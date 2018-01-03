（本文来自影视生活第一站 时光网）
贝尔与大本所饰的两版蝙蝠侠 时光网讯
在新片《次要位置》
的片场让自己胖成球，化身为美国前总统迪克·切尼的漫长一天结束后，很难想象出演过诺兰“蝙蝠侠”三部曲的克里斯蒂安·贝尔
还能有时间和精力，冲进电影院去看《正义联盟》
，比一比他的版本和大本的版本各自如何。在最新访谈中，贝尔坦言，他从未看过大本所饰版本的蝙蝠侠，无论是在“蝙超大战”、《自杀小队》
还是《正义联盟》
，近期可能也不大会去看。
“我还没看过本·阿弗莱克
演的蝙蝠侠，我会想看，因为我儿子挺感兴趣的，不过我后来意识到他只想看预告片。我会去看我家小孩儿喜欢看的电影，我得承认，我不是超级英雄电影的超级影迷。人们对于这一点很惊讶，我也不知道为什么。《复仇者联盟》
之类的电影我一部也没看过，我听说它们拍得很棒，不过我只要听说就够啦。”
贝尔对于其他演员出演如此具有标志性的角色，没那么感兴趣，这好像也不是太让人惊讶。毕竟他是演员，不是电影网站的编辑，不会每天写电影新闻。在访谈中，他甚至承认他也没怎么关注过他出演布鲁斯·韦恩之前的那些“蝙蝠侠”电影。
“我也没看过蝙蝠侠的漫画或者小说，我并不是狂热的粉丝，不过当我看亚当·威斯特
的版本（60年代美剧）时，我还是挺喜欢的。我看过几部其它的蝙蝠侠电影，不过态度比较矛盾。只有弗兰克·米勒
的动画电影《蝙蝠侠：第一年》
让我感受到了惊喜。”
访谈中爆出的另一个比较大的消息时，贝尔有可能会出演《星球大战外传：韩·索罗》
。早在一年前，卢卡斯影业就在寻找一位饰演韩·索罗“人生导师”的人选，几乎选定了贝尔来出演。贝尔作为拥有“千年隼”模型的《星战》粉丝，对于这一消息的解释是：
“这确实非常诱人，我不仅从童年时代开始就热爱《星战》系列电影，我和凯瑟琳·肯尼迪
以及弗兰克·马歇尔
（肯尼迪的丈夫）的关系都很好，因为他们多年以前制作了《太阳帝国》
（斯皮尔伯格执导的、贝尔的大银幕处女作）。关于我出演韩·索罗电影这个消息，我们确实有过讨论，我希望未来还会有更多讨论。”
贝尔还分享到，他女儿也非常喜欢《星战》系列。“她的初恋是达斯·维达，也特别喜爱达斯·摩尔。有一次去迪士尼乐园，她站在达斯·摩尔旁边，那位扮成他的演员露出牙齿冲她咆哮，完全在角色中，她才是个小不点儿哎，我想‘完了，肯定把她吓坏了’。结果她跟我说，‘爸爸，我恋爱了’。”
上文提到的“韩·索罗导师”这个角色，最终将由伍迪·哈里森
来出演，角色的名字叫做Beckett。哈里森之前可没少演“流氓”，应该很容易就融入“星战”宇宙（和韩·索罗的生活）。
贝尔没解释为什么这个角色不是他来演，也没说片方到底有没有找过他来演。不过既然《韩·索罗外传》之前的两位导演，菲尔·罗德
与克里斯托弗·米勒
已经从导演席位上退出，朗·霍华德
来接手，贝尔之后再加入，饰演别的角色也说不定呢！就算不出演这部外传，希望在不久的未来，我们也可以在其它“星战”影片中看到贝尔的薛定谔体型。
（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）