到两个角色的差异时，她说：“前者在动作上的要求很有挑战性，而后者在思想和感情的表达方面要求更多。”
　　
　　在拍摄完《摔跤吧！爸爸》后，为了更快地进入到歌手状态，塞伊拉•沃西潜心钻研。在长达几个月的弹吉他训练之后，她的指头上都是磨破皮的茧，但是技术上取得了很大进步，已经可以完成影片中的所有独奏。除此之外，她还同步学习了唱歌技巧，“每次我都会和梅克纳一起训练，不仅要关注她的呼吸节奏，还要看她唱歌时的眼神和手势。”

让电影回归人性 阿米尔•汗助力梦想加速

　　作为一部具有强烈现实关怀的影片，《神秘巨星》不仅仅将印度存在的男尊女卑等社会问题真实呈现在观众面前，更重要的是着力描绘了梦想的力量。在今日曝光的“梦想版”海报上，遇到歧视与阻挠的尹希娅脸上没有忧虑和无望，目光中带着对梦想的憧憬，坚定的望向远方，阿米尔•汗饰演的音乐人夏克提•库马尔则是满脸笑容。

　　此前塞伊拉•沃西凭借《摔跤吧！爸爸》中小吉塔一角被观众熟知，这次是她与阿米尔•汗的第二次合作，“他真的给了我很大帮助，他的指导总是很明晰，让我知道怎样做是对的。”担任本片制片人的阿米尔•汗对于塞伊拉的表现也称赞有加，“这个角色需要一名十四五岁的女孩，在影视圈里这种小天才可不多见，她很完美。”
 
　　此次，《摔跤吧！爸爸》父女携手演绎励志故事，他们如何勇敢坚持自我、突破层层阻碍完成逆袭引人关注。电影《神秘巨星》将于2018年1月19日登陆全国内地院线。 

   编辑：黑仔

关键词： 神秘巨星 阿米尔汗 特辑
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