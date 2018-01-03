虽然HBO今年改变策略，给"囧雪"和"龙妈"都按金球奖最佳男女主角报的名，而不是往年的配角，但这两位依然没有获得表演类提名，不过二人会在本周日举办的典礼上担任颁奖嘉宾。

作者：甄甏甏 编辑：甄甏甏

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