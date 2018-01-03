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时光网讯 《权力的游戏》
虽然在颁奖季的表现总体来说还不错，但在金球奖上，从来没有拿到过“最佳剧集”的奖杯。唯一真正获过奖的是“小恶魔”的演员彼特·丁拉基
，他曾为第一季中作为提里昂·兰尼斯特的表现，获得过“最佳男配”。自那之后，《权力的游戏》
只获得过提名，而且还不是年年都有。
今年，HBO改变了策略，把“囧雪”基特·哈灵顿
与“龙妈”艾米莉亚·克拉克
这一对儿剧中刚好上的恋人，作为最佳男女主角报了上去，不再报配角，也没给其他人报名。《权力的游戏》
作为拥有众多卡司的剧集，HBO一般会给好几个人报名，不过既然往年这一招都不是很成功，他们今年改变了策略，省得报名人数太多票被分流掉了。
不过这一招依然没有管用
，没有剧中演员获得提名，该剧还是只获得了个“最佳剧集”的提名，而且没人觉得会获奖。不过可能是作为安慰吧，金球奖官宣基特与艾米莉亚将成为今年颁奖仪式上的两位颁奖嘉宾。
第75届金球奖将于美国时间本周日晚上（北京时间下周一早上）在NBC上播出，“赛金花”塞斯·梅耶斯
即将主持典礼，时光网届时也会带来更多独家采访与红毯热料。
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