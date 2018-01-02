电影《捉妖记2》曝光一支李宇春特辑，大秀“四川话八级”。此次扮演极具反差萌的钱庄老板，明明造型华贵却贡献诸多表情包。





李宇春“四川话八级” 导演喊话“再贱一点”





最新曝光的特辑中，李宇春一改往日的帅气高冷，颠覆性出演一个“四川话八级”的软萌土豪朱金真，乖巧可爱承包片场笑点。受伤之后一秒变“委屈”，长街独自感慨“腻们卜咚乃”（你们不懂爱），四川话“爬开”笑翻众人，还变身“行走的表情包”，傲娇挑眉、娇羞低头、甜美一笑，这样萌贱可爱的李宇春让人耳目一新。导演在片场对她的要求也十分特殊：“再贱一点”、“再色一点”、“再得瑟一点”，李宇春也发挥了自己的“隐藏技能”，出色的喜剧演出征服现场所有人。





据片方透露，朱真金最初的角色设定并不是四川话，导演希望李宇春很自然很放松的去演绎这个角色，李宇春就想到自己说四川话可能会比较放松，现场与导演、梁朝伟用四川话沟通发现毫无障碍，打消了导演担心观众可能听不懂四川话的顾虑，梁朝伟也表示：“春春说四川话很特别。”





李宇春片场反复排练 许诚毅、梁朝伟赞其表演用心









在《捉妖记2》全新的故事中，天荫带着小岚踏上寻父之路，而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀。与此同时，江湖盛传胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，一场腥风血雨即将来临……2018年大年初一，《捉妖记2》“妖”你同行。