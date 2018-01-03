网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

贝尔：我没看过大本演的蝙蝠侠电影

正联&复联都没看过 未来想出演星战系列

2018-01-03 08:59:57 来源：Mtime时光网

在最新访谈中贝尔爆料，自己没看过大本所饰演的蝙蝠侠，也不是超级英雄电影的粉丝，《正义联盟》和《复仇者联盟》都没看过。不过自己和女儿都是“星战”的狂热粉丝，以后也许会有机会出演。
（本文来自影视生活第一站 时光网）


贝尔与大本所饰的两版蝙蝠侠

　　时光网讯　在新片《次要位置》的片场让自己胖成球，化身为美国前总统迪克·切尼的漫长一天结束后，很难想象出演过诺兰“蝙蝠侠”三部曲的克里斯蒂安·贝尔还能有时间和精力，冲进电影院去看《正义联盟》，比一比他的版本和大本的版本各自如何。在最新访谈中，贝尔坦言，他从未看过大本所饰版本的蝙蝠侠，无论是在“蝙超大战”、《自杀小队》还是《正义联盟》，近期可能也不大会去看。

　　“我还没看过本·阿弗莱克演的蝙蝠侠，我会想看，因为我儿子挺感兴趣的，不过我后来意识到他只想看预告片。我会去看我家小孩儿喜欢看的电影，我得承认，我不是超级英雄电影的超级影迷。人们对于这一点很惊讶，我也不知道为什么。《复仇者联盟》之类的电影我一部也没看过，我听说它们拍得很棒，不过我只要听说就够啦。”

《次要位置》中让人认不出来的贝尔

　　贝尔对于其他演员出演如此具有标志性的角色，没那么感兴趣，这好像也不是太让人惊讶。毕竟他是演员，不是电影网站的编辑，不会每天写电影新闻。在访谈中，他甚至承认他也没怎么关注过他出演布鲁斯·韦恩之前的那些“蝙蝠侠”电影。

　　“我也没看过蝙蝠侠的漫画或者小说，我并不是狂热的粉丝，不过当我看亚当·威斯特的版本（60年代美剧）时，我还是挺喜欢的。我看过几部其它的蝙蝠侠电影，不过态度比较矛盾。只有弗兰克·米勒的动画电影《蝙蝠侠：第一年》让我感受到了惊喜。”

　　如果贝尔不喜欢蒂姆·波顿执导的89年《蝙蝠侠》，或者稍显奇怪却挺好看的《蝙蝠侠归来》，他可能就更不会为“蝙超大战”或者《正义联盟》感到惊艳了。

　　访谈中爆出的另一个比较大的消息时，贝尔有可能会出演《星球大战外传：韩·索罗》。早在一年前，卢卡斯影业就在寻找一位饰演韩·索罗“人生导师”的人选，几乎选定了贝尔来出演。贝尔作为拥有“千年隼”模型的《星战》粉丝，对于这一消息的解释是：

让贝尔的小不点儿女儿“恋爱”的就是这位爷

　　“这确实非常诱人，我不仅从童年时代开始就热爱《星战》系列电影，我和凯瑟琳·肯尼迪以及弗兰克·马歇尔（肯尼迪的丈夫）的关系都很好，因为他们多年以前制作了《太阳帝国》（斯皮尔伯格执导的、贝尔的大银幕处女作）。关于我出演韩·索罗电影这个消息，我们确实有过讨论，我希望未来还会有更多讨论。”

　　贝尔还分享到，他女儿也非常喜欢《星战》系列。“她的初恋是达斯·维达，也特别喜爱达斯·摩尔。有一次去迪士尼乐园，她站在达斯·摩尔旁边，那位扮成他的演员露出牙齿冲她咆哮，完全在角色中，她才是个小不点儿哎，我想‘完了，肯定把她吓坏了’。结果她跟我说，‘爸爸，我恋爱了’。”

　　上文提到的“韩·索罗导师”这个角色，最终将由伍迪·哈里森来出演，角色的名字叫做Beckett。哈里森之前可没少演“流氓”，应该很容易就融入“星战”宇宙（和韩·索罗的生活）。

　　贝尔没解释为什么这个角色不是他来演，也没说片方到底有没有找过他来演。不过既然《韩·索罗外传》之前的两位导演，菲尔·罗德克里斯托弗·米勒已经从导演席位上退出，朗·霍华德来接手，贝尔之后再加入，饰演别的角色也说不定呢！就算不出演这部外传，希望在不久的未来，我们也可以在其它“星战”影片中看到贝尔的薛定谔体型。


《星球大战外传：韩·索罗》剧组照片（两位导演已退出）

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 克里斯蒂安·贝尔 本·阿弗莱克 蝙蝠侠 正义联盟 星战
关注时光网微信

相关电影/影人

克里斯蒂安·贝尔

克里斯蒂安·贝尔

Christian Bale

职业：演员 | 制作人
本·阿弗莱克

本·阿弗莱克

Ben Affleck

职业：演员 | 制作人
次要位置

次要位置 (2019)

0.0

导演：亚当·麦凯

主演：艾米·亚当斯

星球大战外传：韩·索罗

星球大战外传：韩·索罗 (2018)

0.0

导演：朗·霍华德

主演：阿尔登·埃伦瑞奇

正义联盟

正义联盟 (2017)

7.4

导演：扎克·施奈德

主演：本·阿弗莱克

复仇者联盟

复仇者联盟 (2012)

8.2

导演：乔斯·韦登

主演：小罗伯特·唐尼

显示更多∨

相关文章

会员评论 (63)

发表

本周热读

1

2018年国产片我们看什么？

20部重点华语电影精选前瞻

2018年近了，一大波华语新片正在向你招手。片单很长，一..
2

《复仇者联盟3》新剧照锤哥倒在手术台

"海王""新变种人"等发新剧照 2018佳片不断

22
漫威宇宙卡司明年新片多！
3

IMDb公布2017年影视好评榜单TOP10

商业电影最受观众青睐 电视剧集风格多样

20
单纯以评分来排名，果然还是普通观众以人数占了上风。
4

外媒选2017最佳海报《嘉年华》登顶

“雷神”最佳色彩运用 “金刚”最佳致敬

43
《嘉年华》一款海报被多伦多电影节评选为年度最佳海报。
5

2017年全球票房最高演员排行榜公布

吴京好哥们登顶 神奇女侠力压星战漫威卡司

10
虽远必诛没有上榜...

查看更多