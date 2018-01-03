在最新访谈中贝尔爆料，自己没看过大本所饰演的蝙蝠侠，也不是超级英雄电影的粉丝，《正义联盟》和《复仇者联盟》都没看过。不过自己和女儿都是“星战”的狂热粉丝，以后也许会有机会出演。

（本文来自影视生活第一站 时光网）







贝尔与大本所饰的两版蝙蝠侠

































贝尔还分享到，他女儿也非常喜欢《星战》系列。“她的初恋是达斯·维达，也特别喜爱达斯·摩尔。有一次去迪士尼乐园，她站在达斯·摩尔旁边，那位扮成他的演员露出牙齿冲她咆哮，完全在角色中，她才是个小不点儿哎，我想‘完了，肯定把她吓坏了’。结果她跟我说，‘爸爸，我恋爱了’。”















