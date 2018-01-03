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"权力的游戏"龙妈&过儿金球奖当嘉宾

依然未获表演类提名 "最佳剧集"不期待得奖

2018-01-03 08:05:52 来源：Mtime时光网

虽然HBO今年改变策略，给"囧雪"和"龙妈"都按金球奖最佳男女主角报的名，而不是往年的配角，但这两位依然没有获得表演类提名，不过二人会在本周日举办的典礼上担任颁奖嘉宾。
（本文来自影视生活第一站 时光网）



　　时光网讯　《权力的游戏》虽然在颁奖季的表现总体来说还不错，但在金球奖上，从来没有拿到过“最佳剧集”的奖杯。唯一真正获过奖的是“小恶魔”的演员彼特·丁拉基，他曾为第一季中作为提里昂·兰尼斯特的表现，获得过“最佳男配”。自那之后，《权力的游戏》只获得过提名，而且还不是年年都有。

　　今年，HBO改变了策略，把“囧雪”基特·哈灵顿与“龙妈”艾米莉亚·克拉克这一对儿剧中刚好上的恋人，作为最佳男女主角报了上去，不再报配角，也没给其他人报名。《权力的游戏》作为拥有众多卡司的剧集，HBO一般会给好几个人报名，不过既然往年这一招都不是很成功，他们今年改变了策略，省得报名人数太多票被分流掉了。

金球奖的推特官宣

　　不过这一招依然没有管用，没有剧中演员获得提名，该剧还是只获得了个“最佳剧集”的提名，而且没人觉得会获奖。不过可能是作为安慰吧，金球奖官宣基特与艾米莉亚将成为今年颁奖仪式上的两位颁奖嘉宾。

　　第75届金球奖将于美国时间本周日晚上（北京时间下周一早上）在NBC上播出，“赛金花”塞斯·梅耶斯即将主持典礼，时光网届时也会带来更多独家采访与红毯热料。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 权力的游戏 龙妈 囧雪 基特·哈灵顿 艾米莉亚·克拉克
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权力的游戏

权力的游戏 (2011)

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导演：艾伦·泰勒

主演：基特·哈灵顿

艾米莉亚·克拉克

艾米莉亚·克拉克

Emilia Clarke

职业：演员
基特·哈灵顿

基特·哈灵顿

Kit Harington

职业：演员 | 制作人
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